Los algoritmos están transformando el modo de pensar y de tomar decisiones

Hace diez años escribimos un artículo titulado “Se viene la uberización agropecuaria”. En aquel entonces, anticipábamos que el campo argentino —uno de los sectores más tradicionales y conservadores— estaba por vivir un proceso de transformación impulsado por la tecnología. Las plataformas digitales comenzaban a conectar productores, contratistas y transportistas, desafiando jerarquías y costumbres. No era una amenaza de ciencia ficción: era la irrupción de un nuevo modelo que desplazaba poder desde las empresas hacia quienes dominaban los datos, la logística y la información.

Lo llamamos “uberización”, y el concepto parecía exagerado. Pero detrás del término se escondía una verdad más amplia: el jaqueo a las distintas empresas de la cadena de valor agropecuarias. Por primera vez, la innovación tecnológica no provenía del sector productivo, sino de afuera. Y su impacto no era incremental, sino estructural. El negocio agropecuario ya no se organizaba alrededor del campo, sino del flujo de información que lo atravesaba.

Una década después, la historia vuelve a repetirse. Pero esta vez no son las empresas las que están en jaque, sino las profesiones. La reciente nota de LA NACION sobre la “rebelión de los contadores contra la inteligencia artificial” es un buen ejemplo. Una aplicación argentina, capaz de automatizar tareas contables y generar reportes, encendió las alarmas en colegios profesionales y estudios. Lo que antes era el temor a las plataformas, hoy es el temor a los algoritmos.

El paralelismo es claro. En 2015, la tecnología amenazaba con desintermediar negocios. En 2025, amenaza con desintermediar saberes. Antes era acortar o modificar eslabones en la cadena de negocios; hoy es el software que interpreta normas, redacta informes y aprende solo. En ambos casos, la primera reacción es la misma: resistir, regular, advertir. Defender el territorio conocido.

Pero la resistencia, como aprendimos en el agro, no detiene la ola: apenas la retrasa. La “uberización” no destruyó empresas; las obligó a transformarse. Surgieron nuevos jugadores, plataformas de datos, startups rurales. Los productores aprendieron a convivir con la digitalización sin perder su intuición ni su experiencia. Hoy, la inteligencia artificial está obligando a los profesionales a recorrer el mismo camino: abandonar lo rutinario y redescubrir su valor diferencial.

Sin reemplazo

La IA, por el momento, no reemplaza la capacidad de pensar, pero sí cuestiona la manera en que la usamos. En la contabilidad, en la abogacía, en la consultoría, en la comunicación: la máquina ya no solo ejecuta, sino que interpreta. Y eso nos enfrenta a un dilema más profundo que el tecnológico: ¿qué parte de nuestro trabajo aporta valor? ¿Que parte es rutinaria y repetitiva?

Lo de los contadores, entonces, no es una rebelión: es una señal. Es el primer síntoma visible de un cambio que se expande por todas las actividades basadas en conocimiento. Así como las plataformas modificaron el modo de producir, los algoritmos están transformando el modo de pensar y decidir.

El campo también es terreno fértil para el desarrollo de la inteligencia artificial Shutterstock

Hay estudios que indican que la IA está transformando “el primer trabajo”, es decir hay menos incorporaciones de gente inexperta que en general entraba en las empresas a hacer tareas repetitivas, nada se dice por el momento de la incorporación de jóvenes profesionales con conocimiento y uso de la IA que reemplace a trabajadores actuales que no la usen y manejen.

La reacción defensiva es comprensible. Cada vez que una tecnología irrumpe, pone en duda la identidad profesional. Pero el verdadero desafío no es resistir la disrupción, sino domesticarla. En el agro, eso significó usar las plataformas para mejorar decisiones productivas. En las profesiones, significará incorporar la IA para ampliar el criterio, la creatividad y la interpretación.

Sin duda la IA disminuirá costos fijos dentro de las empresas, como las plataformas disminuyeron los costos transaccionales.

La Argentina tiene una relación particular con la innovación: la observa con curiosidad, la teme un poco y, finalmente, la adopta con pragmatismo. Así ocurrió con las plataformas del agro. Así ocurrirá con la inteligencia artificial. La diferencia estará en quién logre entender a tiempo que el cambio no viene a reemplazar, sino a redefinir.

En 2015, el debate era cómo convivir con las aplicaciones. En 2025, es cómo convivir con los algoritmos. En ambos casos, el riesgo es el mismo: quedarse quieto mientras el mundo se mueve.

Los autores integran la consultora Zorraquin+Meneses