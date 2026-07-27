El Congreso Aapresid tendrá rondas de negocios para conectar la innovación con las inversiones

Del 4 al 6 de agosto, en Rosario, el congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) volverá a posicionarse como un punto de encuentro entre productores, empresas, startups e inversores, con el foco puesto en la innovación tecnológica aplicada al agro.

La nueva edición del Congreso Aapresid, que tiene el respaldo de Expoagro, incorporará nuevamente las Rondas de Negocios, una iniciativa diseñada para fortalecer los vínculos entre el ecosistema de innovación y los distintos actores de la cadena agroindustrial. El espacio “buscará facilitar alianzas estratégicas, impulsar inversiones y acelerar la adopción de nuevas tecnologías para la producción agropecuaria”, dijeron los organizadores.

La propuesta se desarrollará dentro del predio del congreso, el miércoles 5 del mes próximo por la tarde y el jueves 6 por la mañana, y estará abierta a todos los visitantes sin costo adicional, aunque requerirá inscripción previa.

El principal objetivo de las rondas será “acercar soluciones tecnológicas de vanguardia a productores, empresas e inversores, consolidando al congreso como una plataforma donde convergen los negocios, el conocimiento y la innovación”. En este marco, Aapresid reafirma su “apuesta por la transformación tecnológica del sector, promoviendo un ámbito propicio para el intercambio de ideas, el desarrollo de proyectos y la generación de nuevas oportunidades comerciales”, dijeron.

Uno de los aspectos destacados será la participación de las startups AgTech, que podrán acceder a posiciones vendedoras junto con las firmas patrocinadoras del evento. Estas empresas emergentes tendrán la posibilidad de presentar sus desarrollos, establecer contactos con compañías líderes y vincularse con potenciales fuentes de financiamiento para escalar sus propuestas tecnológicas.

Por su parte, los productores y demás asistentes al congreso podrán participar como compradores, accediendo a una amplia oferta de herramientas, servicios y desarrollos orientados a mejorar la productividad, la eficiencia y la sustentabilidad de los sistemas productivos.

Las reuniones tendrán lugar en un espacio especialmente acondicionado dentro del Salón Metropolitano de Rosario, “pensado para favorecer el intercambio profesional y la generación de negocios vinculados con la innovación agropecuaria”.

La inscripción para participar de las Rondas de Negocios permanecerá abierta hasta el 31 de de este mes inclusive a través de la plataforma oficial del evento.

Inscripción: https://app.btbox.io/es/congresoaapresid26/registro