Soja en pausa y trigo en auge: dos cultivos con realidades opuestas

Los mercados en la Argentina siguen divorciados de la tendencia que se consolida en Chicago, en el caso de la soja principalmente. En la última semana, la soja en Chicago acumuló subas de US$10/t, pasando de US$ 381 a US$ 391/t, mientras que en nuestro país, en el mercado A3, la soja posición enero bajó US$ 5/t, pasando de US$ 345 a US$ 339/t, y la posición mayo bajó US$ 2,8/t, de US$ 317,4 a US$ 314,2/t.

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) para la cosecha 2025/26 llegan a 1,937 millones de toneladas de poroto de soja (12,1 millones de toneladas), 330 mil toneladas de aceite de soja (5,5 millones de toneladas) y 2,343 millones de toneladas de harina de soja (23,7 millones de toneladas). Las cifras entre paréntesis corresponden al total de DJVE de la cosecha anterior 2025.

Hasta la fecha, se ha declarado el 16% de las ventas de poroto de soja respecto de 2025, haciendo la salvedad de que, en ese año, las exportaciones de poroto estuvieron influidas por la mayor demanda de China y su estrategia de abastecerse no solo en Brasil, sino también incluyendo en su portfolio importador la soja de la Argentina. Para el caso del aceite de soja, las DJVE de esta campaña 2026 equivalen al 6% de los registros de 2025, y en harina equivalen al 9,88%.

Como forma de cuantificar el atraso en las DJVE que se está produciendo en esta campaña, el año pasado se registraron, solo en abril, 486.000 toneladas de poroto de soja para embarcar en ese mes, mientras que en esta campaña se registraron 315.000 toneladas para abril. En este caso, la caída de las DJVE de poroto tiene sentido, pues no se espera que este año China vuelva a importar los volúmenes comprados a la Argentina en 2025.

En el caso del aceite de soja, este año se han declarado 113.000 toneladas para el mes de abril, versus 486.000 toneladas declaradas en abril de 2025. Analizando la harina de soja, en abril de este año se han declarado 848.000 toneladas, versus 2,26 millones de toneladas en abril del año anterior. Puede confirmarse que en esta campaña hay un atraso considerable en las DJVE tanto de aceite como de harina de soja. No se conoce con claridad cuál puede ser el motivo, pero, en el campo de las hipótesis, puede pensarse que el mercado está intuyendo algún cambio —otro más— en variables que pueden impactar en el mercado y en la formación de precios; léase: política cambiaria y retenciones.

En el caso del trigo, la situación es opuesta. En diciembre de 2024 las DJVE fueron 2,74 millones de toneladas, mientras que en diciembre de 2025 fueron 4,5 millones de toneladas, un aumento del 64%. En enero de 2025 se declararon 662.000 toneladas, mientras que en enero de 2026 fueron 2,477 millones de toneladas. Sumando los dos primeros meses de la cosecha, durante diciembre-enero 2024/25 se declararon 3,390 millones de toneladas, mientras que en 2025/26 fueron 7,040 millones de toneladas, un aumento del 107%.

Este aumento es consecuencia directa de la mayor demanda de trigo en el mercado internacional y del volumen de producción estimado para esta campaña, muy cercano a 28 millones de toneladas, lo que arroja un saldo exportable teórico de 20 millones de toneladas. Entre compras a precio y fijaciones, los exportadores ya tienen adquiridas 8,9 millones de toneladas, cubriendo casi todo el volumen registrado y los compromisos de exportación de todo el mes de enero.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Consultores