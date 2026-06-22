Tras reestructurar más de US$42 millones de deuda, Rizobacter mejoró su calificación crediticia

Luego de conseguir una adhesión superior al 86% en su propuesta para reestructurar deuda por más de US$42 millones y extender vencimientos hasta 2029, Rizobacter recibió una señal del mercado financiero. La calificadora FIX subió la nota de largo plazo de la compañía desde CC (arg) hasta B (arg), con perspectiva estable. La suba también alcanzó a todas las obligaciones negociables (ON) vigentes —las Series VIII, IX, X y XI— y a la calificación de emisor de corto plazo, que pasó de C (arg) a B (arg). La novedad fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y a A3 Mercados a través de una carta firmada por Gerónimo Watson, presidente del directorio.

Según el informe de FIX, el factor determinante fue el éxito del canje lanzado en abril sobre las Obligaciones Negociables Series IX y X. La calificadora precisó que la firma “obtuvo las mayorías necesarias para extender los vencimientos” y que de esa manera “despejó los vencimientos del mercado de capitales del 2026, quedando un saldo de US$7 millones correspondiente al pago de quienes ingresaron al canje a realizarse el 28 de junio“. A esa fecha, aclaró el informe, “la compañía presenta la caja para afrontar dicho pago”.

La compañía obtuvo una adhesión superior al 86% en el canje de obligaciones negociables, por encima del mínimo requerido para concretar la operación Rizobacter

La operación habilitó la emisión de los nuevos títulos Serie XI a una tasa anual fija del 9% y con vencimiento en septiembre de 2029, reemplazando compromisos que originalmente vencían entre 2026 y 2027. “La nueva estructura de capital presenta vencimientos de capital de las ONs desde el segundo semestre 2027“, precisó FIX.

Sumado a una operación anterior sobre la Serie VIII Clase B —que había reunido una adhesión superior al 75% por unos US$3,8 millones—, Rizobacter logró extender vencimientos por más de US$46 millones en total. En paralelo, la compañía alcanzó acuerdos en términos similares con una parte sustancial de las entidades bancarias con las que opera.

La calificadora también destacó la mejora operativa. Según el informe, la firma “enfrentó un proceso de reconversión de sus proyectos durante 2025 para reducir el capital de trabajo, revirtiéndolo a positivo por US$70 millones a marzo 2026″. Ese giro le permitió “generar flujos de fondos libres positivos por US$58 millones" en el año móvil y reducir la deuda en aproximadamente US$65 millones, hasta los US$119 millones al 31 de marzo, con caja acumulada de US$11 millones.

A pesar de la mejora, FIX marcó los factores que limitan una suba mayor. La calificadora advirtió que “la deteriorada flexibilidad financiera de la compañía y la baja generación de flujos en términos históricos” siguen pesando sobre la nota. El apalancamiento continúa siendo elevado —la deuda neta equivale a 9,2 veces el EBITDA, aunque bajó desde las 19 veces registradas a junio de 2025— y la cobertura de intereses se ubica en apenas 0,7 veces.

También pesa el vínculo con Bioceres Crop Solutions, su controlante, cuyo estrés financiero “podría afectar la flexibilidad financiera y operativa de Rizobacter”, según advirtió la calificadora. En enero de 2026, precisó el informe, “judicialmente se ejecutó la garantía de Pro Farm Group por un monto de US$15 millones como parte del pago de la deuda de las Notas Convertibles por un total de US$103 millones, quedando a la espera de su ejecución y resolución sobre el remanente".

Para que la nota mejore nuevamente, FIX fijó condiciones concretas: que la firma logre “recomponer sus flujos de manera tal que alcance un margen superior al 10%“, frente al 6,2% actual, “y/o recupere la flexibilidad financiera exhibida previamente”. En sentido contrario, la calificación podría bajar si enfrenta “dificultades para hacer frente a los vencimientos de deuda en los próximos meses” o si eventos macroeconómicos o sectoriales afectan la generación de caja.