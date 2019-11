Subió la soja por la expectativa de un acuerdo entre EE.UU. y China

Un asesor de la Casa Blanca dijo que ambas partes estaban acercándose y la cotización de la oleaginosa subió 0,55 dólares por tonelada, con un ajuste de US$337,40

Con una leve suba en el mercado de Chicago, el precio de la soja volvió a reaccionar de manera optimista frente a la posibilidad de que se alcance un acuerdo entre Estados Unidos y China en el conflicto comercial que mantienen desde marzo del año pasado.

Esta vez, fueron las declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien dijo el jueves por la noche que ambas partes estaban "acercándose" a un acuerdo, según informó la agencia Reuters. Cada frase o tuit de los protagonistas de la disputa hace subir o bajar las cotizaciones de la oleaginosa, la principal víctima de la guerra comercial entre ambas potencias económicas.

La declaración del asesor del presidente Donald Trump representó un cambio de tendencia después de que las dudas sobre el potencial para alcanzar un acuerdo provisorio interino presionaran a la soja el jueves.

Para la agencia Reuters, los operadores y agricultores siguen de cerca las negociaciones porque las exportaciones agrícolas de Estados Unidos han sufrido desde que China impuso aranceles de represalia sobre la soja y otros productos en 2018, como parte de la guerra comercial.

En esta ocasión, la cotización de la oleaginosa en Chicago subió 0,55 dólares por tonelada respecto del cierre de ayer, con una cotización de 337,40 para la posición enero del próximo año. En la posición marzo el incremento fue de 0,46 dólares por tonelada respecto del cierre previo con un ajuste de US$ 341,99.

Otro dato que resultó favorable para el repunte de los precios de la soja fue que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés) informó ventas semanales de exportación de soja estadounidense por 1,25 millones de toneladas, cerca del límite superior a las expectativas de mercado.

La participación de compradores chinos en este total es de 61%, dato muy alentador para los operadores, que continuarán monitoreando el avance de las negociaciones bilaterales.

Precisamente, una de las condiciones que estableció el presidente norteamericano para hacer concesiones fue que los compradores chinos reanudaran la compra de la oleaginosa aun en el medio del conflicto.

Pese a las noticias positivas, los operadores esperan ver resultados concretos sobre la negociación porque en anteriores ocasiones se anunciaron avances que, luego, no se concretaron.

En tanto, en el mercado argentino las cotizaciones de la soja comenzaron a reflejar diferencias entre las posiciones de corto plazo y las de largo. En el Matba-Rofex, el precio de la posición noviembre cayó 0,30 dólares por tonelada respecto de la cotización previa, con un ajuste de US$ 258 por tonelada. En cambio, enero exhibió una suba de 0,60 dólares por tonelada y un cierre de US$ 256,70. Para mayo, el valor trepó 0,50 dólares por tonelada con un precio de US$ 241,50.

En el segmento disponible, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario, los valores se mantuvieron sin mayores variaciones respecto de la jornada de anteayer. "Por compra de soja disponible, la demanda ofreció US$ 250/t", mismo valor que en el día de ayer, pero sin descartar mejoras", informó la entidad y añadió que "estos valores no parecen convencer a los oferentes de mercadería".

Respecto de la soja de la soja de la campaña 2019/20, "el único precio abierto de compra registrado se ubicó en los US$ 241 por tonelada para la descarga entre abril y mayo del año próximo, con calidad de exportación.

Los pocos negocios que se concretaron con la soja contrastaron con el interés que despertó entre los operadores el maíz y el trigo.

En el caso de este último cereal, según informó la BCR, el precio abierto de compra por trigo con descarga inmediata "se ubicó en los US$ 168/t, mejorando en relación a la jornada anteayer". A su vez, el precio abierto por trigo contractual también se situó en los US$ 168/t, aunque no se descartaron mejoras. "Para la descarga en diciembre, el mejor precio abierto fue también de US$ 168/t, sin descartar mejoras", informó y añadió que con el trigo para la descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero se situó en US$ 170 por tonelada.

"En lo referido al trigo 2020, el mejor precio de compra por trigo enero fue de US$ 170/t, aunque se podría conseguir alguna mejora, con febrero ofreciéndose en US$ 173/t, pudiendo mejorar por lote. El mejor valor ofrecido abiertamente por trigo con descarga en marzo fue de US$ 175/t, sin descartar mejores precios", dijo el informe de la entidad rosarina.

Con descarga

En cuanto al maíz, el precio abierto de compra por cereal con descarga inmediata se generalizó en los US$ 150 por tonelada, lo que implicó una suba de dos dólares respecto de anteayer. Eso alentó un buen volumen de negocios en este segmento. "Para la descarga en diciembre/enero 2020 el mejor valor abierto fue de US$ 150/t, aunque no se descartan mejoras", añadió la BCR.

En el mercado externo, el maíz cerró con una baja de US$ 1,77 dólares por tonelada, con un ajuste de US$ 146,15 en la posición diciembre.

A su vez, el trigo tuvo en Chicago una caída de US$ 1,84 respecto de la cotización de anteayer y cerró en US$ 184,73 en la posición diciembre próximo.

Compras récord de maíz del ciclo 2019/20

Las compras de maíz nuevo son las más altas de la historia, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. De acuerdo con la entidad, entre la exportación y la industria ya adquirieron cerca de 13 millones de toneladas de maíz 2019/20, tres veces las compras promedio para esta época. Son en concreto 12,6 millones las toneladas compradas.

"Este nivel de compras es casi el triple que el promedio de los últimos tres años a esta misma fecha, de 4,5 millones de toneladas", dice el reporte.

También hay un buen nivel para la soja 2019/2020. En el mercado de la soja 2019/20, las adquisiciones del sector exportador y la industria son de casi ocho millones de toneladas, más que duplicando el volumen promedio adquirido a igual fecha en las últimas cinco campañas", dice.

Luego agrega que, además del abultado volumen de compras que ya representa el 15% de la producción nacional estimada, "es destacable la gran proporción de estos negocios que ya tienen precio firme".