Investigadores del Conicet identificaron un mecanismo molecular que permite comprender cómo las plantas coordinan dos funciones clave para su supervivencia: el reloj biológico que regula sus ritmos internos y los sistemas de defensa frente a patógenos. El hallazgo, realizado en la especie modelo Arabidopsis thaliana, fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y podría aportar conocimientos de base con potencial aplicación futura en cultivos de interés agronómico como soja, maíz y trigo, según informó el organismo científico.

Las plantas cuentan con mecanismos que les permiten anticipar los cambios de luz y temperatura a lo largo del día, así como adaptarse a las estaciones del año. Al mismo tiempo, poseen sistemas de defensa para enfrentar infecciones causadas por bacterias y otros microorganismos. El estudio liderado por Julieta Lisa Mateos, investigadora del Conicet y jefa de grupo en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, Conicet-UBA), permitió avanzar en la comprensión de cómo ambas funciones están conectadas a nivel molecular.

“Si bien estamos en una etapa de investigación básica, nuestro aporte es haber identificado un mecanismo molecular que conecta dos funciones fisiológicas relevantes para las plantas. A partir de este conocimiento se abre una línea de investigación que, a largo plazo y mediante la colaboración con especialistas en mejoramiento vegetal y empresas del sector agropecuario, podría contribuir al desarrollo de cultivos mejor adaptados a su ambiente y aumentar su resistencia a patógenos”, señaló Mateos.

La investigación se desarrolló en Arabidopsis thaliana, una planta ampliamente utilizada como modelo experimental debido a que comparte genes y numerosos procesos biológicos con especies cultivadas como maíz, trigo y soja. Según los investigadores, esto permite que los conocimientos obtenidos sirvan como base para futuras aplicaciones en sistemas productivos.

El trabajo tuvo su origen en una colaboración entre el grupo de Mateos y el de Marcelo Yanovsky, investigador del Conicet que lidera el Laboratorio de Genómica Comparativa del Desarrollo Vegetal en la Fundación Instituto Leloir e integra el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, Conicet-FIL).

Arabidopsis thaliana, un modelo que sirve para estudiar otras especies vegetales de importancia agronómica

El papel del splicing alternativo

La investigación se enfocó en el proceso conocido como splicing alternativo, un mecanismo de regulación genética que permite que un mismo gen produzca distintas versiones de una proteína. Este fenómeno fue clave en el descubrimiento que llevó a los científicos Phillip Sharp y Richard J. Roberts a obtener el Premio Nobel de Medicina en 1993, al demostrar que un gen no necesariamente da origen a una única proteína.

Según explicó Mateos, durante la producción de proteínas la célula genera primero una copia de la información genética denominada ARN precursor. En ese proceso intervienen fragmentos llamados exones e intrones. A través del splicing, los intrones son eliminados y los exones se unen para formar ARN mensajero. Cuando esa combinación varía, pueden generarse distintas versiones de proteínas a partir de un mismo gen.

“En términos sencillos, es como si una misma receta pudiera combinarse de distintas formas para obtener diferentes resultados”, indicó la investigadora.

Una proteína clave

De acuerdo con un informe del Conicet, los científicos descubrieron que una proteína denominada Splicing Factor (SF1) participa en el proceso de splicing alternativo en Arabidopsis thaliana e influye sobre la expresión de genes vinculados tanto al reloj biológico como a la respuesta frente a patógenos.

Los experimentos mostraron que cuando SF1 presentaba alteraciones provocadas por mutaciones, el funcionamiento del reloj biológico vegetal se volvía anormal y las plantas resultaban más susceptibles a infecciones bacterianas.

Seegún los autores, la resistencia a enfermedades tiene una incidencia directa en el rendimiento de los cultivos y en la reducción de pérdidas productivas, mientras que una correcta sincronización con el ambiente también afecta el desarrollo y la productividad.

“Nuestro trabajo demuestra que SF1 participa tanto en la regulación del reloj biológico como en las respuestas de defensa y esto es particularmente interesante porque sugiere que determinados mecanismos moleculares de regulación génica pueden influir simultáneamente sobre distintos procesos fisiológicos importantes para las plantas”, afirmó Mateos.

Potenciales aplicaciones futuras

La investigadora destacó que el hallazgo abre la posibilidad de identificar cuáles son los genes y eventos específicos de splicing responsables de determinadas respuestas fisiológicas. Según explicó, esto podría permitir en el futuro desarrollar estrategias más precisas para mejorar características de interés agronómico, como la resistencia a enfermedades o la adaptación a condiciones ambientales diversas, sin necesidad de modificar reguladores generales como SF1.

Julieta L. Mateos, directora del trabajo, en el fitotrón junto a plantas de Arabidopsis thaliana en diferentes estadios de crecimiento

Una vez identificados los eventos de splicing con efectos beneficiosos, el próximo desafío consistirá en determinar si esos mecanismos están conservados en especies de importancia productiva como soja, trigo y maíz.

“Esto permitiría evaluar si es posible favorecer determinadas versiones de proteínas mediante herramientas de mejoramiento genético o de edición génica, como Crispr, sin alterar el funcionamiento general de la maquinaria del splicing”, explicó Mateos. Y concluyó: “De esta manera, sería posible modificar de forma precisa cómo se procesa un gen, sin necesidad de alterar otros genes ni de introducir ADN de otras especies. Estas modificaciones podrían obtenerse sin generar plantas transgénicas en el producto final”.

Según informó el Conicet, también participaron del estudio Yamila Carla Agrofoglio, Giuliana Contino, María José Iglesias, Sol Torres, María José de Leone, Carlos Esteban Hernando, Dorothee Staiger, Martin Lewinski y Kim Joelle Köhnken. La investigación contó con la colaboración de equipos científicos de la Argentina y Alemania.