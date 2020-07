Tras las críticas de Bonafini. El pedido de un dirigente del campo a Fernández

El presidente Alberto Fernández. Carbap le pide definir un "rumbo" Crédito: archivo

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, opinó que al presidente Alberto Fernández le "va llegando la hora" para definir "qué rumbo" le quiere dar al Gobierno y al país.

El dirigente, que integra una entidad adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), hizo referencia así a la polémica que se abrió luego de las fuertes críticas de Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, al jefe de Estado por el acto que compartió por el 9 de Julio con empresarios del G6, además de Héctor Daer, de la CGT.

"Nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon al país. Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una patria liberada", dice la carta de Bonafini.

En el acto estuvieron Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Carolina Castro, también de la UIA; Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio); Eduardo Eurnekian, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Javier Bolsico, de la Asociación de Bancos Argentinos; Nestor Szczech, de la Cámara Argentina de la Construcción, y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

"Va llegando la hora en la que el presidente Alberto Fernandez debe decidir qué rumbo darle a su Gobierno y al país. Si dobla hacia el lado del odio y del resentimiento, haciéndole caso a esas voces más beligerantes y exacerbadas que tiene en su espacio construyendo un país decadente y para pocos, o toma el camino de un país bien institucionalizado y en el cual en la mesa de diálogo se sienten todos", señaló el presidente de Carbap.

Matías de Velazco, presidente de Carbap

Hace unos días, en medio de los ataques a silobolsas que están sufriendo los productores, la vicepresidenta Cristina Kirchner retuiteó un meme que decía: "La primer mulita arrepentida se confiesa: Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche". Y luego agregó: "Me encanta el humor, y cuando es inteligente...más".

"De un lado se burlan de los delitos sobre la producción usando las figuras de mulitas, del otro se piensa en producir cada vez más y se anhela una Argentina donde se respeten las leyes", indicó el presidente de Carbap.

"El Presidente debiera saber que la mayoría de las instituciones, del sector productivo y de los argentinos están para apoyarlo pero más temprano que tarde debe decidir hacia dónde conducir", agregó el ruralista.