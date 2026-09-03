Una compañía agroindustrial inauguruó una planta para la elaboración de premezclas de vitaminas y minerales

CÓRDOBA.- La compañía agroindustrial Biofarma inauguró hoy oficialmente su nueva planta de producción de núcleos y premezclas vitamínico-minerales en Córdoba con una inversión de 20 millones de dólares.

La planta cuenta con 17.000 m² cubiertos y una capacidad instalada de 20.000 toneladas mensuales. Del acto participaron directivos, accionistas, clientes, proveedores, representantes de instituciones, integrantes de la cadena de valor y colaboradores de la compañía.

La nueva planta forma parte de un plan de expansión industrial que busca fortalecer el posicionamiento de la compañía tanto en el mercado local como internacional. Con estas instalaciones, la empresa tendrá una capacidad productiva total de 35.000 toneladas mensuales.

Está equipada con tecnología de última generación, un sistema de automatización integral de procesos y un sistema de eficiencia energética diseñado para optimizar el uso de los recursos y maximizar el rendimiento.

“Inauguramos mucho más que una nueva planta. Estamos dando un paso muy importante en la historia de Biofarma y en nuestra visión de futuro. Esta inversión nos permite prepararnos para seguir creciendo, incorporar nuevas tecnologías, aumentar nuestra capacidad productiva y continuar acompañando a nuestros clientes con soluciones de la más alta calidad”, afirmó Marcelo Vilosio, gerente general de la compañía.

Marcelo Vilosio, gerente general de Biofarma

La planta cuenta con cinco líneas de producción completamente independientes, destinadas a diferentes categorías de productos. Son macro correctores para engorde de rumiantes; premezclas vitamínico-minerales; núcleos vitamínico-minerales; premezclas medicamentosas y línea de sustitutos lácteos.

Los productos de la empresa, además de llegar a todo el país, son exportados a Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Panamá, Emiratos Árabes, entre otros destinos.

Cuenta con dos centros experimentales, uno en la granja El Pilato, en la localidad de Carnerillo (Córdoba) que tiene un plantel 1200 cerdas reproductoras. Es un lugar único en Latinoamérica, debido a la posibilidad de realizar investigación aplicada en las áreas de manejo, nutrición, alimentación, medio ambiente e instalaciones.

El objetivo de la granja, es generar una base de datos única en la región, conforme los más altos estándares técnico-científicos y atendiendo a las exigencias de los principales mercados de producción porcina.

El otro es el Cenab, en Jesús María (también Córdoba) y se trata de un feedlot experimental para ganado bovino, en el que conviven tres actividades: investigación, producción y capacitación.

Todas las instalaciones cuentan con un Sistema Integrado de Calidad que permite el control total y la visión global de todas las actividades. Trabajan bajo los estándares internacionales ISO, con el valor agregado que implican las certificaciones en un mercado global.