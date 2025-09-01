“Se nos pasó de rosca”: Santa Rosa rompió marcas históricas y hay incertidumbre en el agro sobre la magnitud del impacto

SANTA FE.- El agro del sur santafecino, y de gran parte de la zona agrícola núcleo que también integran el sudeste cordobés y el norte bonaerense, inició septiembre con un cuadro de situación impensado. Las lluvias del último fin de semana, que se acercaron en algunos lugares a los 300 milímetros (incluso por encima, como los 329,5 mm en Cruz Alta, Córdoba), podrían impactar de manera considerable sobre la campaña de trigo, por los anegamientos, y retrasar la siembra de maíz. Hasta el momento, venía consolidándose como una de las más importantes de las últimas dos décadas, según los expertos. En el sector por el momento, dijeron, no es posible realizar una proyección de hectáreas afectadas. En el 90% de la región núcleo se superaron los 100 milímetros, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

También condicionará la siembra de maíz temprano, en algunas jurisdicciones donde a mitad de la semana pasada ya se había iniciado, pero más aún en el extremo sur, en la franja que va desde la laguna de Melincué hasta el límite con la provincia de Córdoba, donde existen caminos rurales interrumpidos por el paso del agua acumulada y donde –se estima- faltará piso para recorrer los accesos y trabajar los lotes.

“Se nos pasó de rosca [por las precipitaciones]. Veníamos contentos, habíamos recuperado los perfiles y ahora toda la región núcleo está saturada. Seguramente será el invierno más lluvioso y estemos superando el 2015 o incluso ya empezamos a ver que puede ser peor que 1985. La situación es muy compleja; lo que escuchábamos la semana pasada en el centro de Buenos Aires, que no entraba más un milímetro, ahora se traslada también acá en la región núcleo”, dijo Cristian Russo, jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio rosarina.

Caminos intransitables cerca de La Pobladora, Córdoba

Según Russo, el panorama que se dio con las precipitaciones es “muy extraño”. Agregó: “Estamos viendo un escenario de neutralidad y un Atlántico muy caliente, una circulación norte-noroeste que le está ganando a la circulación fría”. Recordó que los últimos años hubo una primavera fría y que ahora, de cara a ese momento, “se dio vuelta todo de una manera realmente muy extraña”.

🌧 Compartimos las lluvias acumuladas durante el fin de semana en la región, registradas desde el viernes a las 8 AM hasta hoy a las 8 AM:



-Ma. Teresa: 260 mm

-Bell Ville: 240 mm

-Godeken: 214 mm

-Monte Buey: 200 mm

-Pergamino: 160 mm

-Noetinger: 140 mm

-Rufino: 130 mm

-Rosario:… pic.twitter.com/RdxR1zFkIs

Russo indicó que hay que esperar cómo baja el agua porque hay lugares, como en Córdoba, donde se están registrando buenos drenajes. Señaló que no hay posibilidades de hoy establecer un nivel de hectáreas afectadas.

Campos anegados en La Pobladora, cerca de Las Varillas y de Pozo del Molle, Córdoba Gentileza

“Los registros pluviométricos recopilados desde la BCR muestran valores elevados: 260 milímetros en María Teresa, 240 en Bell Ville, 214 en Godeken, 200 en Monte Buey, 160 en Pergamino, 140 en Noetinger, 130 en Rufino y 120 en Rosario. En la mayor parte del sudeste de Córdoba se midieron entre 80 y 200 milímetros, mientras que en el 90% de la región núcleo se superaron los 100 milímetros”, dijo un informe de la Bolsa rosarina.

La entidad agregó: “Las lluvias también modificaron las perspectivas de la campaña. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario destacaron que el trigo, que hasta la semana pasada presentaba una condición favorable, ahora enfrenta riesgos en zonas bajas y posibles complicaciones sanitarias. En paralelo, la siembra de maíz temprano deberá esperar, dado que numerosos lotes ya habían sido fertilizados y parte de esos nutrientes podrían perderse".

Zonas

En la zona cercana a Elortondo y Hughes, departamento General López, a más de 320 kilómetros al sur de la capital provincial, “las lluvias, a partir del sábado a la mañana y hasta el domingo a la tarde, son consideradas históricas”, aseguró a LA NACION el productor Eugenio De Bary.

Según sus propios registros de archivo, en enero hubo poco milimetraje pero desde el 2 de febrero a la fecha, es decir siete meses, cayeron 1200 milímetros. “Y nos falta pasar la primavera, donde también hay lluvias importantes. Desde 1982, aproximadamente, no tenemos estos números que referencien lluvias de intensidad”, agregó.

De Bary comentó que “el panorama es muy complicado en todo el sur y en el extremo sudeste de Córdoba. El promedio de lluvias en la región supera los 200 milímetros”, apuntó.

Anegamientos en La Pobladora, Córdoba Gentileza

El productor dijo que, “por ahora, podemos estimar que los daños en el trigo afectan alrededor de un 30% de lo sembrado. La evaluación final de ese daño dependerá del tiempo que permanezcan los campos inundados. Si la napa (freática) queda alta o los campos con agua, la raíz no podrá airearse y entonces se confirmaría ese porcentaje de pérdidas”, subrayó.

“Insisto: hoy es imposible estimar la pérdida efectiva que tendremos que enfrentar. Hoy no llueve y seguramente en las próximas horas el agua comenzará a escurrir hacia la zona de Melincué. Así, el problema sale de un lado y se traslada a otros. Pasarán varios días hasta tener un cuadro de situación más cercano a la realidad”, dijo De Bary a este diario.

En la zona de Las Parejas (departamento Belgrano) y Carlos Pellegrini (San Martín) hay algunos lotes ya sembrados con maíz de primera, pero hasta este mediodía no se pudo precisar el perjuicio ocasionado por lluvias que alcanzaron un promedio de 120 milímetros.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Ignacio Mántaras, dijo a LA NACION que, por el momento, no hay un número concreto de hectáreas afectadas por el fenómeno climático que se desató el fin de semana en toda la provincia, pero que afectó, en mayor medida, los departamentos del sur y centro oeste.

“Estamos haciendo los relevamientos del caso y viendo el drenaje del agua. El trigo es el cultivo más afectado. Pero por el momento no hay una superficie estimada de afectación”, remarcó.

En tanto, desde la Dirección Provincial de Protección Civil se aportaron datos de las realidades que enfrentan productores de otras zonas del extremo sur de Santa Fe, entre las que se destaca el panorama que enfrentan poblaciones como María Teresa, Christophersen, La Chispa y Cafferata, donde el agua comenzó a desplazarse hacia el Este, anegando los caminos rurales, con lo cual se complicará la salida de la producción primaria (carne y leche) hacia centros de procesamiento.

“Estamos esperando la llegada de un dron para monitorear las zonas donde no se puede ingresar. Esperábamos lluvias, pero nos sorprendió que en algunos lugares superaran los 300 milímetros”, explicó el director provincial de Protección Civil, Pedro Obuljen.