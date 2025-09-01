LA NACION

Llegaron US$1818 millones: se desplomó un 55% el ingreso de dólares de la agroexportación

El mes pasado se observó una notable reducción luego de los buenos registros de junio y julio últimos; para los exportadores, no obstante, la baja permanente de las retenciones permitió mantener un flujo de ventas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Ciara-CEC precisó que entre enero y agosto último el ingreso acumulado de divisas se ubicó en US$21.339.455.403, una mejora del 32%
Ciara-CEC precisó que entre enero y agosto último el ingreso acumulado de divisas se ubicó en US$21.339.455.403, una mejora del 32%Marcelo Manera - LA NACION

La liquidación de divisas de la agroexportación se desplomó un 55% en agosto pasado respecto de julio último, que había sido récord para ese mes, según reveló un informe realizado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En tanto, julio de 2025 mostró una contracción del 25% contra julio de 2024. El ingreso de dólares de agosto último se ubicó en US$1818 millones. Según interpretaron en el sector exportador, pese al menor monto de divisas, se trató de un buen número para el mes. Destacaron que la baja permanente de las retenciones permitió la continuidad de un flujo de ventas por parte de los productores hacia las empresas exportadoras.

Más de 300 milímetros: diluvió en el centro del país y se agravó el drama de las zonas inundadas

“El mes de agosto se caracteriza por menores ventas hacia la exportación y una baja de registros en relación a los meses plenos de cosecha gruesa. La baja permanente de derechos de exportación ha permitido mantener un flujo de granos hacia la exportación y el procesamiento industrial exportador, que posibilitó ingresos mejores de divisas a los inicialmente previstos”, señaló la entidad. Ciara-CEC precisó que entre enero y agosto último el ingreso acumulado de divisas se ubicó en US$21.339.455.403, una mejora del 32%.

Gustavo Idígoras: "Agosto ya no tuvo el efecto de la baja temporal de derechos de exportación, pero el resultado no fue tan bajo a lo esperado dado que el gobierno dejó fija la baja de derechos, lo que generó un mayor flujo de ventas de granos hacia la exportación”
Gustavo Idígoras: "Agosto ya no tuvo el efecto de la baja temporal de derechos de exportación, pero el resultado no fue tan bajo a lo esperado dado que el gobierno dejó fija la baja de derechos, lo que generó un mayor flujo de ventas de granos hacia la exportación”marcelo-manera-7533 - LA NACION

En junio pasado, ante el inminente final de la baja temporal de los derechos de exportación (DEX), llegaron US$3706 millones, un resultado sobresaliente para ese mes. Luego, en julio, si bien ya no estaba esa medida de los DEX, siguió un efecto de arrastre de los registros de operaciones de comercio exterior y se logró una marca récord para ese mes con US$4102 millones.

Si se observan las estadísticas de Ciara-CEC, el valor obtenido por las divisas en agosto pasado fue similar a ese mes en 2023, cuando llegaron 1746,3 millones de dólares. Sin embargo, quedó lejos de otros buenos ingresos, como los US$3049,7 millones de agosto de 2021 o 3387,8 millones de dólares de agosto de 2022.

En soja las retenciones se bajaron de 33 a 26%
En soja las retenciones se bajaron de 33 a 26%Marcelo Manera - LA NACION

Agosto fue el mes con la vigencia plena de la rebaja permanente de las retenciones anunciada por el presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo. En la soja se redujo de 33 a 26% su alícuota y en maíz de 12 a 9,5%, entre otros productos.

“Fundamental para el éxito”: una investigación del Conicet en las aguas del fin del mundo anticipa una revolución productiva

En este marco, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, analizó: “Agosto ya no tuvo el efecto de la baja temporal de derechos de exportación, pero el resultado no fue tan bajo a lo esperado dado que el gobierno dejó fija la baja de derechos, lo que generó un mayor flujo de ventas de granos hacia la exportación”.

LA NACION
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. Son emprendedores y crearon un sorprendente material similar al cuero que es sensación
    1

    Invirtieron US$500.000: son emprendedores y crearon un sorprendente material similar al cuero que es sensación

  2. Diluvió en el centro del país y se agravó el drama de las zonas inundadas
    2

    Más de 300 milímetros: diluvió en el centro del país y se agravó el drama de las zonas inundadas

  3. Una investigación del Conicet en las aguas del fin del mundo anticipa una revolución productiva
    3

    “Fundamental para el éxito”: una investigación del Conicet en las aguas del fin del mundo anticipa una revolución productiva

  4. El PJ comenzó a trabajar en una propuesta para el campo
    4

    Estrategia electoral: el PJ comenzó a trabajar en una propuesta para el campo

Cargando banners ...