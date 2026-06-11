“Se llevaron todo”: denuncian robos comando en campos y una reaparición del abigeato

Una serie de robos violentos en campos y varios episodios de abigeato registrados en las últimas semanas pusieron en alerta a los productores de Carmen de Areco, Buenos Aires. Según señalaron a este medio, en el último mes se multiplicaron los hechos de inseguridad en distintos puntos del partido, especialmente en establecimientos ubicados sobre la traza de la ruta nacional 7. Mientras los productores reclamaron mayor presencia policial y el esclarecimiento de los delitos, desde el municipio aseguraron, en tanto, que ya trabajan junto con las fuerzas de seguridad y las entidades rurales en una mesa de prevención específica para el sector.

“En un campo entran cuatro o cinco personas armadas y se llevan todo; en otros aparecen animales faenados. Son situaciones que hacía tiempo no veíamos con esta frecuencia”, señaló Nicolás Mac Dermon, productor agropecuario e integrante de la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco (Apaca).

Según relató, durante las últimas semanas comenzaron a repetirse dos modalidades delictivas. Por un lado, robos violentos a viviendas rurales cometidos por grupos armados. Por otro, distintos episodios de abigeato que afectaron a establecimientos de la zona.

El caso más reciente ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando delincuentes ingresaron a un campo y asaltaron a una familia. Según contó Mac Dermon, se trató de la segunda vez que ese mismo establecimiento sufrió un hecho de características similares en poco más de dos años.

“Se llevaron todo. Acá se llevan los televisores, lavarropas, secarropas, autos. Esta vez hasta se llevaron la salamandra”, relató el productor. Según indicó, los delincuentes actuaron con una modalidad similar a la registrada en otros hechos ocurridos recientemente en la zona.

“Se llevaron todo. Acá se llevan los televisores, lavarropas, secarropas, autos. Esta vez hasta se llevaron la salamandra”, relató el productor

De acuerdo con su descripción, varios de los episodios se registraron en una franja ubicada entre los kilómetros 135 y 144 de la ruta nacional 7. Hace aproximadamente un mes, agregó, se produjeron otros dos robos en establecimientos cercanos, uno de ellos próximo a un aeródromo.

A estos hechos se sumaron distintos casos de abigeato. Entre ellos, la faena de cuatro vaquillonas preñadas pertenecientes a un establecimiento de la zona y otros ataques contra rodeos en campos cercanos a Tres Sargentos. “De cuatro animales faenados hacía mucho tiempo que no teníamos noticias”, señaló.

Para Mac Dermon, una de las principales preocupaciones pasa por la falta de resultados en las investigaciones. “Lo que más nos preocupa es que ninguno de los hechos fue esclarecido”, afirmó. El productor sostuvo que existe diálogo con las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad, pero advirtió que la situación estaría superando los recursos disponibles para la prevención.

Según explicó, uno de los principales problemas es la escasez de personal en el Comando de Prevención Rural (CPR). “De más de veinte personas que tiene asignadas la patrulla rural, una parte importante está con carpeta médica. Al final quedan cinco o seis efectivos para patrullar más de 450 kilómetros de caminos rurales y más de 100 kilómetros de rutas”, indicó.

También cuestionó las demoras en algunas investigaciones. Como ejemplo mencionó un caso de abigeato en el que, según les informaron, existían sospechas sobre los responsables, pero la orden de allanamiento llegó varias semanas después del hecho. “Cuando llegó ya había desaparecido todo”, afirmó.

Ante la preocupación creciente, los productores mantuvieron días atrás una reunión con el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán (UxP), y autoridades locales de seguridad. Consultado por LA NACION, el jefe comunal reconoció que durante los últimos meses se registró un incremento de algunos delitos rurales, principalmente vinculados al abigeato. “Si bien veníamos prácticamente en cero, esto subió un poco”, señaló.

Según explicó, tras los reclamos de los productores se avanzó en la conformación de una Mesa de Prevención del Delito Rural, que tendrá su primera reunión formal el próximo 26 de junio en la sede de Apaca.

“Es una mesa de articulación entre productores, el Ministerio de Seguridad [provincial], la policía rural y el municipio para poner en práctica herramientas que permitan mejorar la seguridad en los campos”, indicó.

Villagrán precisó que la iniciativa es impulsada por el municipio con participación del Ministerio de Seguridad bonaerense y las fuerzas policiales. Entre las medidas previstas figura la implementación del programa Tranquera Segura, una herramienta orientada a fortalecer la prevención mediante la identificación y georreferenciación de los accesos a los establecimientos rurales. La propuesta se apoya en la ley bonaerense 15.489, que promueve sistemas de identificación de tranqueras y registros georreferenciados para facilitar la actuación policial y mejorar la respuesta ante emergencias y delitos rurales. Entre otras cuestiones, permite contar con información sobre los establecimientos, responsables, medios de contacto y ubicación precisa de cada acceso.

Advierten más casos de abigeato

El intendente agregó que la mesa también servirá para difundir herramientas que muchos productores desconocen, como la posibilidad de realizar denuncias de manera online o solicitar que efectivos policiales concurran directamente al establecimiento para tomar la denuncia.

Además, se buscará fortalecer la comunicación entre productores y fuerzas de seguridad mediante grupos de contacto directo y una mayor articulación entre la policía rural, la policía comunal y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Mientras tanto, entre los productores persiste la preocupación por la sucesión de hechos ocurridos en las últimas semanas y por la falta de resultados concretos en las investigaciones. “Nosotros empezamos a alertar sobre esta situación antes de que ocurriera el último robo. Veíamos que había cuestiones que no estaban funcionando bien”, señaló Mac Dermon.