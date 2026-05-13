Detectan un peligroso virus que afecta al arroz y recomiendan su monitoreo

Un virus que afecta al arroz y se suponía que solo estaba presente en Asia fue detectado en el país a partir del trabajo de un equipo de investigadores del Instituto de Patología Vegetal (Ipave) del INTA, el Conicet, la Universidad Nacional del Nordeste y centros de investigación de Francia.

Según la publicación INTA Informa, el trabajo conjunto de los especialistas permitió identificar y caracterizar por primera vez en la Argentina el virus del mosaico necrótico del arroz (RNMV, por sus siglas en inglés) que solo había sido reportado en Asia.

“El hallazgo fue confirmado mediante técnicas de metagenómica y secuenciación de alta precisión, a partir de muestras recolectadas en Corrientes. Se trata del primer registro del virus fuera de Japón y amplía el escenario sanitario del cultivo”, indicó la publicación.

Para los expertos del INTA, el descubrimiento del virus aunque se trató de un solo caso “plantea la necesidad de continuar con el monitoreo y diagnóstico en los sistemas arroceros”.

En el informe se explicó que “el trabajo se basó en el análisis de plantas de arroz (Oryza sativa) con síntomas compatibles con infecciones virales, recolectadas en 2018 en Berón de Astrada, provincia de Corrientes. A partir de un enfoque de metagenómica viral, los investigadores detectaron la presencia del RNMV en únicamente una de las muestras analizadas”.

Los especialistas del INTA explicaron que muchas enfermedades virales del arroz pueden presentar síntomas similares, como amarillamiento, mosaicos o debilitamiento de las plantas. “Sin embargo, no todos los virus se comportan de la misma manera ni se transmiten del mismo modo, añadieron.

De acuerdo con INTA Informa “para validar los resultados, se aplicaron técnicas moleculares complementarias, como RT-PCR y secuenciación de ARN mediante la plataforma de alto rendimiento Illumina. Estas herramientas no sólo confirmaron la infección de la muestra analizada, sino que también permitieron reconstruir el genoma de un aislamiento local del virus”.

Los investigadores del Inta, Conicet y la Universidad del Nordeste detectaron el virus RMV que afecta al arroz

A su vez, “los análisis comparativos mostraron una alta similitud genética entre este aislamiento y variantes del RNMV previamente caracterizadas en Japón”. Por otra parte, “los estudios filogenéticos confirmaron que se trata del mismo virus, lo que constituye el primer registro fuera del continente asiático”.

Florencia Brugo, investigadora del Ipave y participante del trabajo, precisó: “la posibilidad de obtener la secuencia genómica del aislado nos permitió confirmar con precisión la identidad del virus, lo que es fundamental para interpretar correctamente los síntomas observados en el cultivo y evitar confusiones con otras enfermedades”.

El reporte de Inta Informa recordó que “el RNMV pertenece a un grupo de virus que se transmiten por el hongo del suelo, Polymyxa graminis, que puede persistir durante largos períodos en los lotes arroceros. Esta característica hace que la enfermedad sea difícil de manejar y refuerza la importancia de su detección temprana”.

Con anterioridad a este hallazgo, en América del Sur sólo se habían reportado tres virus que afectan al cultivo del arroz: el virus de la hoja blanca del arroz o el virus del stripe necrosis del arroz. “La detección del RNMV por primera vez en la Argentina plantea la necesidad de ampliar la investigación para verificar su presencia y establecimiento en el país”, destacó el informe.

Recomiendan el monitoreo del arroz

Brugo, por su parte, señaló que “la incorporación de este virus al escenario regional obliga a fortalecer las estrategias de monitoreo y diagnóstico, especialmente en zonas arroceras”. Pese a que la detección del virus corresponde a una única muestra positiva y no es representativo de la sanidad del cultivo de arroz en la Argentina, “el trabajo pone de relieve la importancia de realizar monitoreos sistemáticos y de contar con herramientas diagnósticas adecuadas”, dijeron los investigadores.

Además, añadió Inta Informa, “otro aspecto destacado del estudio fue la identificación de pequeños ARN derivados del virus (siRNAs), que evidencian la activación de mecanismos de defensa de la planta frente a la infección. Este tipo de análisis aporta información clave para comprender la interacción entre el patógeno y su hospedante”. La investigadora del INTA, por su parte, señaló que “el estudio de estos pequeños ARN permite ver cómo responde la planta frente al ataque viral, lo que puede ser útil para el desarrollo de estrategias de manejo o mejoramiento”. Y concluyó: “la vigilancia basada en tecnologías genómicas es clave para anticiparse a la aparición de nuevas enfermedades y reducir riesgos en la producción agropecuaria”.