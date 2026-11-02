Tiene 450 empleados: la UOM se movilizó y advierte sobre más protestas en Pauny, la principal fábrica nacional de tractores

CÓRDOBA.- Este mes comenzó con protestas de los trabajadores de la fábrica de tractores Pauny en Las Varillas (Córdoba). Por la deuda de aportes y de salarios, los trabajadores se movilizaron a la puerta de la Municipalidad, donde funciona la delegación del Ministerio de Trabajo provincial. La semana pasada, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Francisco pidió la intervención de esa cartera. Al salir de la audiencia, el titular de esa delegación sindical, Lucas Sarmiento, afirmó que salían “sin nada, sin respuesta” y adelantó que “comienza una lucha para resguardar los puestos de trabajo”. La firma tiene 450 empleados.

Según datos del gremio, la empresa adeuda desde la segunda quincena de septiembre a los empleados, además de no haber realizado los aportes patronales correspondientes. Por el momento, ante las consultas de LA NACION no hubo respuestas por parte de la compañía.

Sarmiento insistió en que la empresa “incumplió” el último acuerdo al que habían llegado. “No hay solución, no hay respuestas. Esto no es culpa de los trabajadores, no generaron esta situación. La generó la empresa, con mentiras, con planteos de una supuesta venta. Hoy comienza una lucha que no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Nuestro objetivo es resguardar los puestos de trabajo y ponerle plata en el bolsillo a la gente”, afirmó a la salida de la audiencia de Trabajo.

Protesta en Las Varillas, Córdoba, por la situación en Pauny

Este martes, los empleados se presentarán en la planta y allí decidirán qué esquema de protestas llevarán adelante. Ante Trabajo pidieron la disolución del último acuerdo por el “incumplimiento” por parte de la firma.

La fábrica de tractores dispensó a los 450 trabajadores de ir a trabajar los últimos tres días hábiles del mes pasado, lo cual no fue acatado por los empleados, quienes se presentaron de manera habitual.

Los directivos de Pauny hace varias semanas dejaron trascender que estaban buscando inversores para mejorar la situación financiera de la firma. De manera pública no han dado detalles de cómo marchan esas negociaciones.

La UOM dio cuenta en su último comunicado de que “la empleadora incumple con sus obligaciones laborales”; hay deudas salariales a partir de la segunda quincena de septiembre; retención sin el correspondiente depósito de los aportes para la obra social, cuota sindical, seguro convencional y aportes jubilatorios y no las ingresa a los organismos correspondientes y, el mismo proceder, respecto de las cuotas alimentarias.

Protesta en Las Varillas, Córdoba, por la situación en Pauny

Como precisó este medio, conforme a los datos de la Central de Deudores del BCRA, la empresa tiene deudas con varias entidades bancarias. A hoy, encabeza el listado de acreedores el Banco Nación, seguido por el Banco de Córdoba, BBVA y el Banco Provincia. También acumula 146 cheques rechazados por $1028,4 millones.

Entre los problemas que afronta la empresa -como otras del sector- se cuenta el crecimiento del ingreso de tractores importados, cuyo precio es mucho más bajo que el de los locales.