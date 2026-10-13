Subió un 151% en cuatro meses: la papa pasó a verde en un semáforo de economías regionales

El negocio de la papa tuvo una “mejora sostenida” y entró en la categoría “verde” del Semáforo de Economías Regionales que elabora Coninagro, según informó la entidad.

Con este ascenso, de acuerdo con el reporte, bovinos, ovinos, miel, granos y papa quedaron en verde. En tanto, tabaco, porcinos, aves, peras y manzanas y maní se encuentran en amarillo. En rojo quedaron yerba mate, arroz, mandioca, leche, cítricos dulces, vino y mosto, algodón, forestal y hortalizas.

“El pasaje de papa a verde se explica por una mejora sostenida de su componente de negocio. En agosto, el precio de la papa aumentó 19% mensual y acumuló un incremento de 151% en el último cuatrimestre y de 329% interanual. Esta recuperación de precios se vincula con un acomodamiento de la oferta productiva”, dijo Coninagro. En tanto, según el Indec, en septiembre pasado el precio de la papa bajó un 3,3%.

Agregó: “Durante la campaña anterior se alcanzó un récord de producción que generó una elevada disponibilidad y provocó una fuerte caída de los precios. La nueva campaña registró una contracción del 12% en el área implantada, contribuyendo a recomponer el equilibrio entre oferta y demanda y favoreciendo la recuperación de los precios al productor”.

Cultivo de papa: "La nueva campaña registró una contracción del 12% en el área implantada, contribuyendo a recomponer el equilibrio entre oferta y demanda y favoreciendo la recuperación de los precios al productor”

Para Coninagro, las actividades en verde “presentan como principal fortaleza un componente de negocio favorable, con precios que evolucionaron por encima de la inflación, permitiendo una mejora de los precios relativos y de los márgenes”.

🚦#ECONOMÍA | Informe técnico: nuevo Semáforo de Economías Regionales.



El índice de 𝘾𝙤𝙣𝙞𝙣𝙖𝙜𝙧𝙤 detecta;

🔴 9 rojos

🟡 5 amarillos

🟢 5 verdes



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Señaló: “A esto se suma un desempeño favorable de los mercados y una dinámica productiva que acompañó, en términos generales, la evolución de la actividad. En estos casos, la fortaleza de la demanda constituye uno de los principales determinantes de la mejora de los precios y de la valorización de las producciones”.

Respecto de las producciones en amarillo, indicó que “presentan una combinación de precios que no logran recomponer completamente su poder de compra frente a la inflación, costos aún elevados y una demanda con escaso dinamismo”.

Según el reporte, aves quedó en amarillo Archivo-INTA

En tanto, según Coninagro, en cuanto a las actividades en rojo, “el principal factor de deterioro se encuentra en el componente de negocio, los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y combinado con el aumento de los costos, generando un deterioro de los márgenes en términos reales”.

La entidad remarcó: “La persistencia de esta brecha entre precios y costos no solo afecta la rentabilidad, sino que también genera efectos sobre las decisiones productivas y restantes componentes”.