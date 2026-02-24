Tiene 395 empleados: la forestadora de Celulosa Argentina lleva seis meses sin producir, no hay fecha para una reapertura y busca un inversor

Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas del sector forestoindustrial del país, sigue paralizada y sin una fecha clara para volver a producir, mientras busca un inversor que le permita retomar la actividad, según señalaron fuentes cercanas a la empresa. La semana pasada, la Justicia confirmó que el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 14 abrió su concurso preventivo de acreedores.

La firma, que integra el grupo Celulosa Argentina, atraviesa una situación financiera compleja, con una deuda que ronda los $11.500 millones. En su planta de Gobernador Virasoro, Corrientes, trabajan cerca de 395 empleados, pero desde agosto del año pasado no hay actividad. Aunque semanas atrás se proyectaba una posible reactivación para marzo, hoy no hay ningún plazo definido.

La apertura judicial ordena el proceso financiero y fija un cronograma que se extenderá hasta abril de 2027, pero no modifica el escenario operativo: la empresa no está produciendo y no tiene fecha cierta para volver a hacerlo hasta que no consiga un inversor.

“La empresa sigue parada y hoy no tenemos una fecha concreta para retomar la actividad”, señalaron fuentes cercanas a la compañía. Semanas atrás, la propia firma estimaba que podría estar operando el 1° de marzo, pero actualmente reconocen que “no hay perspectiva de fecha concreta de inicio”.

El cambio de escenario responde a una cuestión financiera. La empresa no cuenta con fondos propios para reiniciar la operación y necesita recursos para recomponer insumos, logística y el funcionamiento básico de la planta. “La forestadora tiene que operar con fondos genuinos propios. No pueden desviar recursos de Celulosa para sostener esta unidad de negocio”, remarcaron. Explicaron: “Están trabajando en la búsqueda de un inversor que pueda hacerse cargo de la empresa y llevarla adelante”.

Celulosa Argentina enfrenta su propio concurso y los fondos disponibles están destinados exclusivamente a sostener su actividad principal. No hay margen para asistir a la forestadora. Por eso reconocieron que sin un inversor no habrá reactivación.

“Se está dialogando con distintas alternativas, pero no hay acuerdos firmados ni inversor confirmado”, indicaron. También admitieron que los tiempos se están extendiendo más de lo previsto. “Estos procesos suelen demorar más de lo que se quisiera”, señalaron.

En una nota remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía informó que el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 14 “ha proveído favorablemente la solicitud de apertura del mismo”, en referencia al concurso preventivo de la forestadora. Allí también se detalló el calendario procesal, que fijó los plazos para la verificación de créditos, la presentación de informes de la sindicatura y el vencimiento del período de exclusividad en abril de 2027.

“La apertura del concurso permite estructurar el proceso y abre formalmente la puerta para el ingreso de un inversor”, señalaron. Pero aclararon que “todavía no hay ninguno confirmado ni cerrado”.

Forestadora Tapebicuá forma parte del Grupo Tapebicuá, fundado en 2005. El proyecto comenzó como una inversión en el segmento de madera sólida y fue escalando en la cadena forestoindustrial hasta integrar distintas etapas del negocio y convertirse en una de las principales madereras del norte argentino. El grupo cuenta con dos aserraderos y una planta de compensados en Corrientes, donde concentra su actividad industrial.

El negocio forestoindustrial en el que se inserta trabaja principalmente con bosques implantados —fundamentalmente eucaliptus y pino— destinados a distintos usos industriales, como madera sólida, remanufacturas, pisos, decks y plywood. Su producción incluye tablas y tirantes, pisos y machimbres, así como tableros compensados y fenólicos, orientados tanto a la construcción como a la industria de la madera.

Según había informado la empresa en la presentación del concurso preventivo, la situación es el resultado de una crisis acumulada en su capital de trabajo. Señalaron que la caída de la construcción, combinada con altos costos en dólares que dificultan la competitividad frente a productos importados, generó una fuerte crisis de liquidez que hizo imposible sostener la producción.