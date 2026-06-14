Mundial 2026, EN VIVO: el debut de Alemania y Ecuador, los partidos de hoy y las últimas noticias, este domingo 14 de junio
El minuto a minuto con todas las novedades de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
La FIFA admitió una falla técnica y explicó la ausencia de las líneas del VAR en el penal de Suiza ante Qatar
La primera gran controversia arbitral del Mundial 2026 encontró una respuesta oficial pocas horas después. La FIFA reconoció este sábado que una falla técnica impidió mostrar en la transmisión las imágenes del sistema semiautomático de detección del fuera de juego durante la revisión del penal que derivó en el gol de Suiza frente a Qatar, que terminó 1-1 por la mañana. Sin embargo, el organismo aclaró que el trabajo del VAR no sufrió alteraciones y sostuvo que las comprobaciones realizadas descartaron cualquier posición adelantada en las jugadas previas a la sanción.
¿Un Mundial para quién? El torneo con más equipos es también el que cuenta con mayor cantidad de exclusiones
Escondan sus billeteras y congelen sus tarjetas de crédito. Comenzó la Copa del Mundo más grande y más cara de la historia, justo según lo previsto, avanzando hacia un mundo volátil que no parece preparado para recibirla.
Asado en la concentración: Dibu Martínez mostró la cena de la selección argentina
Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección argentina, mostró la preparación del asado que compartió el plantel a días del debut. Además, el video, que subió a sus redes sociales, muestra que en Kansas, donde está instalada la concentración, registra una fuerte tormenta de lluvia y viento.
Escocia volvió a un Mundial luego de 28 años y festejó ante Haití: fue 1-0 en Boston
Los hinchas escoceses se merecían una fiesta como la que se desató en Boston una vez que el árbitro argelino Mustapha Ghorbal decretó el final del partido ante Haití. El equipo europeo, dirigido por Steve Clarke, reescribió la historia: volvía al Mundial después de 28 años, y terminó con 36 años sin triunfos. Fue 1-0 ante los caribeños gracias al gol de John McGinn, que probablemente termine anotado como en contra de Bellegarde.
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