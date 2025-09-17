Todas las novedades: se viene la gran exposición Angus de Primavera

La raza se prepara para mostrar lo mejor en Cañuelas
Entre el lunes y el viernes próximos, más de 350 reproductores y 70 expositores marcarán el pulso de la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25ª Exposición del Ternero, que se realizarán en el Centro de Remates y Exposiciones Angus en Cañuelas. Entre las novedades, se destaca el debut de cinco cabañas de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, que se suman al calendario de la raza. Organizado por Expoagro, el evento reunirá genética de elite, oportunidades comerciales y propuestas para toda la familia.
Mariano Zanguitu, responsable de elegir a los mejores de la 46ª Exposición Nacional Angus, señaló: “Espero ver ejemplares que combinen armonía, funcionalidad y eficiencia, reflejando lo que la raza tiene por delante en materia de genética y productividad para la ganadería argentina. La Jura de Primavera es siempre un espacio de referencia para medir la evolución de la raza y proyectar su futuro”.
Por su parte, Javier Ezcurra, con varias ediciones como jurado en las exposiciones Angus, comentó: “Tengo mucha expectativa de poder clasificar y ordenar la 25ª Exposición del Ternero, que nos tiene acostumbrados a un nivel sobresaliente, con animales que demuestran su futuro y potencial, y con categorías nuevas de terneros jóvenes que ya pintan para mostrarse en exposiciones del año que viene”.
En este sentido, indicaron, la agenda de primavera suma una nueva actividad: el Camino de los Campeones. Santiago Segundo, integrante del Ateneo Angus, explicó: “El Camino de los Campeones es una instancia de formación abierta a jóvenes y adultos que busca mostrar todo el recorrido detrás de un animal de exposición. La idea es enseñar cómo se prepara un ejemplar desde el campo o la cabaña, repasando el manejo cotidiano, los baños, la peluqueada y los registros, hasta llegar a la pista”.
El curso, que se realizará el miércoles 23 a las 14.30, con inscripción previa, incluirá charlas sobre el día a día del cabañero; ecografía y calidad de carne; genómica y ERA con información de DEPs; preparación del animal; y un módulo de manejo de pista con repaso de características fenotípicas.
Otra de las novedades será la inauguración del SUM, un espacio que jerarquiza la exposición y abre nuevas posibilidades para la comunidad Angus. El acto se realizará el martes 23 junto con la apertura oficial de la muestra, que contará con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.
Oportunidades
Por tercer año consecutivo, Exponenciar acompaña como coorganizador del evento ganadero. Patricio Frydman, gerente comercial, indicó: “Acompañaremos la destacada genética Angus con una gran vidriera comercial, promoviendo vínculos y oportunidades de negocio. Habrá más de 40 expositores, laboratorios, empresas de insumos, servicios, maquinaria y tecnología, y el acompañamiento de Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia y Santander, para empujar el crecimiento del sector”.
El espacio comercial se complementa con una intensa agenda de remates. De lunes a viernes se realizarán nueve subastas: los televisados en el SUM, los físicos en el MAG y los vía streaming en el Arena. Las consignatarias participantes serán: Campos y Ganados, Colombo y Magliano, Jáuregui Lorda, Madelán, Mondino, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Sáenz Valiente Bullrich.
Agenda
Por segundo año consecutivo se llevará adelante la Jura Angus Junior, destinada a jóvenes de 11 a 18 años, para que puedan aprender e involucrarse en las exposiciones de la raza. La actividad se realizará el miércoles por la mañana con dos charlas descriptivas y demostrativas sobre preparación del animal y manejo en pista.
Luego, cada joven participante, junto con el presentador, deberá recorrer la pista y mostrar el animal. El jurado elegirá un primer puesto por categoría, explicando los criterios de evaluación. En este caso, se juzgará únicamente al presentador y la preparación previa.
También habrá lugar para los comunicadores: el miércoles se realizará el Concurso de Jurados de Periodistas, que busca que los periodistas vivan la experiencia de evaluar, comprendiendo el proceso detrás de la pista: la preparación de los animales, la mirada técnica de los especialistas y los criterios de la jura.
Los más chicos tendrán su espacio con Mini Angus, que ya se convirtió en un clásico de las exposiciones. De miércoles a viernes, de 13 a 17, ofrecerá actividades recreativas y educativas. También estará Mini Prensa Angus, donde los chicos juegan a ser periodistas por un día.
Las juras, los remates y la voz de los protagonistas podrán seguirse en vivo por expoagro.com.ar. Por último, comentaron que la Semana Angus de Primavera cuenta con el Banco Provincia como Main Sponsor; el municipio de Cañuelas será el anfitrión del evento. Banco Nación, RUS, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Farmquip como sponsors; John Deere como alianza estratégica; Akron, Mecano Ganadero y Tecnovax como auspiciantes; Banco Galicia, Biogénesis Bago, Cestari, Ceta Capital Humano, Escandinavia del Plata, Tractores Ezeiza, Xag Atlas, Villanueva, el Ipcva y Emergencias como empresas que acompañan el evento. Además, Santander tendrá una participación especial.
