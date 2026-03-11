Más de 70.000 personas: Expoagro tuvo hoy una concurrencia histórica de público y el clima de negocios es muy bueno

SAN NICOLÁS.- En un día histórico, con más de 70.000 asistentes, la mayor concurrencia de productores hasta ahora para una jornada, el segundo día de Expoagro edición YPF Agro sorprendió a todos. Y los productores llegaron a la muestra decididos a invertir en tecnología. El gran motor de esto responde a una oferta crediticia arrolladora, algo que reflejaron fabricantes de maquinaria, empresas tecnológicas y bancos. En las firmas registraron un 20% más de consultas con respecto al año pasado por financiamiento y operaciones que comienzan a concretarse.

En los stands de maquinaria agrícola que recorrió LA NACION señalaron que la exposición tiene indicadores alentadores. Las tasas promocionales de los bancos y una campaña agrícola que se percibe mejor que la anterior actúan como motores de la demanda.

Martín Birro, responsable de marketing y comunicación del grupo Crucianelli, que hace sembradoras, señaló que la firma tuvo un primer día, el martes, con más actividad que en la edición anterior. “Durante el primer día tuvimos más presupuestos que la edición 2025 y también, por suerte, se han cerrado operaciones”, indicó. Según precisó, se entregaron alrededor de 85 presupuestos y se concretaron cinco operaciones, un nivel que representa “un poquito más” que el año pasado, con un incremento cercano al 10%.

Una de las claves es el financiamiento disponible. “Hay un crédito que se usa un poco más por los productores, sobre todo el crédito del Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires”, explicó. A esto se suma una demanda contenida tras campañas anteriores: “Hubo una retracción en años anteriores en cuanto a la compra y hoy hay una mayor demanda de maquinaria nueva”.

Martín Birro, responsable de marketing y comunicación del grupo Crucianelli

Pese a las dificultades del contexto macroeconómico, el productor mantiene su perfil inversor. “Siempre tiene ganas de apostar a la tecnología, de invertir, porque es uno de los más eficientes del mundo”, afirmó. En ese sentido, destacó que los rendimientos crecientes se explican por la incorporación tecnológica: “Los suelos y las dimensiones del país son las mismas; lo que va cambiando es la inversión en tecnología”.

El empresario Carlos Castellani, presidente de Apache, fabricante de sembradoras y otros productos, también percibe mejores expectativas para esta edición. “Este año va a ser mejor que el año pasado. Hay más ánimo”, aseguró. Según explicó, influyen tres factores: una campaña agrícola razonablemente buena, precios que —aunque no son altos— permiten sostener inversiones y, sobre todo, el financiamiento disponible.

“Al productor le gusta también el financiamiento. Tenemos tasa cero del Banco Nación en dólares o 2,75% sin aporte a cuatro años, y a cinco años el 19% en pesos, que en provincias como Santa Fe y Entre Ríos puede bajar al 16%”, explicó. La empresa proyecta aumentar su producción entre 15% y 20% este año. Para acceder a la línea a tasa 0% en dólares del Banco Nación los productores deben hacer un aporte inicial del 10% del valor de la maquinaria, y si el productor no quiere hacer ese aporte, puede tomar el crédito con tasa del 2,75% anual en dólares.

Carlos Castellani, presidente de Apache

La sensación de mayor movimiento también se percibe en el segmento tecnológico. Lisandro Bada, responsable de marketing de PTx en la Argentina —la marca del grupo AGCO que integra soluciones de agricultura de precisión—, aseguró que la exposición registra una concurrencia superior a la del año pasado. “Estamos viendo realmente mucha afluencia de gente: productores, contratistas y agrónomos viniendo con mucho interés en mejorar como hacen en cada campaña”, señaló.

Entre las innovaciones que generan consultas está la tecnología aplicada a pulverización, como sistemas de recirculación para limpieza del circuito de la máquina, control de dosis pico a pico y cámaras que detectan malezas para aplicaciones selectivas. Según Bada, muchas de estas herramientas permiten incorporar tecnología sin necesidad de renovar la máquina completa. “No tiene que ir a comprar una pulverizadora nueva necesariamente; puede adquirir tecnología y crecer en su propia pulverizadora”, explicó.

Lisandro Bada, responsable de marketing de PTx

En ese contexto, Javier Grasso, gerente comercial de Metalfor, describió los primeros días con fuerte actividad comercial. “Tuvimos hasta ahora un cierre de operaciones y muchísimas consultas respecto de estas nuevas tasas”, comentó. El ejecutivo subrayó el impacto de las líneas financieras promocionales; principalmente, Banco Nación que está traccionando mucho. “La compañía registró siete operaciones de pulverizadoras autopropulsadas en el primer día, frente a cuatro del año pasado, mientras que la generación de contactos comerciales se duplicó“, observó.

La mayor parte del interés se concentra en la pulverizadora autopropulsada 7040 S, el nuevo modelo presentado en la exposición. “Te diría que el 80% de las ventas estuvieron a través de la 7040 S”, detalló.

Javier Grasso, gerente comercial de Metalfor

El optimismo del sector privado encuentra respaldo en los números del sistema financiero. El primer día de la muestra, Banco Nación registró 8000 solicitudes de crédito, cuadruplicando las cerca de 2000 de la jornada inicial del año pasado. Banco Provincia informó 882 solicitudes de financiamiento en el primer día, un 25% más que en 2025. De ese total, 489 pedidos fueron en dólares por US$140 millones, mientras que 383 correspondieron a pesos por $95.000 millones. Otra entidad bancaria señaló que hubo preaprobaciones en alrededor de $200 millones en el primer día.

Desde el sector bancario coincidieron en que la feria refleja expectativas positivas. Nicolás Low, gerente de Agronegocios de Banco Santander Argentina, sostuvo que el ambiente es de mayor dinamismo. “Vemos a los productores y a todo el ecosistema agropecuario muy optimistas respecto de la próxima campaña. Hay mucha presencia y muchas ganas de hacer negocios”, afirmó.

En esta etapa del calendario productivo, explicó, la financiación de insumos concentra gran parte de las consultas. “La precampaña ya arrancó y el sistema financiero vino con muy buenas condiciones”, señaló. Además, destacó la preferencia por financiamiento en moneda extranjera: “Es un sector que genera divisas y puede acceder a financiamiento en dólares; la oferta está bastante orientada hacia ese lado y es supercompetitiva”.