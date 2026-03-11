Soja: el pago por la propiedad intelectual está en el nivel más alto desde 2018

SAN NICOLÁS.- En medio de un contexto en el que el debate sobre la propiedad intelectual en semillas volvió a instalarse con fuerza en la agenda del agro, durante Expoagro la industria semillera destacó algunos avances en el reconocimiento a la tecnología. Según datos presentados en la muestra, en el 42% del área con soja se reconoce actualmente la propiedad intelectual, considerando tanto la compra de semilla fiscalizada como el uso propio declarado por los productores. Se trata del nivel más alto desde 2018, un indicador que desde el sector interpretaron como una señal de avance en un mercado que históricamente ha tenido bajos niveles de reconocimiento en comparación con otros países y un marco regulatorio que necesita actualizarse.

Desde la industria aclararon que ese porcentaje no corresponde únicamente al sistema Sembrá Evolución, sino que refleja el reconocimiento total en el país, incluyendo variedades comercializadas bajo esquemas anteriores y el sistema actual. “Ese 42% es la legalidad total de la Argentina en soja”, explicaron desde el sector durante la exposición.

Parte de ese crecimiento está asociado al desarrollo de Sembrá Evolución, un sistema privado impulsado por empresas semilleras para gestionar el reconocimiento de la propiedad intelectual en autógamas como soja, trigo, cebada y algodón. El modelo funciona como una plataforma digital que integra a semilleros, productores, comercios y acopios, y permite acceder a nuevas variedades y tecnologías bajo un esquema de reconocimiento del valor genético.

Según explicó Yanina Sol Moglia, gerente general de Sembrá Evolución, el sistema viene creciendo de manera sostenida. Actualmente participan más de 18 semilleros, más de 26.000 productores y se lanzaron más de 190 variedades dentro del esquema. Ese universo de productores, detalló, representa cerca del 90% del área de soja que se siembra en el país, lo que refleja el peso que tiene el modelo dentro del sistema productivo.

“Entendemos que el sistema está ayudando a ordenar el reconocimiento de la propiedad intelectual en la Argentina. Es un modelo que tiene buena adopción y donde el productor puede reconocer la tecnología tanto al comprar semilla fiscalizada como al declarar uso propio”, explicó.

Desde las empresas remarcaron que el objetivo final de este tipo de herramientas es generar condiciones que permitan sostener la inversión en genética y biotecnología. El desarrollo de nuevas variedades es un proceso largo y costoso que requiere años de investigación, cruzamientos y evaluaciones antes de que un material llegue al mercado.

“Cuando vemos un campo de trigo listo para cosecha solemos pensar en el clima, en el manejo o en el suelo, pero muchas veces el protagonista invisible es la genética”, explicó Otto Goedelmann, responsable comercial del negocio de autógamas de Nidera. Según describió, detrás de cada variedad hay un proceso de mejoramiento que puede demandar entre ocho y diez años de trabajo, con miles de líneas que se evalúan y se descartan hasta que finalmente una llega al mercado.

Ese proceso implica una inversión significativa por parte de las compañías. “Es un capital inmovilizado durante casi una década, donde el primer resultado económico aparece mucho tiempo después”, señaló. Por eso, desde la industria sostienen que contar con un marco que reconozca esa innovación resulta clave para que las empresas continúen invirtiendo en el desarrollo de nuevas variedades. “Sin un sistema que proteja o promueva esa inversión, el motor de la innovación lamentablemente se detiene”, advirtió.

Los semilleros también destacaron que esa inversión termina reflejándose en mejoras concretas en los cultivos. Según explicó Matías Venece, gerente de desarrollo y producto de GDM, la genética del trigo en la Argentina viene mostrando avances sostenidos en las últimas campañas. “La ganancia genética del cultivo en el país está en torno al 1,7% anual”, indicó.

Ese progreso no se limita únicamente al rendimiento. Las variedades modernas también presentan mayor estabilidad en ambientes de productividad media o baja y mejores perfiles sanitarios frente a enfermedades, lo que contribuye a mejorar el comportamiento general del cultivo. “La genética no solo levanta los techos de rendimiento, también levanta los pisos”, explicó.

Según detalló, esa evolución genética se combina además con factores climáticos y mejoras en el manejo agronómico. En la última campaña, por ejemplo, el rendimiento promedio de trigo alcanzó 43,5 quintales por hectárea, cerca de 45% más que en el ciclo previo. Ese salto estuvo impulsado por condiciones hídricas favorables y temperaturas adecuadas durante el desarrollo del cultivo, pero también por la incorporación progresiva de genética más moderna.