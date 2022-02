Se quemó parte del cuerpo mientras intentaba apagar un voraz incendio

“Fue un infierno. Me estaba quemando, me tiré al suelo y empecé a rodar para bajar la temperatura”. Con esas palabras, el productor agropecuario Luigi Lupi, de 28 años, relató el momento en que se le prendió fuego el tractor con el que intentaba hacer un cortafuegos en una forestación correntina en la localidad de Colonia Tres de Abril, el viernes pasado. Sufrió quemaduras en algunas partes de su cuerpo y, a pesar de eso, siguió la lucha contra las llamas hasta el día siguiente.

Todo comenzó el viernes pasado a las 17.30 cuando sonó el teléfono de la oficina de la firma La Calandria, que Lupi tiene junto a un socio. Era el encargado del campo que los llamaba para avisarle que el fuego había ingreso a su forestación de 1500 hectáreas en un campo de 8000.

Cuando se le pudo llegar al lado... A las 1 de la mañana pic.twitter.com/YevkIwO68d — Luigi Lupi (@LuigiELupi) February 13, 2022

Al llegar al lugar, el productor se subió a uno de los dos tractores que había en la propiedad. El plan era que él iba a hacer cortafuegos mientras su socio abría las tranqueras. Sin embargo, nada fue como lo habían planificado.

Mientras avanzaban por el terreno, él en la maquina y su socio en la camioneta, se encontraron con un frente de fuego que avanzaba en su dirección. Cuando el productor intentó dar la vuelta, se dio cuenta de que no podía avanzar, ya que se le había trabado la caja. “El fuego vino tan rápido que no me dio tiempo a nada”, contó.

Las llamas alcanzaron las gomas y, en cuestión de segundos, el tractor ardía. El productor, adentro, intentaba poner el cambio. Hasta que se le empezó a quemar el pelo y la ropa. “No aguanté más el calor. Creí que moría quemado”, afirmó a este medio.

Lupi se tiró de la cabina y empezó a rodar en el piso para apagar las llamas encima. Tenía el codo, la cara, la nariz y una oreja quemados. “En ese momento querés hacer todo junto: correr, apagar el fuego y bajarte la temperatura porque sentís que te incendiás vivo”, señaló.

El día después pic.twitter.com/3XlztpqCpF — Luigi Lupi (@LuigiELupi) February 14, 2022

”Mi socio me esperaba a unos 50 metros, pero yo estaba rodeado de llamas, era un infierno. Cuando dejé de trastabillar y me pude parar, empecé a correr, salté el alambrado y me subí a la camioneta”, dijo. En ese momento, la máquina ardía por completo.

Sin embargo, de la desesperación de ver cómo las llamas arrasaban todo el productor se puso crema, se tapó algunas heridas y siguió con su lucha.

“No había mucho que lamentarse, el fuego avanzaba y había que seguir”, indicó. Al tiempo llegaron al lugar dos cuarteles de bomberos, los empleados y socios de la empresa. “A las dos de la mañana eran aproximadamente 30 personas”, detalló.

La pelea siguió durante toda la noche, hasta la mañana siguiente. El sábado el productor fue al hospital en Corrientes, en donde lo asistieron. “Estoy bien, tengo que ponerme cremas y curarme”, expresó. Lupi es ingeniero agrónomo, tiene campos para producción agrícola y ganadera en Chaco y Corrientes.

“No sabemos todavía cuantas hectáreas se quemaron, no se pudo hacer un relevamiento, igual los incendios continúan. Es muy triste lo que se está viviendo en la provincia”, describió.