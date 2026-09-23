“Tiene mucha demanda”: por el precio de un kilo de asado se compran casi 2,8 kilos de cerdo y se disparan las ventas para milanesas

La brecha de precios entre la carne vacuna y la porcina genera una relación cada vez más definida en el mostrador: con el dinero necesario para comprar un kilo de algunos cortes vacunos hoy se pueden llevar más de dos kilos de sus equivalentes de cerdo. La diferencia llega incluso a 2,8 kilos contra uno en el caso del pechito porcino frente al asado vacuno y coincide, según el sector, con un fuerte crecimiento de las ventas de cortes de cerdo utilizados para preparar milanesas. De acuerdo con un relevamiento de precios realizado en septiembre por la Federación Porcina Argentina (FPA), en las carnicerías los cortes vacunos analizados cuestan, en promedio, 128% más que sus equivalentes porcinos. En los hipermercados, la diferencia promedio relevada es del 95%.

Uno de los casos más claros aparece en un producto tradicional de la mesa argentina. El asado vacuno promedia, según el reporte, los $23.000 por kilo, mientras que el pechito de cerdo se ubica en $8200. De esa manera, con el mismo monto utilizado para adquirir un kilo de asado se pueden comprar casi 2,8 kilos de pechito. Pero desde la cadena porcina aseguran que el cambio más significativo no se limita a la parrilla. En los últimos meses comenzó a observarse con mayor fuerza en nalga, bola de lomo y cuadrada, cortes utilizados para milanesas y que compiten directamente con sus equivalentes vacunos. Vale recordar que, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), en agosto último el valor promedio del kilo de asado de tira se ubicó en $17.650, una merma del 0,3% versus el mes anterior.

La milanesa de cerdo gana terreno Gentileza

“El pechito de cerdo siempre tiene muchísima demanda porque consideramos que ya se instaló como el reemplazo natural del asado vacuno, pero el fenómeno que estamos viendo crecer fuertemente en este tiempo es el aumento en las ventas de todos los cortes de cerdo que se usan para milanesas. Principalmente la nalga, la bola de lomo y la cuadrada. Hoy se está llevando muchísimo y encontramos encima esa relación de que podés llevar más de 2 kilos de milanesa de carne de cerdo contra 1 kilo de milanesa de carne vacuna”, dijo Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, a LA NACION.

En carnicerías, la nalga vacuna promedia $25.000 por kilo, frente a $10.000 para la nalga de cerdo, una brecha del 150%. En términos de cantidad, por el monto necesario para adquirir un kilo de nalga vacuna se pueden comprar 2,5 kilos de la porcina. Algo similar sucede con la bola de lomo: la vacuna se ubica en $22.000 por kilo, frente a $10.000 la porcina, una diferencia del 120%. En la cuadrada, los valores relevados son de $21.000 para la vacuna y $10.000 para la de cerdo, con una brecha del 110%. En los dos casos, el mismo monto permite comprar más de dos kilos de cerdo por cada kilo de carne vacuna.

La diferencia también aparece en otros cortes. Por ejemplo, el bife angosto vacuno cuesta $18.000 por kilo, contra $8200 del carré con hueso porcino. Así, por el precio de un kilo del primero se pueden llevar alrededor de 2,2 kilos de costillitas de cerdo.

La brecha más grande del relevamiento se registra entre el lomo vacuno y el solomillo de cerdo. El primero alcanza los $35.000 por kilo, mientras que el segundo se comercializa a $12.000, una diferencia del 192%.

Agustín Seijas, director Ejecutivo de la Federación Porcina Argentina

La distancia también se mantiene en las grandes cadenas, aunque es menor que en las carnicerías. Según la FPA, para los cortes relevados en hipermercados la diferencia promedio alcanza el 95% a favor del cerdo. Allí, el pechito de cerdo se comercializa a $7800 por kilo, frente a los $17.500 del asado vacuno. Eso equivale a unos 2,25 kilos de cerdo por cada kilo de asado. En tanto, el carré porcino aparece a $7600, frente a $17.500 del bife angosto vacuno, lo que lleva la relación a aproximadamente 2,3 kilos contra uno.

En los cortes para milanesas, la diferencia se achica frente a la observada en carnicerías, pero continúa siendo considerable. La nalga de cerdo cuesta $12.000 frente a $18.000 la vacuna; la bola de lomo, $12.000 contra $19.000, y la cuadrada, $12.000 frente a $18.500.

Milanesas

La Federación señala también una transformación en la oferta de las carnicerías: sostiene que las milanesas de cerdo ya forman parte habitualmente del mostrador, mientras que avanzan además la carne picada y las hamburguesas porcinas. En los supermercados se amplió, a su vez, la oferta de productos envasados al vacío, como costeletas y carne picada, junto con la comercialización por plataformas digitales.

“El sector productivo viene con un crecimiento continuo en lo que va del año. Cerramos el mes de agosto con un crecimiento interanual de 11,1% en faena y 12,4% en producción. Esto está relacionado a un mercado interno que viene demandando carne de cerdo de manera sostenida hace ya 20 años, porque hoy el argentino está consumiendo más de 20 kilos de cerdo por habitante al año, y esto habla de un consumidor que ya se familiarizó con esta proteína animal que es de excelente calidad y, sobre todo, hoy se complementa con un precio imbatible”, afirmó Seijas.

El carré de cerdo se comercializa en carnicerías a $8200 por kilo, frente a $18.000 del bife angosto vacuno

La diferencia actual de precios se suma a un proceso más largo de incorporación del cerdo a la dieta. Seijas destacó que esa demanda “ya no se concentra únicamente en productos tradicionales como el pechito”, sino que se está extendiendo hacia “cortes que compiten directamente con los que los consumidores utilizan habitualmente para milanesas”.

A la evolución del mercado interno se suma el desempeño del comercio exterior. De acuerdo con el directivo las exportaciones acumuladas durante 2026 están cerca de alcanzar el volumen correspondiente a todo el año pasado. “Las exportaciones vienen en alza. En lo que va del año ya estamos casi alcanzando los volúmenes de exportación que tuvimos en todo 2025, que fueron un poco más de 12.000 toneladas, pero sabemos que es un frente que todavía tenemos que seguir desarrollando. La visión del sector es clara y está enfocada en potenciar el comercio exterior”, extendió.