Semana Angus: precios de hasta $8500 en importantes remates ganaderos

En medio del buen momento para la ganadería, la Semana Angus de Primavera sigue en Cañuelas con un fuerte movimiento comercial. En apenas las primeras dos jornadas, Sáenz Valiente Bullrich, Gananor Pujol y Madelan sacaron a remate más de 10.000 cabezas de invernada, cría y faena en una agenda que continuará hasta el viernes 25 de septiembre.

Entre las distintas pizarras dejó, además, un dato llamativo: los animales más livianos aparecieron entre los que alcanzaron los mayores valores por kilo dentro de la invernada. Aunque las categorías y los rangos de peso utilizados por cada consignataria no son exactamente iguales, el comportamiento pudo observarse en los tres remates y quedó especialmente marcado en el de Madelan, se señaló.

La firma, que durante el segundo día de la exposición llevó a remate más de 4000 cabezas, registró un promedio de $7450 para los terneros de hasta 160 kilos, que fue también el máximo de esa categoría. Para los terneros de entre 180 y 220 kilos, el promedio fue de $6450, con un máximo de $6500.

La diferencia se vuelve todavía más clara al observar las categorías de mayor peso. En los novillos, Madelan obtuvo un promedio de $6150 para los de hasta 280 kilos; de $5732 entre 280 y 300 kilos; de $5524 entre 300 y 340 kilos, y de $5400 para los de más de 340 kilos. Es decir, dentro de las categorías informadas por la firma, el ternero de hasta 160 kilos tuvo un valor por kilo $2050 superior al promedio del novillo de más de 340 kilos.

Madelan vendió más de 4000 cabezas en el segundo día de la Semana Angus lucas casatti

Patricio Mac Grath, gerente comercial de Madelan, señaló que durante el remate se destacaron justamente la hacienda liviana, el novillo y las vaquillonas recriadas, con atención también sobre las vaquillonas para servicio y los novillitos pesados. Según explicó, el movimiento se dio por la coincidencia de distintos factores. “La sinergia que se generó entre el vendedor, que está en un buen momento para vender, los compradores, que quieren expandirse, mejorar su rodeo y apostar a la ganadería, y los bancos ofreciendo buenas tasas, hace que el negocio ganadero siga estando en un buen momento”, afirmó.

El primer martillo y los $8100 del Hilton

La actividad comercial había comenzado el lunes con Sáenz Valiente Bullrich, que inauguró la agenda de remates con una oferta de 2500 cabezas. En invernada, los terneros promediaron $6440, con un máximo de $6600, mientras que los novillitos registraron un promedio de $5782 y llegaron hasta $6020. Las terneras tuvieron un promedio de $5904 y un máximo de $6220; los terneros y terneras, $5692 de promedio, y las vaquillonas, $5190.

Sáenz Valiente Bullrich puso en marcha la agenda comercial de la Semana Angus de Primavera

Pero uno de los valores destacados apareció en la hacienda para faena. El novillo Unión Europea Hilton promedió $8040 y llegó a un máximo de $8100. Por su parte, el novillo Unión Europea no Hilton tuvo un promedio de $6800 y un máximo de $7800, mientras que la vaquillona Unión Europea no Hilton llegó también a $7800.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, resumió el movimiento en Cañuelas: “Esta semana, la ganadería argentina se trasladó a Cañuelas. Esta es la semana de la ganadería argentina”.

Cuatro mil cabezas en una hora y media

Ese mismo lunes por la tarde fue el turno de Gananor Pujol, que debutó con alrededor de 4000 cabezas, principalmente de invernada Angus y algunos lotes de cría. La subasta, bajo el martillo de Tomás Torcoletti, duró alrededor de una hora y media.

Se realiza en el predio de Angus en Cañuelas lucas casatti

Entre los terneros y terneras de hasta 160 kilos, el promedio fue de $6545,45, con un máximo de $6800. Para los de 161 a 200 kilos, bajó a $6194,68, mientras que entre 201 y 260 kilos se ubicó en $5853,08. En los terneros machos, los de 161 a 200 kilos promediaron $6420, mientras los de 201 a 260 kilos alcanzaron $6247,02. Los novillitos de 201 a 260 kilos promediaron $5950,77 y los de entre 301 y 390 kilos, $5467,50.

Maximiliano Farquharson, presidente de Gananor Pujol, destacó justamente ese comportamiento durante la subasta. “El macho con valores sostenidos, el macho y la hembra vendidos muy bien. Todo superior a $6000. Muy buenos valores. Vimos que el novillito de 350 a 400 kilos recuperó el precio. Todo rondó los $5500. Después se vendió muy bien el vientre, que siempre es costoso”, afirmó.

Pero el máximo de la jornada apareció en otra categoría. Las vaquillonas para faena promediaron $8454,55 y alcanzaron los $8500, el valor por kilo más alto informado entre las categorías de faena de estos tres primeros remates.

En cría, las vaquillonas con garantía de preñez se comercializaron a $2,5 millones, mientras que las vacas con cría llegaron a $2,83 millones. Las vaquillonas para cría de entre 301 y 390 kilos tuvieron un promedio de $1,85 millones y un máximo de $1,88 millones.

Tomás Torcoletti durante el remate BENJA VAZQUEZ

Cría y faena

En el remate de Madelan, además del máximo de $7450 para los terneros de hasta 160 kilos, los vientres también tuvieron movimiento. Las terneras de hasta 160 kilos promediaron $6980, las de 180 a 220 kilos $6140 y las de 220 a 250 kilos $5695. Entre las categorías de cría, la vaquillona para servicio se ubicó en $1,8 millones y la vaca nueva preñada en $2,69 millones.

En faena, el novillito Hilton/no Hilton promedió $7910 y alcanzó los $8020, mientras el novillo de consumo tuvo un promedio de $7727, con un máximo de $7820. La vaca de consumo promedió $3345.