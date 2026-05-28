Interna: se conocieron más de 800 firmas a favor de la reelección de Nicolás Pino en la Rural y la lista de Marcos Pereda dio una dura respuesta

A cuatro meses de la renovación de autoridades en la Sociedad Rural Argentina (SRA), un grupo de más de 800 socios, empresarios y sociedades vinculadas con la organización, todos agrupados en Presencia Federal, difundieron un documento para pedir públicamente que Nicolás Pino, actual titular de la entidad, vuelva a presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones previstas para septiembre.

El respaldo reúne firmas de productores, empresarios, cabañeros, consignatarios y representantes de distintas economías regionales del país y aparece en momentos en que comienzan a delinearse los movimientos internos de cara a la próxima contienda electoral. Marcos Pereda, actual vicepresidente y hoy enfrentado a Pino, ya lanzó su candidatura para el máximo cargo de la organización. Desde el espacio de Pereda dieron a conocer un duro cuestionamiento hacia Pino tras conocerse el pronunciamiento de Presencia Federal. Pino, por su parte, por ahora no formalizó una eventual presentación para un nuevo mandato.

“Nicolás Pino, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), recibió el respaldo de más de 800 socios de todo el país y sociedades comerciales vinculadas a la ruralidad para volver a presidir la entidad rumbo a la próxima renovación de autoridades del mes de septiembre”, señalaron los impulsores de la iniciativa.

“Confiamos en la honestidad y capacidad de trabajo de Nicolás Pino, que ha quedado demostrada a través de su gestión, en la que logró sanear las cuentas, acompañar la realidad de los productores y llevar las inquietudes de los socios a las autoridades”, afirmaron.

Para los promotores de la iniciativa, ese acompañamiento refleja el carácter federal que buscó imprimir la actual conducción durante los últimos años. “Estos avales a la postulación de Nicolás Pino provienen de toda la Argentina, demostrando que el trabajo que se hizo todos estos años fue verdaderamente federal, incluyendo a productores de distinta procedencia y actividades de las economías regionales del país”, indicaron.

Los firmantes destacaron la gestión de Pino al frente de la entidad Sociedad Rural Argentina

Los firmantes sostuvieron que la SRA logró recuperar influencia institucional mediante una combinación de diálogo y firmeza en los reclamos sectoriales. “Estamos convencidos que la acción gremial desplegada en estos años ha sido exitosa, respetando la búsqueda de los consensos, sin personalismos y, sobre todo, con un diálogo fructífero con el Estado, los organismos técnicos, las cadenas productivas y los diferentes actores nacionales”, expresaron.

Retenciones

“Los logros están a la vista: hemos alcanzado una baja de retenciones y confiamos en que con Pino lleguen a cero, que es nuestro reclamo legítimo”, señalaron.

"Hemos alcanzado una baja de retenciones y confiamos en que con Pino lleguen a cero, que es nuestro reclamo legítimo”, señalaron Sociedad Rural Argentina (SRA)

Los adherentes también mencionaron cambios internos impulsados durante los últimos años. Entre ellos destacaron el saneamiento económico de la institución, las mejoras realizadas en el predio ferial de Palermo y la recuperación del histórico edificio de Florida.

“Sabemos que faltan muchas cosas por terminar, y que la agenda local e internacional es intensa, pero no nos cabe duda que frente a estos desafíos Pino es el mejor candidato para encontrar oportunidades favorables para los productores”, agregaron.

La próxima elección de autoridades se realizará en septiembre mediante el sistema de voto electrónico. Entre los firmantes en la adhesión a Pino aparecen apellidos de peso dentro del sector, además de sociedades rurales y compañías vinculadas a la producción. La nómina incluye, entre otros, integrantes de las familias Miguens, Werthein, Pereyra Iraola, Cambiasso, Heguy, Biolcati y Guerrieri, entre otras.

Respuesta

Tras conocerse el documento en apoyo a Pino, desde Renovación con Unidad, que respalda la lista de Marcos Pereda, dieron a conocer un fuerte cuestionamiento y hablaron de “apoyos truchos”. Señalaron, en relación al texto difundido con la firma de diferentes personas, que “una importante cantidad de socios ya han expresado internamente que sus nombres fueron incorporados a un listado sin su consentimiento”.

“En cualquier caso, los más de 3500 socios de la Sociedad Rural Argentina merecen ser siempre informados con la verdad: Nicolás Pino omite públicamente que se encuentra próximo a culminar su tercer mandato consecutivo. Pese a haber deslizado –en un evidente y temerario intento por confundir al socio- que transita su primer mandato, es menester recordar que asumió en 2021. Luego renovó en 2022 y finalmente en 2024″, dijo Renovación con Unidad.

“Estas aclaraciones –por redundantes que parezcan- son evitadas recurrentemente por Pino ya que contrastan con el límite de tres mandatos consecutivos promovidos por él mismo", agregó.

Después apuntaron: “No deja de sorprender, al mismo tiempo, que Pino se arrogue la reducción gradual de retenciones, teniendo en cuenta que en el gobierno de Alberto Fernández (cuando apoyaba al exministro de Economía Sergio Massa) y luego con el actual presidente Javier Milei eligió murmurar en lugar de defender a viva voz los derechos de los productores. Si nos encontramos en un esquema (aún insuficiente) de reducción de DEX es por presión de los productores y no por gestiones que Pino autopercibe”.