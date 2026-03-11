Interna caliente en la Rural: Marcos Pereda lanzó su candidatura y criticó al actual presidente de la entidad, Nicolás Pino

SAN NICOLÁS.– En la segunda jornada de Expoagro, el actual vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, lanzó oficialmente su candidatura para presidir la entidad en las elecciones previstas para septiembre próximo. Lo hizo con un mensaje centrado en la necesidad de renovación institucional y con críticas hacia la conducción del actual titular, Nicolás Pino.

Acompañado por Santos Zuberbühler, a quien presentó como su compañero de fórmula, Pereda anunció el espacio “Renovación con unidad”, una propuesta, dijo, que busca disputar la conducción de la entidad que representa a los productores agropecuarios. Según explicó, la fórmula Pereda–Zuberbühler competirá por los cargos de presidente y vicepresidente en los comicios internos.

“Hoy venimos a presentar un nuevo proyecto dentro de la Sociedad Rural Argentina, integrado por productores de distintos sectores que compartimos estos valores centrales: renovación, unidad y compromiso institucional”, señaló durante la presentación.

Otros tiempos: cuando la relación de Pereda y Pino era buena

Uno de los momentos más críticos de su discurso estuvo dirigido a la conducción actual de la entidad. “Las instituciones se fortalecen respetando la palabra dada. Pero forzar las reglas para quedarse un mandato más, claramente, las debilita”, afirmó.

En esa línea, insistió en que los límites estatutarios deben respetarse. “La alternancia y la renovación son pilares esenciales de la vida institucional. El límite de tres mandatos consecutivos para presidente debe ser respetado”, subrayó.

Pereda explicó que su candidatura surge de la convergencia de distintos espacios internos: Movimiento Compromiso Federal y Unidad y Acción, además de numerosos productores independientes.

El objetivo es construir una entidad más representativa. “Una Rural más fuerte, moderna y representativa de todo el campo argentino. Pero además, una Sociedad Rural unida e independiente”, expresó.

Durante la presentación también explicó los motivos de su distanciamiento con el actual presidente. “El principal motivo que nos distancia con Pino es que juntos nos embarcamos en un proyecto de transformación que a mitad de camino quedó trunco porque media comisión directiva no quiso seguir adelante”, sostuvo.

De acuerdo con Pereda, ese freno respondió a diferencias internas dentro de la conducción. “Habría que preguntarle a ellos por qué sucedió eso, evidentemente se querían quedar en lo que es hoy la Rural”, agregó.

Expresó su preocupación por la situación institucional dentro de la entidad. “Lo que más nos preocupa ahora es el problema de la institucionalidad, que no podemos estar tensionando las reglas del juego por algún interés personal”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la entidad necesita iniciar una nueva etapa. “Todo tiene un principio y todo tiene un fin, ya es hora de que la Sociedad Rural haga un paso nuevo”, dijo.

Pese a las diferencias internas, aclaró que continuará en su cargo actual mientras esté en campaña y no va a renunciar. Y rechazó las críticas sobre su participación en la institución. “No es cierto que hace cuatro meses no estoy trabajando para la institución; cada uno tendrá su propia percepción de lo que significa trabajar, pero yo no renuncio”, concluyó.

Visión

El dirigente remarcó que el sector agropecuario tiene potencial para crecer, aunque sostuvo que todavía enfrenta desafíos estructurales. “El campo argentino tiene todo para desplegar su enorme potencial productivo. Pero todavía necesitamos enfocar en tres cosas más”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que el primer eje es mejorar la competitividad. “Competitividad real es decir terminar con los grotescos impuestos a las ventas que paga el campo cada vez que exporta y desarrollar la infraestructura logística que un país productivo necesita”, planteó.

Además, sostuvo que el país necesita una estrategia clara frente al contexto global. “Una mirada estratégica frente a un mundo cada vez más dinámico y exigente, que nos permita asegurar una inserción fluida en los mercados de mayor valor”, indicó.

Para Pereda, el tercer punto central es la cohesión del sector. “El factor más decisivo, es la unidad del campo, porque no podemos llegar al Gobierno ni al Congreso con mensajes distintos”, expresó.

El dirigente sostuvo que esa unidad debe construirse articulando a todos los actores del sistema agropecuario. “Todos nosotros somos quienes tenemos que construir nuestra unión. Hemos de hacerlo articulando todo nuestro ecosistema agropecuario: entidades gremiales, tecnológicas, organismos públicos vinculados al sector y universidades”, afirmó.

En esa línea, señaló que el objetivo es construir posiciones comunes frente a la política pública. “De ese trabajo conjunto tiene que surgir un rumbo claro, una posición firme y un discurso común que podamos plantear ante el Gobierno para convertir en políticas de Estado estables y duraderas”, remarcó.

El candidato también planteó la necesidad de actualizar la institución. “Creemos en un liderazgo abierto, horizontal, transparente y con verdadera vocación de servicio. Y desde ese liderazgo proponemos modernizar y profesionalizar a la Sociedad Rural Argentina”, expresó.

Según dijo, esa transformación es necesaria para enfrentar los desafíos actuales. “Para ponerla plenamente a la altura de los desafíos del siglo XXI en la defensa del productor y de todo el campo”, añadió.