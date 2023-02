“Tengo siete hectáreas, no soy ningún terrateniente”: la emoción del presidente de Federación Agraria al recordar a sus padres

escuchar

VILLA CONSTITUCIÓN, Santa Fe.- El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, no pudo contener la emoción al recordar a sus padres y describir la difícil situación que atraviesa como productor frutícola y vitícola en la localidad de Bowen, General Alvear, Mendoza. Rodeado de sus pares de la Mesa de Enlace, el dirigente le habló a los alrededor de 500 productores que participaron de la asamblea que convocó la entidad en la autopista Rosario-Buenos Aires y ruta 90, altura Villa Constitución. Se defendió de las críticas de otros grupos de productores por el accionar de la dirigencia gremial y le dio un ultimátum al Gobierno. La concentración contó con la adhesión de Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que integran la Mesa de Enlace.

“Tengo que agradecer a mis padres que me enseñaron a ser honesto, digno y honrado. Que no me importara que era pobre y humilde, pero que no me doblegara a ninguna tentación. Con ese orgullo de mis padres que me formaron los puedo mirar a cada uno de ustedes. Aquel que se atreva a decir que me quedo con algo o que me entongaron que venga y me enfrente porque nadie tiene el derecho. No le demos de comer a quienes nos están gobernando y llevándonos por el derrotero del desastre. No somos nosotros lo que tenemos la culpa”, dijo.

Además, el dirigente le agradeció al comité de la entidad que preside y contó: “Hace cuatro años que no cobramos para poder mantener a FAA en pie, y que nos vengan a tratar de cualquier transero, la verdad que a mí me desacomoda porque no se lo voy a permitir a nadie. Tampoco le voy a permitir a la política que me venga a llevar por delante porque soy un productor que tiene siete hectáreas en Mendoza; no soy ningún terrateniente y con eso vivo. Estos días estaba cosechando ciruela y secándola porque no nos pagan nada para poder hacer un peso, porque de eso vivo, no vivo de ninguno de ustedes y si no háganmelo, saber”.

“El enemigo está en otro lado, se divierten con nosotros en la política y no solo del Gobierno, del lado opositor también. Por eso les digo, vamos a poner fecha y plazos para que empiecen a cumplir, para que suspendan los impuestos hasta tanto se dignen a declarar las emergencias en todos los lugares y ahí los productores sean eximidos”, agregó.

También pidió que haya un adecuado financiamiento. “Que nos devuelvan algo, porque en estos 20 años lo que hemos aportado como sector son US$200.000 millones. ¡Claro que nos asiste la razón! Juntémonos, dennos la fuerza necesaria para seguir luchando”.

Frente a las críticas en el acto por el accionar de la dirigencia gremial, pidió: “No nos desconozcamos”. Añadió: “Tenemos que estar codo a codo todos juntos”.

Se refirió a quienes cuestionaron la última reunión por la sequía de los dirigentes con el ministro de economía, Sergio Massa. “Ahora que se convirtieron en adivinos que ven una foto y ya saben qué es lo que nos dijo Massa y qué es lo que dijimos nosotros. Estábamos escuchando quizás las falsas promesas que nos hacen, pero ese es el objetivo que tenemos, el de gestionar y cuando nos mienten convocarlos y decirles que nos mintieron. Tenemos que exigirles que cumplan”.

Achetoni le pidió disculpas a los dirigentes de la Mesa de Enlace. “Ustedes vinieron a acompañarme y han recibido muchos agravios que no son necesarios, porque de esta manera no vamos a construir el país que queremos”, dijo.

El dirigente le dio un ultimátum al Gobierno para que exima impuestos y dejó abierta la posibilidad de una marcha a Buenos Aires. “Les damos hasta el lunes de la semana que viene para que respondan efectiva y positivamente suspender los embargos, juicios y procesos de pagos de anticipo de Ganancias y todo el proceso que tienen de pasivos en el banco”, señaló Achetoni. “Eso es lo que queremos, si no nos declaramos en movilización”, agregó.

Sobre el cierre, Achetoni expesó: “Marchemos por nuestros hijos, por toda la gente del interior que no tiene recursos para poder venir. Sigamos levantando voces, tenemos que levantar a todo el interior del país, a ese que hizo grande la Argentina y que lo han empobrecido, para que seamos el país que nos enorgullezca y haga que nos respeten”.