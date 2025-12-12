Lo decidió el Gobierno: prohíben el ingreso de lomo ibérico en valijas desde España

Este viernes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) reforzó su blindaje sanitario con nuevas restricciones para viajeros provenientes de España. A través de la resolución 940/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo dispuso la prohibición inmediata del ingreso de lomo ibérico transportado por pasajeros, tras la confirmación oficial de brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en ese país europeo.

Esta medida se suma a la suspensión de importaciones comerciales de “riesgo”, como chorizos y ciertos jamones crudos, anunciada hace una semana, luego de que España notificara a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) la detección del virus en jabalíes silvestres en la región de Barcelona.

La normativa revoca las excepciones vigentes desde 1999 y 2017 que permitían a los turistas ingresar ciertos productos españoles en su equipaje. Desde ahora, según especifica la nueva normativa, queda prohibido traer “lomo ibérico, trozado o laminado, sin hueso, cualquiera sea su presentación comercial”.

“Corresponde disponer la inmediata suspensión de las autorizaciones previamente otorgadas para los productos porcinos susceptibles de actuar como vehículo de dicha enfermedad transportados por los pasajeros. Que las Direcciones Nacionales de Sanidad Animal y de Operaciones han avalado la suspensión de las autorizaciones de ingreso, conforme a los principios de precaución y a las directrices de la OMSA en materia de cuarentena y bioseguridad”, añadieron.

La decisión, según argumentaron, se basa en que la entrada del virus representaría una amenaza “grave e inminente” para la producción local Jean-Jacques Charles/ Unsplash

Además, se detallan cambios para la presentación del rubro “Productos Porcinos”, que provengan del país del Viejo Continente. “Productos Porcinos: conservas. - Jamón serrano e ibérico, trozado o laminado, sin hueso, procedente del Reino de España en envase al vacío o en atmósfera controlada original de fábrica, debidamente rotulado e identificado y de libre comercialización en dicho país".

El organismo justificó la decisión argumentando que la entrada del virus representaría una amenaza “grave e inminente” para el estatus sanitario de la Argentina, país libre de la enfermedad. El sector porcino local, en pleno crecimiento, es “particularmente vulnerable a ingresos accidentales del virus”, que puede persistir durante largo tiempo en el ambiente y en los productos derivados del cerdo.

La semana pasada, el Senasa ya había frenado el ingreso comercial de salazones, chorizos secos y jamones crudos con menos de seis meses de maduración, permitiendo solo aquellos productos cuyos procesos garantizan la inactivación del virus, como los jamones de larga maduración (más de seis meses) y los productos cocidos.

La semana pasada se conoció la detección del virus en jabalíes silvestres en la región de Barcelona Shutterstock.

Además de las restricciones en el equipaje y la carga comercial, se prevé que el Senasa intensifique la vigilancia en aeropuertos y puestos fronterizos, incluyendo la verificación exhaustiva de los residuos de aviones provenientes de zonas endémicas, una vía crítica de diseminación.

La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa que, si bien no afecta a los humanos, provoca una alta mortalidad en cerdos y puede generar pérdidas económicas devastadoras para la cadena productiva del país. Las autoridades recordaron que quienes hayan estado en contacto con animales en países afectados deben evitar visitar granjas en la Argentina, ya que la ropa y el calzado pueden actuar como vehículos del virus.

Voces

Según explicó Juan Uccelli, consultor del mercado porcino y coordinador del Grupo Prevención PPA América, desde este espacio trabajan para la prevención del virus en América Latina. El espacio está integrado por 21 países del continente y 27 instituciones vinculadas a la producción y a la industria. El grupo se conformó en 2021 y funciona como un ámbito de trabajo conjunto entre organismos privados y entidades internacionales como la OMSA y la FAO. Participa toda Sudamérica —incluida Venezuela—, además de Centroamérica y Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá.

“Estamos trabajando todos técnicamente para evitar el ingreso del virus al continente”, señaló Uccelli, quien remarcó que este enfoque coordinado “es un diferencial clave para el futuro”. El especialista destacó que, hasta el momento, la peste porcina africana “solo está presente en la Isla Española”, que comprende a República Dominicana y Haití, pero “no en el continente”, y subrayó que el esfuerzo regional apunta a mantener esa situación.