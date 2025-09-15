Tensión en una fábrica: preocupación de un gremio porque Vassalli seguirá cerrada otra semana

SANTA FE.-El futuro de la fábrica de cosechadoras Vassalli, radicada en Firmat, al sur de esta provincia, se complica. Según la información que los directivos de la firma transmitieron a los dirigentes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa ciudad, la empresa continuará por segunda semana consecutiva sin abrir sus puertas. Hay una disputa por salarios adeudados. La empresa posee más de 200 empleados.

En consecuencia, desde hoy los trabajadores realizarán concentraciones diarias frente a la firma, a la vera de la ruta nacional 33, pero también se movilizarán hasta la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia, donde se definen las posiciones relativas al conflicto.

Según comentó a LA NACION el titular de la UOM Firmat, Diego Romero, “la situación sigue igual, sin ningún cambio en las últimas semanas. Es decir, la empresa continuará cerrada y los trabajadores en la puerta, sin respuestas de los dueños, aguardando que el Ministerio de Trabajo de la provincia resuelva tener una participación más rápida y directa para avanzar en la resolución del conflicto”.

El dirigente sindical remarcó que “no hay respuestas de la empresa. Al contrario, decidieron cerrar otra vez la fábrica, una semana más”. Agregó: “Tendremos que movilizarnos hasta el Ministerio de Trabajo de la provincia en Rosario. Seguramente nos acompañará Abel Furlan”, el secretario general de la UOM nacional, amplió.

Debe recordarse que el viernes pasado los trabajadores concretaron una marcha de protesta que reunió más de 1000 personas, entre ellos familiares y vecinos en general.

El clima se tensó cuando desde la empresa trascendió un comunicado indicando: “Informamos que la fábrica permanecerá cerrada durante la próxima semana. La medida responde a la necesidad de continuar con el proceso de reorganización que estamos llevando adelante en el marco de la crisis actual”.

A pesar de los intentos por obtener detalles de dicho proceso anunciado, este medio no pudo obtener respuesta de los empresarios que controlan Vassalli. Así, y de este modo, serán dos las semanas que la empresa no abre las puertas.

La firma es una marca icónica en el mercado

La comunicación de la firma resaltó: “Recordamos que el ingreso de personal no autorizado, así como de personas ajenas a la empresa, está estrictamente prohibido, dado que se trata de propiedad privada”.

“Estamos trabajando intensamente para retomar la actividad productiva lo antes posible”, concluye la información que lleva la firma de la Dirección, sin especificar nombres ni apellidos de los firmantes.

La fábrica de Vassalli en Firmat fue cerrada el lunes 8 de este mes alegando tareas de mantenimiento, aunque esta acción ocurre en medio de un fuerte conflicto por sueldos y aguinaldos impagos. La empresa no se presentó a una audiencia clave, según el gremio, y comunicó el cierre a los trabajadores vía mail.