Expoagro 2026. La ingeniera en sistemas que dejó su Venezuela natal y hoy impulsa la tecnología en el campo argentino

SAN NICOLÁS.- Expoagro es algo más que maquinaria agrícola y cultivos con genética de excelencia. Detrás de las innovaciones tecnológicas hay historias de vida, de personas que han enfrentado dificultades y, lejos de desanimarse, se sobrepusieron y lograron hacerse un camino.

Es el caso de Roos Silva, una mujer nacida en Venezuela, que está a cargo de la operación en la Argentina, Paraguay y Chile de Totvs, una empresa brasileña líder en soluciones de tecnología para diferentes sectores de la economía, entre ellos el agro.

En la carpa donde se presentaban las empresas de servicios tecnológicos, Roos, con una sonrisa, cuenta la historia de su vida. Habla de una infancia difícil en un barrio humilde de Carracas y del orgullo de sus padres y de sus hermanas. “Siempre me apoyaron”, recuerda. Su pasión era el estudio, se destacaba en matemáticas y no paró hasta recibirse de ingeniera en Sistemas. Como mujer se abrió paso y fue proyect manager en su país, pero el entorno del régimen chavista, con crisis económicas y falta de libertad, hizo que, como otros millones de sus compatriotas, decidiera emigrar. “Había conocido la Argentina como turista y decidí venir aquí”, cuenta. Pero tuvo que volver a empezar. Tras desempeñarse en distintas empresas, tuvo una oportunidad en Totvs hace seis años como ejecutiva comercial. Fue haciéndose cargo de cada más responsabilidades hasta ser designada como Gerente Ejecutiva. Además, actualmente cursa una Maestría en Administración de Empresas (MBA, en sus siglas en inglés), en la Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires.

expoagro drones Expoagro

“El agro es un sector ávido de la tecnología”, dice Roos, ya en un tono profesional. Cuenta que Totvs gestiona distintos tipos de servicios de tecnologías informáticas en la región en 35 millones hectáreas desde los cultivos extensivos y la ganadería hasta productos específicos como la caña de azúcar y la bioenergía, particularmente en Brasil. “Hoy el desafío del agro no pasa solo por producir más, sino por gestionar mejor. Las empresas necesitan integrar la información del campo, la industria y la administración, para tomar decisiones más rápidas y precisas”, dice y enfatiza: “la tecnología permite ganar eficiencia, reducir pérdidas y mejorar la rentabilidad en un entorno cada vez más exigente y dinámico”.

Cuando se le pregunta cuál será el futuro de la tecnología en el agro no lo duda: inteligencia artificial y explica que la tendencia es la IA predictiva, aquella que pueda anticipar escenarios. Roos explica que otra forma de ganar en eficiencia es mediante la integración de los procesos en toda la cadena agroindustrial, “desde la producción hasta la logística y la gestión financiera”. Cuenta que Totvs tiene más de 70.000 clientes en Brasil y en el resto de la región. En el agro ofrece automatizar todas las etapas de la empresa agrícola, desde la elección del área de siembra hasta la cosecha, “pasando por el uso de insumos, máquinas y equipos”, según explica un informe de la compañía y añade que “esto permite administrar horarios, hectáreas trabajadas y recursos consumidos por los equipos de preparación de suelos, siembra, tratamiento de cultivos y cosecha”.

Atenta a las consultas de los productores en el hervidero de Expoagro, Roos no pierde la sonrisa y vuelve a recordar su historia de vida de más de 16 años en un sector pujante como el tecnológico, hoy cada vez más relacionado con el agro. “Hice un esfuerzo adicional”, concluye.