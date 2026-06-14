Mundial 2026, EN VIVO: el debut de Alemania y Ecuador, los partidos de hoy y las últimas noticias, este domingo 14 de junio

La primera gran controversia arbitral del Mundial 2026 encontró una respuesta oficial pocas horas después. La FIFA reconoció este sábado que una falla técnica impidió mostrar en la transmisión las imágenes del sistema semiautomático de detección del fuera de juego durante la revisión del penal que derivó en el gol de Suiza frente a Qatar, que terminó 1-1 por la mañana. Sin embargo, el organismo aclaró que el trabajo del VAR no sufrió alteraciones y sostuvo que las comprobaciones realizadas descartaron cualquier posición adelantada en las jugadas previas a la sanción.