Aluvión de dólares: la Argentina exportó carne vacuna a un precio récord y en solo cinco meses ingresaron más de US$1800 millones

En los primeros cinco meses de 2026 la Argentina exportó carne vacuna por US$1833,7 millones, un 44,7% más que en igual período de 2025. El crecimiento estuvo impulsado por un aumento de los volúmenes embarcados y, sobre todo, por la mejora de los precios internacionales, que alcanzaron niveles récord.

Según el informe mensual del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), entre enero y mayo pasado se exportaron 271.379 toneladas de carne bovina refrigerada y congelada, un 8% más que en el mismo período del año pasado. Sin embargo, lo que más sobresalió es la diferencia entre la evolución de los volúmenes y la de los ingresos: mientras los embarques crecieron un dígito, el valor exportado avanzó casi cinco veces más, reflejando la fuerte recuperación de las cotizaciones internacionales.

Sobre el desempeño acumulado, Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, señaló: “Con relación al mes de mayo de 2025, los volúmenes exportados resultan un 7,5% superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un 42,3% superior. El acumulado de los primeros cinco meses del año 2026 revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 271.400 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente US$1833,7 millones”.

La tendencia se profundizó en mayo. Ese mes las exportaciones alcanzaron las 58.631 toneladas peso producto por US$425,1 millones, los registros más altos del año junto con marzo. Frente a abril, los embarques crecieron 23,3% en volumen y 28,6% en valor. En comparación con mayo de 2025, el aumento fue del 7,5% en toneladas y del 42,3% en dólares.

El precio promedio de exportación trepó a US$7251 por tonelada en mayo, un 32,4% más que un año atrás Ronaldo Schemidt - AFP

El precio promedio de exportación se ubicó en US$7251 por tonelada, un 4,3% por encima de abril y un 32,4% más alto que un año atrás. Se trató del valor más elevado de toda la serie histórica, incluso por encima del anterior récord de US$6300 por tonelada alcanzado en abril de 2022. Tras ese pico, los precios habían iniciado una tendencia descendente que tocó un piso de US$3740 por tonelada a mediados de 2024. Desde 2025 comenzaron a recuperarse y este año consolidaron esa mejora.

El rol de China

China volvió a ser el principal destino de la carne argentina. En mayo concentró el 60,1% de los volúmenes exportados y, en el acumulado del año, explicó el 60,5% de los embarques. Hacia ese mercado el mes pasado se enviaron 14.700 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por US$43,4 millones, y otras 20.500 toneladas de carne deshuesada, por US$124,2 millones. El precio promedio de la carne congelada sin hueso enviada al gigante asiático alcanzó los US$6060 por tonelada, por encima del récord previo de US$5900 registrado en mayo de 2022.

En tanto, en los primeros cinco meses del año se exportaron a China 95.800 toneladas de carne congelada deshuesada, un 7% menos que en igual período de 2025. En contraste, Brasil aumentó sus envíos a ese destino un 23,6% y Australia un 30,7%, un dato que relativiza el liderazgo argentino en ese segmento específico.

A diferencia de lo que podría suponerse por su relevancia como mercado, Estados Unidos no mostró en mayo una tendencia uniforme de crecimiento. El informe señala un “comportamiento significativamente bajista” en los despachos de carne congelada hacia ese destino, parcialmente compensado por una leve mejora en los envíos de carne enfriada. Entre ambos productos, ese país recibió 9900 toneladas durante el mes, lo que igualmente le permitió mantenerse como el segundo destino más importante detrás de China.

Europa volvió a destacarse por los altos valores pagados por la carne argentina. En mayo se exportaron 5401 toneladas de carne enfriada por US$82,4 millones, con un precio promedio de US$15.261 por tonelada. El incremento del 52% respecto de abril estuvo vinculado principalmente a la apertura de la ventana correspondiente al tercer trimestre de la cuota 481, ya que la cuota Hilton presentaba un nivel de cumplimiento cercano al 99% hacia fines de mayo. Aun así, los volúmenes enviados a Europa permanecieron un 15% por debajo de los registrados un año antes.

Los embarques de carne certificada kosher a Israel también mostraron una fuerte recuperación tras el reinicio de la zafra a mediados de abril. En mayo se exportaron 4100 toneladas entre carne enfriada y congelada, volumen que ubicó a ese país como el cuarto destino más relevante del mes, detrás de China, Estados Unidos y Europa.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC Fabián Malavolta

Además de los cortes bovinos, las menudencias y preparaciones aportaron al resultado exportador. Sobre este rubro, Ravettino remarcó: “Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina del mes de mayo de 2026 totalizaron un volumen de 8800 toneladas, por un valor de 23,5 millones de dólares. El precio medio de exportación de estos productos se ubicó levemente por encima de los US$2670 por tonelada, con picos cercanos a los US$4220 para el producto lenguas bovinas. En los primeros cinco meses del año 2026, las ventas de menudencias y preparaciones bovinas treparon a un volumen de 43.500 toneladas, por un valor de 111,7 millones de dólares”.