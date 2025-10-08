“Sin acelerar, pero tampoco frenando”: en lo que va del año el mercado de la maquinaria agrícola creció un 9,3%

Pese a la cautela que domina la economía, el mercado argentino de maquinaria agrícola mantiene su ritmo de recuperación. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante septiembre se patentaron 621 unidades, un aumento del 12,9% respecto de agosto, aunque todavía un retroceso del 6,2% interanual.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el sector alcanzó 5135 unidades patentadas, un crecimiento del 9,3% frente a las 4700 registradas en el mismo período de 2024. Para la entidad, el balance general muestra “un mes positivo: sin acelerar, pero tampoco frenando”.

Para Acara, el mercado tuvo un rebote parcial en septiembre, liderado por tractores y pulverizadoras, pero sin revertir aún el retroceso interanual total Acara

En septiembre pasado el repunte mensual estuvo liderado por los tractores y pulverizadoras, mientras que las cosechadoras continuaron mostrando señales de desaceleración tras la finalización de la cosecha gruesa.

Tractores, el motor del repunte

El segmento de tractores fue el que mostró mayor dinamismo en septiembre. Se patentaron 518 unidades, lo que significó un incremento del 15,6% mensual, aunque un leve retroceso del 6,2% interanual. En el acumulado del año, el segmento crece 8,2% con 4057 unidades.

De acuerdo con el informe, los tractores lideraron el repunte mensual con fuerza, impulsados principalmente por John Deere (+35%), Valtra (+76%) y New Holland (+25%).

La participación de mercado estuvo encabezada por John Deere, con el 38,5% del total, seguida por New Holland (17,7%), Case IH (13,5%) y Pauny (10,8%). El documento resaltó, además, que “las marcas de participación menor, reflejadas en el grupo ‘Otros’, duplicaron su presencia interanual (+133,6% acumulado), principalmente por el ingreso de unidades importadas sin producción local”.

Cosechadoras

En contraste, las cosechadoras mantuvieron la tendencia a la baja. En septiembre se patentaron 43 unidades, un 8,5% menos que en agosto y 17,3% menos que en septiembre de 2024. Aun así, el acumulado anual sigue positivo: 569 unidades, un crecimiento del 24,8% interanual, impulsado por el fuerte desempeño del primer semestre.

En cuanto al liderazgo por marcas, John Deere encabezó el segmento con el 41,3% del mercado, seguido por Case IH (25,5%) y New Holland (21,4%), que fue la única firma con crecimiento mensual (+25%) y anual (+49% acumulado).

Pulverizadoras

El tercer rubro analizado, las pulverizadoras autopropulsadas, mostró un comportamiento estable con un leve avance. En septiembre se patentaron 60 unidades, un 9,1% más que en agosto y 3,4% más que un año atrás. Con un total de 509 unidades en los primeros nueve meses de 2025, el segmento acumula un incremento del 2,8% interanual.

Deepagro

La marca Metalfor lideró el mercado con una participación del 23,2%, seguida por PLA (19,8%), Caimán (16,1%), John Deere (9%) y Case IH (6,9%). El segmento mantiene un crecimiento discreto respecto al acumulado del año pasado, con un descenso en las dos marcas líderes, pero con crecimientos muy importantes en otras firmas, como Stara (+800%) y John Deere (+4500%), precisó Acara.

El documento dijo que “la caída interanual en cosechadoras consolida una tendencia de desaceleración postcosecha gruesa”, aunque el ritmo de patentamientos se mantiene firme en comparación con años anteriores. “El trimestre final será clave para determinar si se recupera el ritmo de compras o se profundiza la cautela”, concluyó Acara.