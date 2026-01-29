Expoagro 2026. El Club del Riego vuelve a salir a la cancha para ganar el partido de la producción

El crecimiento del riego en como herramienta para mejorar la productividad de los planteos productivos encuentra cada vez más interesados. Para satisfacer esa demanda, Expoagro edición YPF agro realizará por segundo año consecutivo una jornada específica sobre el tema.

Se trata de un encuentro abierto organizado por el Club del Riego que, bajo el lema “A clima incierto, decisiones estratégicas”, se realizará el miércoles 11 de marzo próximo a las 16 en el predio ferial y autódromo San Nicolás, en el Anfiteatro ArgenINTA.

“El Club del Riego surge como un espacio para promocionar la tecnología desde una propuesta técnica, productiva y política”, explica Aquiles Salinas, director de la Estación Experimental INTA Manfredi, especialista en riego que moderará el encuentro.

En el país, se riegan unos 2,5 millones de hectáreas, aunque hay un potencial de superficie de entre ocho y diez millones de hectáreas, “lo que posiciona al riego como una herramienta clave para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y aumentar la producción”, dijeron los organizadores.

Salinas destacó que el propósito del encuentro es el de “generar vínculos entre potenciales usuarios y empresas, y ofrecer conocimiento para que los productores puedan tomar mejores decisiones económicas y productivas”.

Aquiles Salinas, director del INTA Manfredi, especialista en riego

La jornada se enfocará en una mirada empresarial y productiva, más que en la descripción de equipos. “La idea es que el riego no solo amortigüe la variabilidad climática, sino que también potencie la producción”, explicó Salinas.

En el encuentro participarán la Secretaría de Agricultura y empresas de la actividad como Valley Irrigation, Terranova, Alejandro Pannunzio S.A., Criolani Bauer y Tonka Solar.

Políticas

Sobre las políticas públicas para el riego, Salinas dijo que hoy “se observa el acompañamiento del Estado con políticas públicas”, aunque, para dar el gran salto “hacen falta condiciones crediticias e infraestructura energética”.

En el encuentro participará el director nacional de Agricultura, Jorge Gambale, que va a analizar la situación actual y las perspectivas de futuro del riego en la Argentina.

Los organizadores recordaron que el Gobierno le quitó aranceles a componentes y equipos de riego, eliminó el Impuesto País, y “mejoró las condiciones de financiamiento, junto al Banco Nación, entre otras medidas”.

Según datos de Agricultura, “en los últimos 24 meses se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, con una inversión superior a 147 millones de dólares, lo que permite estimar un incremento de 55.000 hectáreas cubiertas”. Además, añadieron “se incorporaron más de 8400 hectáreas de riego por goteo, con una inversión de 38 millones de dólares”.

Equipo de riego

Respecto de la situación del riego, Carlos Gilio, gerente comercial de Valmont Industria Argentina, firma representante de Valley Irrigation, señaló que “las lluvias son cada vez más variables y las temperaturas más altas y el el riego aparece como una herramienta concreta para generar estabilidad productiva”, afirmó.

Desde Terranova, empresa rosarina desarrolladora los productos de 360 Yield Center en Argentina, afirmaron que la eficiencia es clave para el crecimiento del riego. Leandro Salotti, titular de la firma en el país, explicó que “el Club del Riego es muy valioso porque permite que el productor compare sistemas, conozca ventajas y limitaciones, y evalúe cuál se adapta mejor a su realidad productiva y económica”. El ejecutivo vislumbró un escenario favorable para la inversión. “El apalancamiento a través de créditos con tasas más normales va a ser el motor para pagar los equipos de riego a largo plazo”, dijo.

Jornada de riego en Expoagro Guillermo Billordo

Por su parte, Alejandro Pannunzio, presidente de Alejandro Pannunzio S.A. - Ingeniería en Riego, remarcó la importancia de la infraestructura para aumentar áreas regadas. “El riego en la Argentina puede crecer de 2,4 millones de hectáreas a un potencial de 10 millones. Para eso es imprescindible desarrollar obras de conducción, reservorios y drenaje”, sostuvo.

En el mismo sentido, aseguró que “la capacitación de recursos humanos y el diseño de obras con datos climáticos actualizados son claves para reducir la incertidumbre por eventos de sequía”.

Desde Grupo Criolani Bauer, Nazareno Bordi, responsable de Marketing, destacó la participación en el Club como una oportunidad para acercarse al productor. Y concluyó: “Irrigar es el tren del futuro. Quienes se suban estarán yendo más allá”.