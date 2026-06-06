Fertilización y cosecha récord: cuando el contexto condiciona, pero el agua es una oportunidad

En un escenario productivo que se reinventa campaña tras campaña, la pregunta por una nueva cosecha récord vuelve a instalarse con fuerza. Y, como tantas veces en nuestra agricultura, la respuesta no es lineal. El contexto económico, las señales de mercado y las condiciones climáticas conforman un entramado de oportunidades y restricciones que exigen decisiones cada vez más precisas. Sin embargo, en este escenario desafiante, el agua —cuando aparece en el momento y la forma adecuada— vuelve a recordarnos que es el principal motor de los rendimientos y el disparador del potencial productivo.

Pero el agua, por sí sola, no alcanza. La experiencia acumulada en las últimas décadas y la evidencia agronómica son claras: el aprovechamiento eficiente de ese recurso depende, en gran medida, del estado de fertilidad -física, química y biológica- de los suelos y de una nutrición balanceada de los cultivos. Allí es donde la agronomía moderna encuentra uno de sus pilares más sólidos. No se trata sólo de agregar nutrientes, sino de construir sistemas productivos capaces de sostener altos rendimientos de manera estable, eficiente y ambientalmente responsable.

La fertilidad de los suelos argentinos sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales. Años de extracción continua, siempre por encima de la reposición, han generado brechas que impactan directamente en la productividad. La reciente campaña 2025, con niveles productivos destacados, también dejó como contracara una importante exportación de nutrientes, profundizando los déficits en muchos ambientes. En este contexto, partimos de suelos con menores disponibilidades que en campañas anteriores, lo que refuerza aún más el rol de la nutrición como herramienta estratégica. La nutrición de cultivos deja de ser así una práctica táctica para convertirse en una estrategia de corto, medio y largo plazo. Cada decisión de fertilización es, en esencia, una inversión en capital natural: en la capacidad del suelo de producir hoy y también mañana.

Invitamos a leer en LN Campo en estos días un conjunto de artículos que abordan esta complejidad desde múltiples enfoques: diagnóstico, manejo, innovación tecnológica, eficiencia en el uso de nutrientes y nuevas herramientas para la toma de decisiones. Todos ellos convergen en una misma idea: la nutrición adecuada no sólo mejora los rendimientos y la calidad, sino que también permite capturar mejor las oportunidades que brinda cada campaña, especialmente en aquellas en las que el agua juega a favor.

Fertilizantes Gza. Fertilizar AC

Porque cuando las condiciones hídricas son adecuadas, las brechas productivas se explican principalmente por la disponibilidad de nutrientes. En estos escenarios, además, comienzan a aparecer con mayor claridad limitantes menos visibles, como la calidad de los granos. En cultivos como el trigo, los déficits nutricionales —particularmente de nitrógeno— se traducen no sólo en pérdidas de rendimiento, sino también en problemas de proteína, afectando la calidad comercial y el valor final de la producción. Debemos ser precisos con los diagnósticos y aferrándonos siempre a la evidencia científica y a los datos que, con objetividad, hemos tomado de nuestras propias experiencias. Es la agronomía quien nos da la oportunidad de agregar valor: cerrando esas brechas, mejorando la eficiencia y potenciando cada milímetro de agua disponible.

Por otro lado, el contexto global plantea demandas. La producción de alimentos, fibras y energía enfrenta el desafío de crecer sin comprometer los recursos naturales. En ese marco, la nutrición de cultivos y el manejo de la fertilidad adquieren una dimensión aún más estratégica. La intensificación sostenible ya no es un concepto aspiracional; es una necesidad concreta.

Desde Fertilizar Asociación Civil sostenemos que el camino es claro: más conocimiento, más diagnóstico y más integración de tecnologías. La adopción de buenas prácticas, el uso eficiente de los nutrientes y el monitoreo permanente del sistema son herramientas claves para construir una producción más resiliente y competitiva.

Volviendo a la pregunta inicial, la posibilidad de una nueva cosecha récord no está determinada por un único factor. Depende de cómo logremos integrar las variables productivas, económicas y ambientales en cada decisión. El agua puede ser la gran oportunidad, pero es la nutrición la que define cuánto de esa oportunidad se transforma en rendimiento real.

En definitiva, se trata de hacer mejor agronomía; de mirar el sistema en su conjunto, de invertir con inteligencia y de seguir apostando al conocimiento como principal insumo; porque aun cuando el contexto condiciona, la capacidad de generar valor en nuestros sistemas productivos sigue estando —más que nunca— en nuestras decisiones.

Directora ejecutiva y presidente de Fertilizar AC, respectivamente