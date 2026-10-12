“Se nos viene la noche”: la crecida del río Uruguay por El Niño enciende las alarmas en los campos de Corrientes y Entre Ríos

La crecida del río Uruguay, las lluvias persistentes y la falta de drenaje en los campos bajos pusieron en alerta a los productores ganaderos de Corrientes y Entre Ríos, que comenzaron a tomar recaudos para proteger la hacienda ante el riesgo de inundaciones. Con el agua en ascenso desde Misiones y el impacto del fenómeno de El Niño en la región, crece la incertidumbre sobre la magnitud que puede alcanzar la emergencia en los próximos días.

En Paso de los Libres, el río Uruguay se encuentra en 9,26 metros, por encima de la línea de evacuación, establecida en 8,5 metros. Aunque el nivel se había mantenido estacionado durante algunos días, volvió a subir y las perspectivas de nuevas crecidas mantienen en vilo a quienes tienen establecimientos en las zonas ribereñas.

“Indudablemente, tenemos para un par de metros más de crecida en los próximos días”, advirtió a LA NACION Marcelo Carbonell, expresidente de la Sociedad Rural de Paso de los Libres e integrante de la Comisión de Infraestructura de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC).

El dirigente explicó que el problema no se limita a las tierras ubicadas junto al río. Cuando el Uruguay alcanza niveles elevados, los ríos y arroyos que desembocan en él pierden capacidad de desagüe. El agua comienza a acumularse en los cursos internos, desborda y avanza sobre campos bajos que, además, reciben nuevas precipitaciones.

Sacando los animales de los campos más bajos en la provincia de Corrientes

“Empiezan a desbordar todos los arroyos internos y los ríos internos, entonces se empiezan a inundar los campos”, señaló Carbonell. En esas condiciones, los productores pierden superficie de pastoreo y deben mover los animales hacia sectores más altos.

La preocupación se extiende porque las lluvias continúan y todavía no llegaron las temperaturas más elevadas del verano, que favorecerían la evaporación del agua. Mientras tanto, los ganaderos procuran trasladar la hacienda dentro de sus propios establecimientos o hacia campos arrendados, aunque reconocen que todavía no pueden dimensionar cuánto terreno quedará inutilizado.

“Hasta que no empiece a suceder uno tiene la esperanza y no se toma conciencia de la situación”, dijo Carbonell, al recordar que los pronósticos venían anticipando desde hacía meses un escenario complicado.

La ruta provincial 156 en Paso de los Libres

El temor se alimenta también de los antecedentes. En Corrientes, una provincia con extensas planicies bajas, el agua puede permanecer durante períodos prolongados y cubrir grandes superficies. Carbonell recordó la inundación de 1997, que dejó una marca entre los productores, y advirtió que todavía no está claro hasta dónde puede llegar el episodio actual.

Frente a ese escenario, muchos ganaderos comenzaron a suplementar los animales y concentrarlos en una menor superficie para compensar la pérdida de pasturas. Esta práctica, explicó, está más incorporada que en años anteriores y permite aliviar parcialmente la falta de campo disponible.

También se evalúa trasladar hacienda a zonas más altas, incluso a otras provincias, como Santa Fe y Entre Ríos. “Hoy la hacienda vale y uno no quiere malvenderla”, señaló Carbonell, quien describió una actividad que intenta anticiparse a una emergencia cuya dimensión todavía es incierta.

Las lluvias persistentes y la crecida del río Uruguay complican a los productores ganaderos de Corrientes, donde los campos bajos pierden superficie de pastoreo por la acumulación de agua Gza. Carbonell

Uno de los principales obstáculos es el estado de los caminos rurales, que dificulta tanto el traslado de los animales como el ingreso de maquinaria para reparar la infraestructura dañada. Con los suelos saturados, el tránsito pesado deteriora las trazas y el agua puede romper alcantarillas, dejando sectores aislados durante varios días.

En ese contexto, Carlos Roldán, presidente de la ASRC, contó que la entidad había advertido al gobierno provincial sobre los pronósticos en junio pasado. Después de una reunión con el gobernador Juan Pablo Valdés en Jonagro en Buenos Aires, comenzaron a realizarse obras de canalización en distintos departamentos.

Los productores de Corrientes buscan trasladar los animales hacia terrenos más altos y suplementar la alimentación ante la pérdida de pasturas por las inundaciones Gza. Carbonell

“Pero si llega a llover lo que están diciendo que va a llover, no va a haber obra que aguante”, afirmó Roldán. Reconoció que las autoridades están trabajando para prepararse ante el escenario previsto.

La asociación también se reunió con el Senasa para avanzar en un protocolo que facilite la salida de hacienda en caso de una evacuación masiva. La intención es agilizar los trámites sanitarios y permitir que los productores puedan trasladar sus animales sin demoras administrativas.

Roldán explicó que Corrientes depende de dos grandes cursos de agua, el Paraná y el Uruguay, además de ríos secundarios como el Corriente, el Miriñay, el Aguapey y el Barrancas. Y cuando los dos principales ríos están altos, los demás encuentran dificultades para desagotar y el agua puede avanzar sobre zonas productivas, incluso sin lluvias extraordinarias en esos mismos campos.

Con el río Uruguay alto, los arroyos que desembocan en su cuenca tienen dificultades para desagotar Gza. Carbonell

El dirigente puso el foco en los pequeños productores, que suelen tener menos recursos para arrendar tierras altas, pagar fletes y trasladar sus animales a tiempo. En ese sentido, dijo que desde hace un tiempo que recomendaron reducir la carga, vender categorías improductivas y adelantar el destete para mover vacas sin terneros al pie, una medida que también ayuda a preservar el estado corporal de la hacienda.

“Cada productor conoce su campo”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que quienes demoran la decisión pueden encontrarse después con caminos intransitables, falta de camiones y una demanda simultánea de transporte que favorezca a los establecimientos de mayor escala.

La preocupación también alcanza a Entre Ríos. Raúl Sobrero, productor de esa provincia, señaló que por ahora no observa un éxodo generalizado de animales de los campos que históricamente quedan bajo el agua, aunque sí movimientos puntuales de hacienda gorda que no vuelve a ingresar.

Su inquietud se centra en los registros del río Uruguay aguas arriba. Según contó, Puerto Iguazú había alcanzado los 25,70 metros, una altura que considera significativa, mientras que el puerto de Andresito también registraba niveles muy superiores a los habituales.

El anegamiento de los caminos rurales dificulta el traslado de la hacienda y el ingreso de maquinaria para reparar la infraestructura dañada Gza. Carbonell

Sobrero estima que el agua puede tardar alrededor de 20 días en repercutir en la zona de Isla del Ibicuy, en el sur entrerriano. Por eso cuestionó la aparente tranquilidad de algunos productores y sostuvo que la sucesión de advertencias por la llegada de El Niño pudo haber generado descreimiento.

“Es como el cuento del lobo, tanto dijeron que va a venir y, como nunca llegaba, el día que viene el productor está descreído y no acciona”, expresó. Y concluyó: “Ahora sí viene el lobo, ahora sí viene El Niño; y en 10 días se nos viene la noche porque el agua va a estar con nosotros”.

Esperemos que los funcionarios declaren la emergencia.

En los próximos 15 días se malvenderán por las inundaciones de campos bajos e islas la mayoría de los rodeos, los que aún no se remataron.

Sumado a la pérdida, pagar ganancias por lo que pierde.🤦‍♂️ — Comunidad Islera Asoc Civil (@asoc_islera) October 12, 2026

En este escenario, la Comunidad Islera Asociación Civil lanzó un pedido a los funcionarios para que declaren la emergencia agropecuaria: “En los próximos 15 días se malvenderán por las inundaciones de campos bajos e islas la mayoría de los rodeos, los que aún no se remataron. Sumado a la pérdida, pagar ganancias por lo que pierde”.