“Tormentas severas”: anticipan que una amplia región del país tendrá importantes lluvias

En plena campaña agrícola, en momentos en que buena parte de la soja y el maíz depende de la evolución de las lluvias y de las temperaturas para definir rindes, un nuevo informe climático anticipa una semana con precipitaciones irregulares y fuertes oscilaciones térmicas en gran parte de la región agrícola. Según el Informe de Perspectivas Agroclimáticas Semanal hasta el 11 del actual de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las lluvias serán muy desparejas y dejarán a amplias zonas con aportes modestos, mientras que el escenario estará acompañado por cambios marcados en las temperaturas. El informe también habla de regiones con importantes acumulados. Así como tiene una proyección hasta el 11, también incluye otra hasta el 18 del actual.

De acuerdo con el reporte, “la perspectiva comenzará con temperaturas sobre lo normal en el centro y el norte del área agrícola, mientras el sur comenzará a recibir aire frío, aportado por la proximidad de un frente de tormenta”.

En los primeros días se espera el ingreso de vientos provenientes del trópico, lo que provocará valores elevados en buena parte de la región productiva. El informe indica que el nordeste del NOA, la Región del Chaco y gran parte de la Mesopotamia observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con varios focos con valores superiores a 40°C.

Perspectiva de temperatura máxima del 12 al 18 de marzo BCBA

Al mismo tiempo, otras áreas también registrarán temperaturas elevadas. “El este del NOA, la mayor parte de Córdoba, el este de Cuyo, gran parte de Misiones, el norte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C”, mientras que en el centro del país los valores se ubicarán mayormente entre 25 y 30°C.

Luego de este primer tramo cálido, el escenario cambiará con la llegada de un frente de tormenta. Según el informe, “con poco intervalo, arribará un frente de tormenta, produciendo lluvias muy desparejas” sobre el área agrícola.

Las precipitaciones tenderán a concentrarse en algunas zonas puntuales. En particular, el reporte señala que se ubicarán sobre el centro del NOA, el oeste de la Región del Chaco, parte del Paraguay y una franja que irá desde el norte de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y el nordeste de Buenos Aires hasta el sudoeste del Uruguay.

En términos de volumen, gran parte del área agrícola podría recibir aportes de entre 10 y 75 milímetros, aunque con sectores donde las lluvias serían escasas.

Tormentas severas

Incluso, en algunas zonas puntuales podrían darse fenómenos más intensos. El informe advierte que “el noroeste del NOA, Tucumán, el noroeste de Córdoba y el nordeste de la Región Pampeana observarán tormentas severas con precipitaciones superiores a 150 mm”.

Perspectiva de precipitaciones del 12 al 18 de marzo BCBA

Tras el paso del frente, el escenario volverá a cambiar con el ingreso de aire más frío. En ese sentido, el reporte indica que “llegará una masa de aire fresco, provocando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola”, salvo en su extremo norte.

Las mínimas, en ese contexto, podrían ubicarse entre 10 y 15°C en gran parte de la región pampeana, mientras que en sectores serranos y cordilleranos podrían registrarse valores aún más bajos e incluso heladas localizadas.

Para la semana siguiente, el informe anticipa un nuevo cambio en el patrón climático. En una primera etapa continuarán los vientos del sur, lo que mantendrá temperaturas mínimas por debajo de lo normal en buena parte del área agrícola.

Perspectiva de precipitaciones del 5 al 11 de marzo BCBA

Sin embargo, el enfriamiento sería transitorio. “Los vientos del trópico retornarán con rapidez, produciendo temperaturas elevadas sobre la mayor parte del área agrícola, con registros extremos sobre su porción norte”, señala el informe

Finalmente, cerrará con un nuevo frente de tormenta. Según el informe, se esperan lluvias más abundantes sobre el NOA y zonas cercanas del oeste del Paraguay y de la Región del Chaco, mientras que en gran parte del centro y este del área agrícola los aportes volverán a ser escasos o moderados.