Día de la Maquinaria Agrícola: un experto repasó tres hitos, anticipó lo que vendrá y contestó por qué la actividad es como Messi

En el Día de la Maquinaria Agrícola, una fecha que cada año invita a recordar el aporte de la metalmecánica al agro, el investigador del INTA Hernán Ferrari repasó la evolución tecnológica del país y planteó cuáles serán los desafíos productivos hacia 2050.

La conmemoración —establecida en 1951 por el Decreto 25.056, que declaró la fabricación de maquinaria e implementos agrícolas como industria de interés nacional— funciona como punto de partida para revisar qué transformaciones marcaron un antes y un después en los campos argentinos.

Consultado en un informe de Expoagro por los hitos más influyentes, Ferrari eligió tres etapas que, según sostiene, estructuran el avance productivo de las últimas décadas. La primera es la adopción de la siembra directa en los años 90. “Fue el gran hito que revolucionó la producción de alimentos en la Argentina”, afirmó. La técnica permitió modificar el manejo del suelo, reducir labores y sumar eficiencia en escala nacional.

El segundo gran cambio, según describe, llegó con el silobolsa en los 2000. Sobre ese punto fue contundente: “Le permitió a los productores almacenar el grano que antes no podían. Fue clave para conservar más alimento y ganar autonomía”. Su uso masivo generó una transformación logística que impactó en el ritmo de comercialización, el almacenamiento y la planificación financiera de las campañas.

El tercer hito es el que, a su criterio, está ocurriendo ahora: la incorporación de inteligencia artificial en la maquinaria. “No cabe ningún tipo de error en mi corazón: la inteligencia artificial es el gran hito que va a revolucionar la maquinaria agrícola y, por ende, la producción de alimentos”. Para Ferrari, estos tres momentos forman parte de una misma línea de evolución, orientada a integrar mayor precisión y decisiones basadas en datos.

Ferrari también planteó que uno de los principales desafíos es responder a la demanda alimentaria de una población que crecería entre 1500 y 2000 millones de personas hacia 2050. Si bien la genética ofrece híbridos con potencial de 20 o 25 toneladas de maíz por hectárea, ese rendimiento aún no se alcanza en condiciones reales de producción.

Para explicar la brecha, detalla que todavía falta avanzar en aspectos clave del sistema: nutrición y condición del suelo, manejo de plagas, calidad de siembra, fertilización y adopción tecnológica. En ese sentido, proyecta un rol central para las máquinas: “Las máquinas van a tener que incorporar sensores de suelo que midan nutrientes, pH, humedad, temperatura y todos los elementos que condicionan el crecimiento de un cultivo”.

El investigador remarca que la precisión será un eje decisivo para definir la ubicación exacta de cada semilla, ajustar controles de plagas y reducir la compactación, uno de los principales factores que limitan la productividad global. Con esa base, sostiene que el país puede consolidarse como proveedor estratégico de alimentos.

Los datos del INTA muestran un crecimiento en la posición de la Argentina en el ranking mundial de desarrollo tecnológico aplicado al agro: pasó del puesto 15 al 11 entre 194 países en los últimos cinco años. “Estamos muy contentos por este avance”, señaló Ferrari, aunque advirtió que su implementación local avanza más lentamente. “Exportamos muchísima tecnología a Brasil, Uruguay, Paraguay y Europa, pero debemos impulsarla también dentro de la Argentina para potenciar aún más nuestra producción”, agregó.

En su edición 2026, Expoagro volverá a ser un escenario para mostrar esta evolución. Del 10 al 13 de marzo, el Tecnódromo Mario Bragachini ofrecerá dos recorridos diarios. Por la mañana se presentará “Evolución de las Máquinas”, un espacio que permitirá repasar dos décadas de innovación en equipos agrícolas y los hitos que marcaron cambios productivos. Por la tarde se realizará “El Show de la Tecnología”, una puesta orientada a mostrar cómo las nuevas herramientas —incluida la inteligencia artificial— ya forman parte del trabajo diario en el campo.

La muestra, que cumplirá 20 años, reunirá a empresas de maquinaria, insumos y servicios para mostrar de manera integrada la evolución de la industria nacional y las tendencias que definen la nueva etapa de automatización y digitalización del agro.

Ferrari respondió a si la maquinaria agrícola fuera un jugador de fútbol, ¿cuál sería?: “Sería Messi”, respondió. Según explicó, la metáfora resume talento, innovación y un recorrido que dejó huella en varias generaciones.