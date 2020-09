Se le quema un campo en San Luis y está desesperado porque no puede entrar

Héctor Cassagne en la protesta en la ruta 7 esta tarde Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Héctor Cassagne es un productor de Mendoza con campo en San Luis que decidió participar de un corte de la ruta 7, a la altura del puente de Desaguadero, contra las trabas para circular en la segunda provincia. Llegó hasta ahí con la premisa de conseguir que lo dejen pasar a la propiedad que tiene sobre la ruta 1, en el kilómetro 65, ya que hoy a la mañana le avisaron que se está incendiando y no hay quién controle el fuego.

"A las 8.30 de la mañana me llamó la hija del puestero para decirme que se estaba incendiando el campo. En este momento no hay nadie que esté apagándolo y ella está subiendo hasta la sierra para ver cómo avanza", dijo el productor, apenado porque no puede hacer nada para controlar la situación.

Según contó, por la sequía el fuego pudo haberse propagado con facilidad dentro del campo. Además, por la imposibilidad de cruzar, no sabe si el incendio fue ocasionado intencionalmente o si viene de los focos surgidos en Córdoba.

"Estoy llamando a otras personas para ver la magnitud del incendio, no sé si viene de Córdoba o San Luis. Solo me dijeron que había fuego en el campo y que se está quemando la pastura; cuando agarra fuego no se apaga más", aseguró.

A las 8.30 de hoy le avisaron que su campo se está incendiando Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"El fuego también se pudo haber iniciado por la sequía, pero no lo sé bien porque no tengo mucha comunicación", afirmó el productor. "Antes tuvimos un incendio en el campo y no quedó ni alambre ni animales en pie", detalló.

Según su testimonio, él tiene domicilio declarado en San Luis, pero en marzo quiso pasar la cuarentena con su familia en Mendoza y desde entonces quedó varado sin poder cruzar.

"No me dejaron entrar más a San Luis, ni con los protocolos ni nada. Me mandó correo el diputado nacional Luis Alfonso Petri (Juntos por el Cambio) para ver la situación de cómo podíamos ingresar, pero no hay caso; aún con todas las aplicaciones no se puede. Lo único que queremos es que nos dejen entrar porque vamos a nuestro lugar de trabajo", pidió.

"En ocho meses no he podido entrar al establecimiento y acá estamos todos en la misma situación. Además que hace meses que no llueve, tenemos que hacer algo para que nos dejen entrar porque no puede ser que estemos pidiendo permiso para trabajar", señaló el productor.

