Solo el 15% de la población cumple con la ingesta diaria recomendada de lácteos

Solo el 15% de la población argentina cumple con la ingesta diaria recomendada de lácteos según la Guía Alimentaria del Ministerio de Salud de la Nación. Además, desde 2018 se ha registrado una preocupante disminución en el porcentaje de personas que están al tanto de esta recomendación de consumir tres porciones al día, bajando del 33% al 25%. Frente a estos valores, en Mastellone Hermanos indicaron que trabajan en impulsar los lácteos para transmitir a los consumidores la importancia que tienen. Por otra parte, frente a los cambios en los hábitos de alimentación consideraron que hay una discusión científica que dar.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Leche, establecido por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la empresa presentó junto a Kantar el estudio “Los argentinos y los lácteos 2022″. Es un análisis que la firma realiza desde hace cinco años para conocer la evolución del consumo en el país.

Para ello, entre el 13 y el 20 de octubre de 2022 efectuaron entrevistas online a 1000 argentinos residentes en el país de todos los niveles socioeconómicos. “La muestra fue diseñada de manera que los resultados sean representativos de la población adulta de la Argentina”, explicaron desde la consultora.

Tal como se indicó, en la investigación se destacó que el 85% de la población no consume más de dos lácteos al día, y solo una cuarta parte de la población adulta está al tanto de la porción diaria recomendada. En el caso de esta última cifra, se observó una disminución del 8% desde 2018. Además, de acuerdo a los datos proporcionados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, el consumo per cápita anual de lácteos ha disminuido de 190 litros en 2018 a 188 litros en 2022.

“Entendemos que desde el ámbito comercial y publicitario tenemos que volver a impulsar la categoría para que el consumidor realmente comprenda que el consumo de los tres lácteos por día es importante”, dijo Federico Storni, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Detalló que, desde el Departamento de Información Nutricional, a nivel comunicacional volvieron a retomar una conversación que, durante mucho tiempo, dieron por “saldada” o consideraban “obvia” y es la importancia del consumo de lácteos.

“Nos estamos dando cuenta que los hábitos alimentarios están cambiando, como el aumento en el consumo de productos vegetales. Entonces, es volver a meternos en esa discusión y volver a hablar con las escuelas científicas”, indicó Storni, y agregó: “Estamos cada vez más presentes en congresos de alimentación, acompañando desde ese lugar porque nos parece que es importante, no solo por la responsabilidad que tenemos como compañía, sino porque creemos que hay una discusión científica que dar. Nosotros estamos convencidos de los beneficios que tienen los lácteos, y eso es lo que estamos haciendo”.

Quienes cumplen con la recomendación de las porciones de consumo o la superan son en mayor medida mujeres jóvenes de 18 a 24 años Mastellone Hnos.

En esa línea, remarcaron que las conocidas popularmente como “leches vegetales” no entran dentro del grupo de los lácteos y que es relevante diferenciarlos.

No obstante, un dato alentador del estudio es que el año pasado “aumentó significativamente” la proporción de argentinos que consumen dos porciones o más, pasando del 23% al 27%. En tanto, aquellos que consumen una porción al día se mantuvieron en un 37%, mientras que los que consumen menos de una porción al día disminuyeron del 23% al 17%. Además, se observó un incremento en la proporción de personas que no consumen lácteos del 3% al 5%. Entre quienes no consumen lácteos, las barreras más comunes son la intolerancia o dificultad para digerirlos y aspectos relacionados con el sabor y la textura.

Recomendaciones

“Quienes cumplen con la recomendación o la superan son en mayor medida mujeres jóvenes de 18 a 24 años, mientras que aquellos que consumen menos de una porción son en mayor medida los residentes del Gran Buenos Aires”, se informó.

Por otro lado, un dato inquietante que surgió del informe es que el 75% de los argentinos cree que los intolerantes a la lactosa no pueden consumir lácteos. “La intolerancia a la lactosa tiene una explicación y una solución para que las personas que no la toleran puedan tomar leche. Se puede optar por versiones funcionales, reducidas o sin lactosa, que aportan todos los nutrientes de la leche sin ocasionar malestar”, indicaron en la compañía. Agregaron que tres de cada diez argentinos son consumidores de productos deslactosados.

En cuanto a los beneficios, cuatro de cada diez argentinos saben que los lácteos juegan un rol en la recuperación muscular después de la actividad física y que la leche ayuda a mantenerse hidratado. “Hay altos niveles de desconocimiento. Son dos ejes sobre los que hay que trabajar”, dijeron.

El 95% de la población adulta considera que el desayuno es un hábito saludable. En tanto, un 72% considera falsa la afirmación de que la leche es solo necesaria en la infancia; por el contrario, debe estar presente en las distintas etapas de la vida.

En este contexto, Stefenía Sívori, nutricionista y responsable del Departamento de Información Nutricional de la empresa, aseguró: “El consumo diario de la leche aporta muchos nutrientes, además de agua y minerales. Es rica en proteínas y azúcares, importantes para el organismo. Se considera uno de los alimentos naturales más completos e insustituibles por su gran valor nutritivo”.

“Los lácteos pueden formar parte de nuestros desayunos y meriendas, así como también de nuestras comidas. Es por esto que, durante el mes de la leche, desde Mastellone Hermanos queremos acercar este alimento a los que más lo necesitan”, señaló.

La firma brindará una experiencia educativa gratuita en el Abasto Shopping, del 1 al 4 de junio. Así, a través de actividades lúdicas se transmitirán mensajes sobre las propiedades nutricionales de la leche, su versatilidad y su dificultad de ser reemplazada por otro alimento. Asimismo, junto con la Red de Bancos de Alimentos la compañía llevará a cabo la donación de 60.000 litros en varios puntos del país. Para efectuar la misma, habrá una votación por parte del público a través de www.lecheynutricion.com.ar sobre los 13 Bancos de Alimentos participantes.

