La Mesa de Enlace cruzó al titular del Renatre: qué le dijo en una carta

Carlos Iannizzotto (Coninagro), Jorge Chemes (CRA), Daniel Pelegrina (SRA) y Carlos Achetoni (FAA)

22 de febrero de 2021

Las entidades del campo en la Mesa de Enlace les mandaron una carta a José Voytenco, secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), luego de que el dirigente se expresara sobre la informalidad en el sector y deslizara un pedido de mayor presencia del Estado en el Renatre.

Para los ruralistas de la Mesa de Enlace, esto último les recuerda a la experiencia del Renatea entre 2011 y 2015, cuando el Renatre -donde están las entidades del campo y el gremio- fue estatizado. Las entidades del agro fueron despedidas en ese momento del ente que otorga una libreta del trabajador, brinda un seguro de desempleo y hace fiscalizaciones sobre el trabajo informal.

"Nosotros tenemos un gran desafío por delante. Según los números del Indec del segundo trimestre de este año hablamos de más de 500 mil trabajadores en negro. Estamos hablando de más del 60% de trabajadores en negro en la actividad", había dicho Voytenco a Infogremiales en diciembre de 2020. Después, en otras declaraciones hizo un pedido para modificar la ley del Renatre.

"En lo que respecta a su pedido de mayor intervención del Estado en detrimento de las entidades, cabe mencionar el fracaso del proyecto Renatea. No solo fue desarticulado por un contundente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que restituyó al Renatre con incontrastables argumentaciones jurídicas y legales sino que, durante la gestión del Estado, no solo no mejoraron los procesos de fiscalización sino que una de las prestaciones fundamentales del Registro, la prestación por desempleo, se mantuvo prácticamente inalterada, perjudicando a los trabajadores rurales a quienes debía proteger, lo que hace sospechar que la verdadera motivación de dicha fracasada estatización fuera la necesidad de hacerse de los recursos que administra el Registro. Por el contrario, en la gestión presente la actualización de dicho beneficio acompaña a las mejoras salarias aprobadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), en la que están representadas las tres partes", dice un tramo de la carta, a la que accedió LA NACION, que la Mesa de Enlace le mandó el jueves pasado a Voytenco.

En el caso del Renatre, la presidencia se alterna entre las entidades del agro y la Uatre. Voytenco es el secretario general del gremio desde el año pasado luego del fallecimiento de Ramón Ayala. Voytenco ha dicho que quiere darle una nueva impronta al gremio. Con Ayala el sindicato estuvo cercano al gobierno de Mauricio Macri. Lo mismo sucedió cuando al gremio lo manejaba Gerónimo "Momo" Venegas, fallecido en 2017.

En la carta las entidades del agro recuerdan a Voytenco que "el gremio está debidamente representado en el directorio del organismo, máximo órgano de gobernanza, y hoy detenta su presidencia, por lo que puede proponer la optimización de todos los procesos que le preocupan, incluido el de fiscalización".

"Los argumentos y cifras (sobre la informalidad) que exhibe no tienen en cuenta las particularidades y complejidades del sector agropecuario argentino, que como usted bien sabe, se encuentra atravesado por la realidad del trabajo temporario en infinidad de economías regionales y actividades productivas que implican y requieren un abordaje específico. En rigor, si dejamos de lado estas actividades, el trabajo registrado en el sector supera el promedio nacional", dicen las entidades del agro en otro tramo de la carta.

