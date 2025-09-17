Todas las novedades: se viene la gran exposición Angus de Primavera

Entre el lunes y el viernes próximos, más de 350 reproductores y 70 expositores marcarán el pulso de la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25ª Exposición del Ternero, que se realizarán en el Centro de Remates y Exposiciones Angus en Cañuelas. Entre las novedades, se destaca el debut de cinco cabañas de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, que se suman al calendario de la raza. Organizado por Expoagro, el evento reunirá genética de elite, oportunidades comerciales y propuestas para toda la familia.

Mariano Zanguitu, responsable de elegir a los mejores de la 46ª Exposición Nacional Angus, señaló: “Espero ver ejemplares que combinen armonía, funcionalidad y eficiencia, reflejando lo que la raza tiene por delante en materia de genética y productividad para la ganadería argentina. La Jura de Primavera es siempre un espacio de referencia para medir la evolución de la raza y proyectar su futuro”.

Mariano Zanguitu, responsable de elegir a los mejores de la 46ª Exposición Nacional Angus, señaló: “Espero ver ejemplares que combinen armonía, funcionalidad y eficiencia" Expoagro

Por su parte, Javier Ezcurra, con varias ediciones como jurado en las exposiciones Angus, comentó: “Tengo mucha expectativa de poder clasificar y ordenar la 25ª Exposición del Ternero, que nos tiene acostumbrados a un nivel sobresaliente, con animales que demuestran su futuro y potencial, y con categorías nuevas de terneros jóvenes que ya pintan para mostrarse en exposiciones del año que viene”.

En este sentido, indicaron, la agenda de primavera suma una nueva actividad: el Camino de los Campeones. Santiago Segundo, integrante del Ateneo Angus, explicó: “El Camino de los Campeones es una instancia de formación abierta a jóvenes y adultos que busca mostrar todo el recorrido detrás de un animal de exposición. La idea es enseñar cómo se prepara un ejemplar desde el campo o la cabaña, repasando el manejo cotidiano, los baños, la peluqueada y los registros, hasta llegar a la pista”.

Javier Ezcurra, con varias ediciones como jurado en las exposiciones Angus, comentó: “Tengo mucha expectativa de poder clasificar y ordenar la 25ª Exposición del Ternero" Expoagro

El curso, que se realizará el miércoles 23 a las 14.30, con inscripción previa, incluirá charlas sobre el día a día del cabañero; ecografía y calidad de carne; genómica y ERA con información de DEPs; preparación del animal; y un módulo de manejo de pista con repaso de características fenotípicas.

Otra de las novedades será la inauguración del SUM, un espacio que jerarquiza la exposición y abre nuevas posibilidades para la comunidad Angus. El acto se realizará el martes 23 junto con la apertura oficial de la muestra, que contará con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

Oportunidades

Por tercer año consecutivo, Exponenciar acompaña como coorganizador del evento ganadero. Patricio Frydman, gerente comercial, indicó: “Acompañaremos la destacada genética Angus con una gran vidriera comercial, promoviendo vínculos y oportunidades de negocio. Habrá más de 40 expositores, laboratorios, empresas de insumos, servicios, maquinaria y tecnología, y el acompañamiento de Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia y Santander, para empujar el crecimiento del sector”.

Los más chicos tendrán su espacio con Mini Angus, que ya se convirtió en un clásico de las exposiciones Expoagro

El espacio comercial se complementa con una intensa agenda de remates. De lunes a viernes se realizarán nueve subastas: los televisados en el SUM, los físicos en el MAG y los vía streaming en el Arena. Las consignatarias participantes serán: Campos y Ganados, Colombo y Magliano, Jáuregui Lorda, Madelán, Mondino, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Sáenz Valiente Bullrich.

Agenda

Por segundo año consecutivo se llevará adelante la Jura Angus Junior, destinada a jóvenes de 11 a 18 años, para que puedan aprender e involucrarse en las exposiciones de la raza. La actividad se realizará el miércoles por la mañana con dos charlas descriptivas y demostrativas sobre preparación del animal y manejo en pista.

Luego, cada joven participante, junto con el presentador, deberá recorrer la pista y mostrar el animal. El jurado elegirá un primer puesto por categoría, explicando los criterios de evaluación. En este caso, se juzgará únicamente al presentador y la preparación previa.

También habrá lugar para los comunicadores: el miércoles se realizará el Concurso de Jurados de Periodistas, que busca que los periodistas vivan la experiencia de evaluar, comprendiendo el proceso detrás de la pista: la preparación de los animales, la mirada técnica de los especialistas y los criterios de la jura.

Los más chicos tendrán su espacio con Mini Angus, que ya se convirtió en un clásico de las exposiciones. De miércoles a viernes, de 13 a 17, ofrecerá actividades recreativas y educativas. También estará Mini Prensa Angus, donde los chicos juegan a ser periodistas por un día.

Las juras, los remates y la voz de los protagonistas podrán seguirse en vivo por expoagro.com.ar. Por último, comentaron que la Semana Angus de Primavera cuenta con el Banco Provincia como Main Sponsor; el municipio de Cañuelas será el anfitrión del evento. Banco Nación, RUS, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Farmquip como sponsors; John Deere como alianza estratégica; Akron, Mecano Ganadero y Tecnovax como auspiciantes; Banco Galicia, Biogénesis Bago, Cestari, Ceta Capital Humano, Escandinavia del Plata, Tractores Ezeiza, Xag Atlas, Villanueva, el Ipcva y Emergencias como empresas que acompañan el evento. Además, Santander tendrá una participación especial.