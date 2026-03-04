“Es del palo”: le buscan un socio a la empresa del agro que en el mercado nadie quiere que caiga

“Es del palo”. El futuro de Centro Agropecuario Modelo (CAM), la agronomía del sur de Santa Fe con una millonaria deuda que se ubica entre las más importantes en la historia del sector de los insumos de la Argentina, comienza a tomar forma con dos datos: la firma contrató un asesor financiero y está en la búsqueda de un socio. La frase “es del palo” remite a que el candidato llegaría desde el mismo rubro: alguien que está en los insumos y con quien ya habría contactos.

Con casa central en Wheelwright, sobre la ruta 8, en la provincia Santa Fe, la compañía de la familia Capretto atraviesa un momento desafiante. Debe millones, entre otros, a los siguientes bancos: Banco Nación; Banco Macro; Nuevo Banco de Santa Fe; Banco Galicia; Banco Provincia de Buenos Aires; ICBC; Santander Río, Banco Industrial; Patagonia y BBVA.

También les adeuda a las principales compañías de insumos a las cuales les compra productos que después vende a los productores. En el saldo de compromisos también tiene deudas con los mismos productores, muchos de ellos que entregaron granos en su momento y que esperan un gesto, según confiaron a este medio, para poder cobrar pronto lo que les corresponde.

En la empresa sostienen que se encuentran operativos y buscando "arreglar con todos"

En este contexto, pese a que la compañía tiene compromisos pendientes con un amplio abanico de acreedores, en el sector está instalado desde hace meses lo siguiente: “nadie quiere que caiga”. La firma no entró en concurso de acreedores y en la Central de Deudores del Banco Central tiene tres cheques rechazados por un monto manejable: $80 millones.

Lo más sustancioso está en la deuda con los bancos y en el pasivo total cuando se suma la parte comercial y con los productores: es una millonaria cifra en dólares de tres números. Precisamente, desde los bancos están “acompañando” a la empresa para que pueda enderezar su situación. Algunos en la actividad sostienen que junio próximo resultaría un mes clave: hasta esa fecha varios de los principales acreedores estarían dispuestos a esperar si hay resultados concretos. En la actividad circula que la firma tiene para cobrar unos US$70 millones por insumos vendidos y servicios que ayudarían a acortar el pasivo con bancos e insumeras.

En ese marco, la frase “nadie quiere que caiga” es porque en el mercado se percibe que una caída de esta firma no sería una buena señal luego de los defaults de otras compañías hoy en concurso de acreedores: Los Grobo Agropecuaria y Surcos.

“Estamos operativos, recibiendo insumos, haciendo pagos, tratando de arreglar con todos”, contaron fuentes de la empresa. Según pudo saber este medio, en la firma están “buscando un socio” que ayude a sacar adelante el negocio. Al respecto, la compañía contrató a expertos de Russell Bedford + Valo para el proceso.

“Va a ser una negociación larga”, anticiparon allegados a la compañía de insumos. Si bien guardan bajo llave el nombre de quién podría ser el candidato, es “del palo”, según dijeron, en referencia a que se apunta a un operador de la misma actividad.

Entre las prioridades de la firma también está el acuerdo con los productores. En rigor, en la empresa son conscientes de que muchos productores de la región, “chacareros”, les confiaron granos.

Por lo pronto, la firma está activa no sólo en la operación, sino que espera concretar en las próximas horas un encuentro con acreedores comerciales.

La firma tiene diversos servicios para el agro

Como se mencionó, la compañía tiene producción agrícola y comercializa diversos insumos agroquímicos. Su planta tiene una capacidad de almacenamiento de 5000 metros cuadrados y posee la Certificación de Depósito Premium de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), según indica la firma en su página de Internet. En fertilizantes cuenta con una planta de mezcla física con capacidad para almacenar hasta 1800 toneladas de fertilizante sólido y 800 toneladas de fertilizante líquido.

En la parte de acopio de granos poseen una capacidad de almacenamiento de 28.000 toneladas. Por otra parte, tiene el negocio de producción y venta de semillas de trigo, soja, avena y forrajeras.