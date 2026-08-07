Tras un violento tiroteo, siguieron una pista y detuvieron a un sospechoso por el robo de ganado

La lancha había quedado abandonada, con tres vacunos faenados en su interior y el motor dañado por un disparo. Ese fue uno de los datos que permitió avanzar para saber quiénes podían estar detrás del episodio ocurrido días atrás en la zona de islas Lechiguanas, en Gualeguay, Entre Ríos. La investigación llegó hasta San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde se realizaron tres allanamientos, un hombre fue detenido y se encontraron cartuchos y elementos de corte que ahora serán analizados.

Así lo informó la Policía de Entre Ríos, que brindó nuevos detalles sobre la investigación. El hecho había ocurrido días atrás cuando un puestero escuchó disparos y salió en su embarcación para ver qué ocurría. En uno de los cursos de agua se encontró con otra lancha en la que llevaban tres vacunos faenados. Según la reconstrucción policial, desde esa embarcación dispararon contra el trabajador rural y él respondió de la misma manera.

Uno de esos disparos alcanzó el motor de la lancha. El puestero logró ponerse a resguardo y, horas más tarde, la Policía encontró la embarcación abandonada, sin ocupantes, con los animales faenados y el motor averiado por un impacto de bala.

El operativo realizado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde fue detenido uno de los sospechosos investigados por el episodio ocurrido en las islas Lechiguanas

A partir de ese momento comenzó una investigación que permitió seguir distintas pistas hasta San Pedro. Una fuente policial explicó a LA NACION que la embarcación fue uno de los primeros elementos que permitió orientar las averiguaciones. “Por los datos y demás que tenía la embarcación, supimos enseguida de quién era”, señaló.

Las primeras actuaciones fueron realizadas por efectivos de Islas del Ibicuy, que llegaron al lugar por proximidad para dar una respuesta rápida, aunque el hecho correspondía a la jurisdicción de Gualeguay. “Se hizo presente el personal de Islas del Ibicuy por proximidad, no por jurisdicción, para poder dar una respuesta rápida al damnificado”, explicó la fuente.

El operativo en San Pedro que terminó con un detenido por el robo y faena de vacunos

Los efectivos hablaron con el puestero que había protagonizado el intercambio de disparos y comenzaron las primeras pericias. En esas actuaciones también determinaron que los tres vacunos encontrados faenados no pertenecían al puestero, sino a otro productor de la zona.

Con la embarcación secuestrada y los primeros datos reunidos, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos conformó una comisión de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, encabezada por el comisario Ángel Basutti. También participaron efectivos de la Comisaría Tercera de Islas y de la Brigada Gualeguay.

El trabajo se concentró entonces en identificar a quienes podrían haber participado del hecho. La lancha fue una de las principales pistas y, a partir de sus características, junto con testimonios y otros datos que fueron reuniendo, los investigadores llegaron hasta San Pedro.

“Por la descripción de la lancha y demás datos y testimonios que toman, pero ya en San Pedro y trabajando en forma conjunta con el Comando Rural de Buenos Aires, obtienen los datos necesarios para pedir un diligenciamiento judicial”, relató la fuente.

La Policía realizó tres allanamientos en San Pedro y secuestró cartuchería, elementos de corte y otros objetos que serán analizados en la causa

Con esos elementos, se solicitaron medidas judiciales en la localidad bonaerense. La Justicia autorizó tres allanamientos en San Pedro, que fueron realizados con la participación del Comando de Patrullas Rurales (CPR) de Buenos Aires y de los investigadores entrerrianos que habían seguido el caso desde las islas.

Como los procedimientos debían concretarse fuera de Entre Ríos, fue necesario coordinar las actuaciones entre las autoridades judiciales y policiales de ambas provincias. “Como nosotros no somos policías allá, sino que vamos comisionados por un oficio judicial, el Comando Rural de Buenos Aires es el que realiza las diligencias de allanamiento”, explicó la fuente policial. Los investigadores entrerrianos acompañaron los procedimientos vinculados con la causa que habían llevado adelante.

Los tres allanamientos permitieron secuestrar distintos elementos que, según los investigadores, podrían guardar relación con el hecho. Entre ellos había cartuchería y elementos de corte. “En los tres allanamientos se encuentran elementos que tendrían relación con la causa”, detalló la fuente.

Uno de los puntos que deberán determinar las pericias es si la cartuchería secuestrada puede vincularse con las evidencias recogidas después del intercambio de disparos en las islas. Sobre ese material, la fuente señaló que “podría ser coincidente con lo encontrado en el lugar”. Como resultado de los procedimientos, un hombre mayor de edad fue detenido en San Pedro. Posteriormente fue trasladado hasta la Alcaidía de Gualeguay, en Entre Ríos, y quedó a disposición de la causa que lleva adelante la fiscalía de esa ciudad.

La investigación continúa ahora con el análisis de los elementos secuestrados y del resto del material probatorio reunido desde el día del episodio.