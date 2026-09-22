Tras casi 50 años: vuelve una locomotora a una vía que Cristina prometió reactivar y no cumplió

EL CALAFATE, Santa Cruz.- Una locomotora arribó ayer a la localidad de Jaramillo para incorporarse al proyecto de recuperación del ramal Puerto Deseado–Las Heras encarado por el gobierno provincial, a casi 50 años de su cierre y tras varios anuncios y fallidos intentos del kirchnerismo por reactivarlo. La iniciativa aspira a recuperar infraestructura, impulsar el turismo y reactivar la producción en el norte de la provincia. “El camino también es por acá, todo lo que se prometió años atrás y no se cumplió, nosotros lo podemos cumplir”, afirmó el gobernador Claudio Vidal desde Jaramillo, donde se oficializó la llegada de la locomotora junto a autoridades del gobierno provincial, intendentes y vecinos pioneros que en 1978 fueron testigos del paso del último tren. “Es cierto que son momentos difíciles en nuestro país, pero cuando estamos todos juntos, eso no importa; si estamos juntos es señal que podemos seguir adelante”, afirmó el gobernador.

En los parajes de Jaramillo y de Fitz Roy se vivió una jornada histórica tanto por el regreso de la locomotora como por la posible reactivación del tren, dado que, además de movilizar la producción lanera hacia el puerto de Puerto Deseado, el ferrocarril brindó durante más de 60 años servicios esenciales y fue clave para el desarrollo de las comunidades del norte de Santa Cruz: facilitó la llegada del correo, la atención médica y la educación en zonas alejadas.

La locomotora al pasar el sabado último por la Ruta Nacional 3 a la altura de Caleta Olivia, Santa Cruz.- Sec Medios

La locomotora que llegó es una unidad de carga que permitirá comenzar a probar las vías para recuperar progresivamente el trazado de 280 km que une Puerto Deseado con Las Heras en el centro de la provincia. Hasta el momento se recuperaron los primeros 20 km, tarea que realizó un equipo de técnicos de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), a partir de un acuerdo firmado con la provincia.

Vidal, funcionarios y vecinos de Jaramillo al recibir a la locomotora de carga Sec Medios

“Creemos que es posible cambiar la historia de nuestra provincia porque estamos convencidos de que hay que apostar a la diversidad productiva de Santa Cruz, y el turismo también es parte de eso”, sostuvo Vidal hoy en un acto realizado al pie de la locomotora que viajó desde Córdoba en un operativo de más de 2000 km de ruta. La determinación de fijar el epicentro de la reactivación en Jaramillo respondió al cuidado histórico que sus pobladores mantuvieron sobre los activos ferroviarios en desuso desde 1978. “Nadie mejor que esta comunidad para resguardar este patrimonio cultural, que es parte de nuestra historia, pero va a ser parte de nuestro presente con un gran futuro; estas cosas suceden cuando hay amor por lo nuestro”, sostuvo el gobernador.

A su turno, Ana María Urricelqui, presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, aseguró: “He vivido el desguace del tren y hoy creo que haber podido traer la máquina es un renovar de ilusiones y esperanzas”, y agregó: “Nunca pensé que la política me iba a dar la oportunidad de vivir este hecho”.

La comisionada de Fomento, Ana María Urricelqui, y el gobernador Claudio Vidal, en Jaramillo, Santa Cruz Sec Medios

El traslado de la unidad desde Córdoba fue una pequeña gesta vial para unir los 2000 km entre ambas provincias; se usaron dos grúas de carga, se contrató un transporte y se gestionaron permisos para circular por rutas nacionales y provinciales. La provincia recibió la locomotora donada por Belgrano Cargas en tanto que en paralelo se construye en Materfer (Material Ferroviario SA) una unidad cero kilómetro de sistema dual que será destinada para conformar un circuito turístico por las vías.

Según información oficial, en julio pasado la Subsecretaría de Transporte y directivos de Trenes Argentinos relevaron vías, rieles y durmientes para definir las intervenciones en los demás tramos, de los cuales ya se repararon 20 kilómetros de vía en tanto que con la llegada de la locomotora se inicia la segunda etapa, desde el cruce Jaramillo–Fitz Roy hasta Las Heras, con la meta de tener las vías reparadas, total o mayormente, hacia fines de diciembre.

Vecinos pioneros de Jaramillo recibieron ayer un reconocimiento durante el acto en el que la comunidad recibió la locomotora Sec Medios

Sobre el uso futuro de la línea, Vidal planteó que podría comenzar con transporte de pasajeros y que, más adelante, se analizarán alternativas de movimiento de cargas y reducción de costos logísticos. El gobierno provincial indicó que el proyecto podría generar oportunidades para pequeñas y medianas empresas de la región.

“Todo lo que se haga para promover la producción y reactivar la producción en la región, lo celebramos”, afirmó a LA NACION Rafael Martínez de Sanzo, presidente de la Fundación Patagonia Rural Sustentable (FPRS), una organización civil creada por productores y pobladores que tiene entre sus objetivos revertir el despoblamiento rural especialmente en la provincia de Santa Cruz.

La locomotora turística, según Vidal estaría disponible durante los primeros meses del próximo año. El esquema prevé complementar el recorrido con espacios vinculados a la historia y la identidad productiva de cada localidad, entre ellos el fortalecimiento del museo ferroviario de Jaramillo y proyectos temáticos en otros puntos del corredor.

Los anuncios fallidos del kirchnerismo

En julio de 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner adjudicó la obra para el reacondicionamiento de los 283 kilómetros de vías entre Puerto Deseado y Colonia Las Heras por un monto de más de 8 millones de pesos, y un plazo de obra de seis meses y objetivos orientados al turismo y al transporte mixto. Sin embargo, sin ningún avance de obra, en octubre de 2015, durante la campaña presidencial, también bajo la presidencia de Fernández de Kirchner se anunció de nuevo la reactivación del ramal de cargas para conectar la zona norte de Santa Cruz, esta vez como parte de la renovación del sistema ferroviario nacional y un plazo de obras por tres meses. Ninguna se concretó.