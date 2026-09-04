Tormenta financiera en un gigante: Granja Tres Arroyos enfrenta cinco ejecuciones y embargos por más de $2600 millones

El gigante del sector avícola nacional, Granja Tres Arroyos y sus empresas vinculadas como Wade SA y Avex SA, enfrentan una serie de demandas ejecutivas promovidas por acreedores financieros por deudas millonarias. Un relevamiento de LA NACION sobre cinco expedientes comerciales iniciados en los últimos meses revela reclamos por $1.657.076.981,55 de capital, a los que se suma otra ejecución por US$115.000. Las acciones judiciales, originadas en cheques rechazados, pagarés impagos y créditos bancarios con garantía prendaria, también alcanzan a integrantes de la familia De Grazia, propietaria, y otros garantes personales. La firma atraviesa una grave crisis financiera que se agudizó tras la emergencia sanitaria por la gripe aviar y el cierre de mercados. El pasivo total cuantificado del grupo asciende a US$350,9 millones. LA NACION intentó tener la versión de la empresa, pero prefirieron no dar declaraciones.

Las cuatro causas expresadas en pesos tienen, además, $981.348.707,22 presupuestados provisoriamente por los juzgados para responder a intereses, costas y otros accesorios, por lo que el monto procesal conjunto alcanza los $2.638.425.688,77. Vale aclarar que esa cifra no equivale a una deuda definitivamente determinada por ese valor: una parte corresponde a previsiones judiciales para cubrir gastos e intereses durante las ejecuciones. En paralelo, el expediente en dólares contempla otros US$34.500 con ese mismo objetivo.

La estrategia de los demandantes apunta directamente a la cúpula del grupo. Las medidas cautelares recaen sobre el patrimonio corporativo y los bienes personales de la familia De Grazia. Fueron alcanzadas dos unidades ubicadas sobre Francisco Beiró 4557/4561, en la ciudad de Buenos Aires, vinculadas en las actuaciones a Joaquín De Grazia; propiedades o derechos en Highland Park Country Club, Pilar, relacionados con Elba Elisa De Grazia; un inmueble de Ezeiza y, en otra causa, dos tractores que habían quedado prendados como garantía.

El actor más agresivo en esta contienda es el Banco Credicoop, que ha motorizado cuatro de las cinco demandas en distintos juzgados de primera instancia. El expediente de mayor magnitud tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, a cargo del juez Gerardo D. Santicchia. Allí, el banco exige el cobro de un pagaré a la vista que originalmente se emitió por $1500 millones, del cual se adeudan más de $1194 millones en concepto de capital. A esta cifra, la justicia le adicionó un cálculo de $600 millones para cubrir intereses y gastos del proceso. Por tanto, el monto procesal de la ejecución asciende a $1.794.950.496,41.

La planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay que cerró meses atrás Gentileza

La entidad bancaria promovió una ejecución contra Granja Tres Arroyos y los integrantes de la familia, quienes, según la demanda, se habían constituido como fiadores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores de las obligaciones de la compañía. También ordenó embargar los inmuebles denunciados siempre que efectivamente estuvieran registrados a nombre de la familia. En cambio, respecto de la inhibición general de bienes solicitada por el banco, dispuso esperar el resultado de los embargos antes de resolver.

La segunda ejecución de gran magnitud en pesos afecta a Wade SA. En ese expediente, también promovido por Credicoop, señala que la familia había otorgado una fianza general por hasta $1000 millones para respaldar las obligaciones de Wade. El origen vuelve a ser un pagaré. La demanda señala que Wade emitió el 30 de diciembre de 2025 un título por $250 millones. Fue presentado al cobro el 2 de marzo y, tras un pago parcial realizado el 13 de ese mes, el capital reclamado quedó reducido a $206.348.707,22.

La causa tramita ante el Juzgado Comercial N°18, Secretaría N°36. En la documentación analizada figura una resolución que corrigió el monto del auto inicial y estableció que la ejecución debía continuar por $206.348.707,22 de capital más una suma idéntica estimada para intereses y costas, es decir, hasta $412.697.414,44.

Un tercer frente judicial corresponde a Avex SA. La causa, también iniciada por Credicoop, tramita ante el Juzgado Comercial N°16, a cargo de Diego Manuel Paz Saravia, y nuevamente tiene como codemandados a Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Pato.

La empresa mermó su producción tras la gripe aviar

En este caso, el reclamo está expresado en dólares. Avex había suscripto el 2 de julio de 2026 un pagaré por US$115.000, que fue presentado al cobro el 3 de agosto “sin obtener su cancelación”, según el escrito judicial.

Paz Saravia ordenó intimar a los demandados por US$115.000 más US$34.500 estimados provisoriamente para intereses y costas. También dispuso embargos sobre dos inmuebles en capital federal, una propiedad en Highland Park, Pilar. A diferencia de lo ocurrido en la causa más grande contra Granja Tres Arroyos, en este expediente el juez sí decretó la inhibición general de bienes de Avex y de los cinco codemandados.

Otro de los casos tiene un acreedor diferente. La Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred inició una demanda por $200 millones contra Granja Tres Arroyos y contra Guido De Grazia, Joaquín De Grazia y Marcelo Carlos De Grazia, estos últimos en carácter de fiadores.

La documentación analizada permite reconstruir el circuito financiero que dio lugar al reclamo. De allí se desprende que Granja Tres Arroyos recibía asistencia para financiar su capital de trabajo, entre otras modalidades, mediante operaciones realizadas en el Mercado Argentino de Valores. El crédito ejecutado corresponde a un cheque electrónico de pago diferido por $200 millones, librado el 23 de diciembre de 2025 y negociado en el mercado. Cuando fue presentado al cobro, en marzo de 2026, el banco lo rechazó por falta de fondos.

La firma atraviesa una grave crisis financiera

Unicred pidió embargar los fondos que Granja Tres Arroyos tuviera a percibir de DIA Argentina SA y solicitó además la inhibición general de bienes de los fiadores. El Juzgado Comercial N°10, donde intervino como juez subrogante Eduardo E. Malde, hizo lugar al embargo de los créditos contra la cadena de supermercados hasta cubrir $200 millones de capital más $150 millones presupuestados para intereses y costas.

La quinta causa está tramitada en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12, a cargo de Hernán Diego Papa y vuelve a tener como protagonista a Credicoop y Granja Tres Arroyos, aunque presenta una diferencia sustancial: se trata de una ejecución prendaria. El banco reclama allí $55.777.777,92 de capital por dos préstamos garantizados con maquinaria. Cada operación había sido originalmente por $50,2 millones y estaba respaldada por un tractor BY LION modelo CFG1404B. En cada préstamo quedó un saldo de $27.888.888,96, que sumados explican el monto demandado. En esa causa Credicoop pidió el embargo y secuestro de los dos tractores. Papa, ordenó anotar un embargo sobre dos unidades de Francisco Beiró y el embargo asciende a $80 millones con sus respectivas costas.