Sergio Massa se metió en la definición del futuro de la cooperativa láctea SanCor

escuchar

El Gobierno busca acelerar una ayuda para la cooperativa láctea SanCor que contempla, como había anticipado este medio hace unos días, un alivio fiscal e impositivo para la firma. Además, intentará respaldarla para la gestión de una deuda por US$18 millones que Venezuela tiene con la empresa por exportaciones realizadas de leche en polvo. En este contexto, hay expectativa sobre si finalmente el Gobierno impulsará un fideicomiso creado para el rescate de la firma.

El martes pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa; el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil; Fernando “Chino” Navarro; el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Alejandre Roig; dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), y autoridades de SanCor, mantuvieron un encuentro donde se abordó la situación de la firma. Allí, de acuerdo a lo que trascendió se terminó de saber qué quiere el Gobierno para la empresa.

El encuentro se dio mientras el sindicato lechero, en realidad, quiere como opción un fideicomiso a 15 años aprobado por la misma cooperativa en enero último con un grupo inversor encabezado por empresarios vinculados con la lechería, la industria, la salud y los medios de comunicación. El instrumento financiero contempla la búsqueda de US$60 millones, con fondos en el mercado y un eventual aporte público. Asimismo, que la cooperativa láctea, que ronda los 700.000 litros diarios de procesamiento de leche, salte en tres o cuatro años a un nivel de 1,5 millones de litros, su capacidad instalada actual. Sin embargo, todavía no se puso en marcha y no se ven señales contundentes del Gobierno al respecto.

“En el Gobierno no ven bien la solución del fideicomiso tal como está planteado y plantean distintas alternativas que creen pueden ser posibles desde el Estado para contribuir a la solución”, indicaron fuentes al tanto de las negociaciones. En tanto, en el grupo inversor aseguran que sigue las posibilidades de que se impulse el instrumento financiero.

La semana pasada, en la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil a cargo de Navarro habían indicado a este medio que el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó con el funcionario “buscar soluciones de alivios fiscales, impositivos y bancarios” para que la empresa no solo pueda cumplir con los empleados, sino que también “sume capital para producir más”.

SanCor hoy tiene capacidad para procesar 1,5 millones de litros de leche, pero ronda los 750.000 litros

Tras la nueva reunión, en esa Secretaría detallaron que una de las líneas a seguir es “generar condiciones de solvencia económica a partir del recupero de las acreencias sobre Venezuela”. En rigor, la firma está buscando que ese país le pague 18 millones de dólares por exportaciones realizadas antes de 2016. Es una deuda que la cooperativa quiere cobrar y ya lleva realizadas numerosas gestiones.

Por otro lado, en la cartera de Navarro precisaron que se apuntaría a generar algunos aporte de capital adicionales. También “la aplicación de diversos planes para generar una extensión de los plazos en deudas impositivas” y promover“ el trabajo conjunto para generar la participación de otros actores financieros que puedan contribuir en esta solución”.

En diálogo con LA NACION, Navarro opinó que “SanCor ha mejorado” y en el último año y medio pasó de 300.000 litros diarios a procesar 700.000. “Estamos viendo de qué forma podemos apuntalarla a fin de año en donde recae la curva de producción para que se mantenga y mejore de cara al año que viene”, dijo.

“Para esto se requiere algún tipo de ayuda económica que el Gobierno va a evaluar a partir de una presentación que haga SanCor de cuál es el plan de trabajo para la emergencia y también ver el tema de la relación con Afip y el pago de los impuestos corrientes y la moratoria que la firma está afrontando, además de la deuda que tiene aún Venezuela, de US$18 millones, para que el Gobierno pueda plantearle a Venezuela que pague lo que debe y luego que se haga de la forma más rápida”, señaló.

Luego, se refirió al tipo de instrumento que podría servir a la cooperativa. “Una vez que se salga de la emergencia, lo que se busca es trabajar en una recuperación integral de SanCor para que estas crisis no reaparezcan periódicamente y, en este caso, no se excluye ningún tipo de instrumento: puede ser público-privado, privado, si el fidecomiso continúa su marcha y se reformula”, expresó. “Nosotros no excluimos ningún tipo de instrumento, ni de actor, pero obviamente que preferimos inversores nacionales y si el Estado decide poner recursos en SanCor va a intervenir y opinar en la administración y gestión de la crisis para salvaguardar los recursos públicos”, agregó.

Situación de la empresa

“Fue una reunión de búsqueda de consenso. Se expusieron las miradas y las expectativas que cada parte tenía y se hicieron sugerencias sobre las posibles líneas a explorar, pero con una mirada integral. Lo que se busca es que no sea solo una cuestión de aporte de capital, sino de encontrar varios caminos que generen certezas”, contó a este medio otra fuente consultada y conocedora de las negociaciones.

Respecto a la situación actual de la firma, esta otra fuente indicó que la cooperativa “ha hecho un trabajo de reformulación integral” y ahora requiere “encaminarse a la solución ya más definitiva que termine de generar certeza sobre el futuro de la empresa”.

En este sentido, evaluó que la empresa está mucho mejor que hace un año porque se reestructuró operativamente y financieramente. SanCor, como se mencionó, necesita una inyección de capital de trabajo para aumentar la capacidad de materia prima procesada y los insumos necesarios para industrializarla.

Producción

La firma, que tiene una deuda que ronda los US$240 millones, entró en crisis en 2017. Perdió producción y relevancia en el mercado. Se vio obligada a una reestructuración por la cual pasó de procesar más de 3,5 millones de litros diarios a un nivel de 700.000 litros por día.

Por su parte, en el gremio expresaron sobre la reunión: “En el Gobierno nos dijeron que, si acompaña, es para lograr una salida definitiva y viable, no para un parche como plantea el Chino Navarro”. En ese sentido, en el sindicato opinaron que “la única que se presenta hoy en día como viable es la del fideicomiso”.

“El Gobierno destacó que se necesitan los inversores, pero que hay que darle algún perfil especial. Así que creemos que se va a ir por el fideicomiso, pero con algunas modificaciones que le hará el Gobierno. Eso nos parece lógico porque, si el Estado va a poner plata, mientras no se le devuelva, tenga algún grado de injerencia”, agregaron en Atilra.

Este medio también buscó tener una opinión sobre la situación de SanCor desde la cartera de Massa, pero no tuvo respuestas hasta el momento.