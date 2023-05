“Saquémonos la duda”: realizaron una arriesgada prueba y contaron qué los motivó

escuchar

El video de un grupo de amigos que toca una cerca eléctrica se hizo viral en las redes sociales durante el fin de semana largo. El clip, que se reprodujo más de 2 millones de veces en TikTok, lo compartió Martín Biasioli (50), un egresado del Liceo Militar General San Martín, quien junto a sus excompañeros y amigos realizaron una arriesgada prueba en un campo en Loma Verde, en la provincia de Buenos Aires, a donde se juntó con sus amigos con la idea de conmemorar, como lo hacen todos los 25 de mayo, el día que les entregaron por vez primera los uniformes. Los amigos protagonizaron un juego arriesgado, tomados de la mano en cadena, que circuló por todas las plataformas. Ellos aseguran que adoptaron los recaudos pertinentes antes de hacerlo.

“Nos conocemos desde hace 38 años porque somos egresados del Liceo Militar. Ingresamos desde los 12 años y egresamos a los 17 años. De ahí en más nos juntamos seguido en todos lados: quintas, campos o viajamos todos juntos al sur y cuando nos juntamos vuelve la adolescencia a nuestro cuerpo”, dijo Biasioli.

En estos 38 años de amistad, afirma, siempre hacen “alguna joda” entre los amigos y este año a uno de ellos se le ocurrió lo de la cerca eléctrica. “Nos dijo, por qué no hacemos la del boyero, porque me dijeron que si nos juntamos todos transmite la electricidad. Nosotros somos todos profesionales, y entonces entramos a discutir algunos que sí y otros que no, después decidimos que sí. Dijimos: hagámoslo y saquémonos la duda”, narró.

¿No pensaron que podía ser peligroso?, le consultó este medio. “Hay uno de los chicos que es ingeniero y tiene un medidor de voltaje, dentro del grupo también hay un médico. Medimos los voltajes y fuimos al que menos voltaje tenía, allí [en la parte donde grabaron el video] había 4 voltios, el resto de los boyeros tenían 8 voltios. Hablamos con el médico nuestro, quien dijo que no podía pasar nada. Quiero aclarar que ninguno tiene problemas cardíacos ni marcapasos, ni nada. Prevenimos todo, no es que se hizo como un acto de locura, ni nada por el estilo. ¡Fue todo analizado antes!”, afirmó.

El video viral de un grupo de amigos mientras hacen una maniobra peligrosa

Todos los 25 de mayo, el grupo se encuentra para conmemorar, aparte de la Revolución de Mayo de 1810 en la Argentina, el día en que les entregaron por primera vez los uniformes en el Liceo Militar. “Ingresas al Liceo en febrero y el 25 de mayo en la fiesta patria te entregan el uniforme, por lo general, festejamos eso. Después nos juntamos el 3 de diciembre que fue cuando egresamos, o sea, son dos fechas en la que nos encontramos la gran mayoría de los egresados”, explicó. El campo en Loma Verde es de Pablo, uno de los integrantes del grupo que cada tanto hace de anfitrión.

De aquel grupo de 300 que ingresaron a sus 12 años, egresaron 89. Y de estos solo cinco hicieron la carrera militar. En el grupo también hay algunos que viven ahora en el exterior, pero los que están acá, contó, tratan de juntarse sí o sí en esas fechas que son “clave” en su vida.

Por ejemplo, todos los años en marzo viajan a un refugio en la frontera entre la Argentina y Chile. “Tenemos un grupo hermoso. Nos juntamos muy seguido, todos los años en marzo hacemos un viaje tipo de egresados a Pino Hachado, un campo al límite con Chile, en Neuquén. Allí vamos en cuatro camionetas a un regimiento a la vera de la montaña, que es de difícil acceso, porque tenemos compañeros que hoy son coroneles, jefes de destacamentos militares”, explicó.

Los amigos y excompañeros del Liceo Militar se encuentran todos los años en varias partes del país

El video, que ya tiene más de 2 millones de visitas en TikTok, lo publicó ese mismo día al volver a su casa con la ayuda de su hija.

El Liceo Militar tiene el mismo régimen de estudio que un colegio secundario particular, pero con la parte “militar”, aclara. “Si te portabas bien ibas de lunes a viernes, pero si te portabas mal te quedabas el fin de semana. Allí vivíamos y hacíamos la instrucción militar y así son 5 años. Al egresar lo hacés como bachiller y como subteniente de reserva de infantería. Al egresar tenés la opción de seguir la carrera militar, pero de nuestro grupo solo cinco siguieron la carrera militar, el resto hicimos otras carreras”, aclaró. En el grupo hay licenciados en marketing, como él, contadores, abogados, médicos, veterinarios e ingenieros agrónomos, además de que muchos viven en el exterior o son CEOs de compañías.

Todos tienen alrededor de 50 años y egresaron del Liceo Militar hace 38 años

Más allá de esto, Biasioli contó que el grupo creó una asociación civil con la que realizan algunas labores altruistas con algunos de sus excompañeros cuando tienen alguna necesidad. “Ayudamos en lo que podemos, porque de los 89 egresados hay un 90% que estamos bien, pero a un 10% no le fue bien o tiene alguna necesidad. Tenemos una cuenta bancaria y un marco jurídico como para poder ayudar a nuestros compañeros. Por ejemplo, hay algunos que fallecieron este año y las familias no tenían la manera de solventar los gastos de sepelio o en la pandemia que alguno no podía trabajar y se lo ayudó económicamente o con mercadería. Cumplimos varias funciones aparte de divertirnos”, resumió.