12 de septiembre de 2019 • 17:39

Luego de la seguidilla de ataques contra silobolsas que se registraron en los últimos días, mañana a las 17.30, con la organización de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ( Carbap), se hará en la Sociedad Rural de Chacabuco una reunión de productores para tratar los diferentes hechos vandálicos.

En la última semana fueron vandalizados silobolsas en Lobos, Chivilcoy y en la zona de Chacabuco. Entre todos los casos suman unos 15 bolsones rotos, aunque habría más que no fueron denunciados.

No hay una hipótesis en particular sobre los móviles de los ataques, pero entre los productores hay una fuerte preocupación. Quienes cometen los hechos rompen los silobolsas pero no se roban nada.

En la reunión se espera la presencia de autoridades de las patrullas rurales de la provincia de Buenos Aires, en tanto que también confirmó su asistencia el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.

"Queremos exponer bien el tema, concientizar a la gente para que denuncie y que las autoridades le den más atención al tema", señaló en diálogo con LA NACION Matías de Velazco, presidente de Carbap.

"Buscamos estar al lado del productor y si aparecen más casos hacer algo más (como la reunión prevista para mañana)", agregó el dirigente.

El lugar elegido, Chacabuco, es porque justamente se trata de la zona que fue epicentro de los últimos ataques. Para De Velazco, "es difícil" poner un culpable específico. Algunos productores ya ven hasta algún trasfondo político vinculado con el clima electoral.

El presidente de Carbap enfatizó que, más allá de que todavía no se pudo dar con los responsables de los hechos, el área de patrulla rural en la provincia de Buenos Aires "se puso el tema al hombro" para tratar de esclarecer lo ocurrido.

No solo se registraron los actos vandálicos contra silobolsas, sino que en el marco de la reciente Exposición Rural de General Villegas caballos que participaban de la muestra aparecieron con cortes.

El año pasado, la exSecretaría de Agroindustria, ahora Ministerio de Agricultura, con las carteras de Seguridad y Transporte elaboraron un instructivo para que los productores actúen ante hechos delictivos que puedan afectar la cosecha. El programa se llama "Cosecha Segura" y consta de varias recomendaciones para que los productores realicen la denuncia.