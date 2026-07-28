“Tremendo error”: una cámara frigorífica le pidió al Gobierno que no modifique los aportes obligatorios al instituto que promociona la carne

En medio de la polémica que abrió un anteproyecto del Gobierno para modificar el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), una entidad de la industria frigorífica respaldó el esquema actual de aportes obligatorios. Se trata de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), con sede en Córdoba y representación de plantas de faena bovina de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero, que reclamó mantener el sistema previsto en la ley que dio origen al instituto y advirtió que una modificación pondría en riesgo tanto las acciones de promoción en el mercado interno como la apertura de mercados externos.

El pronunciamiento llega en un contexto de fuerte debate dentro de la cadena de ganados y carnes. La semana pasada trascendió que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en un anteproyecto para que los aportes al Ipcva dejen de ser obligatorios y pasen a ser voluntarios. La iniciativa fue rechazada por la Mesa de Enlace y por buena parte de las cámaras frigoríficas. En tanto, recibió el respaldo de entidades como la Cámara de Industrias Cárnicas (Cainca), la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) y la Sociedad Rural de Santa Fe.

En un comunicado difundido este martes, AFIC expresó de manera explícita su “respaldo al esquema de aportes establecidos en la Ley 25.507 de creación del Ipcva”. Además, remarcó que “los frigoríficos aportantes reconocen la importancia del Instituto tanto para el mercado doméstico como externo” y advirtió que muchas de las actividades que hoy desarrolla el organismo dejarían de realizarse si prospera el cambio impulsado por el Gobierno.

AFIC, que representa a frigoríficos de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero, advirtió que modificar el esquema de aportes pondría en riesgo la promoción de la carne argentina y la apertura de mercados Ipcva

La entidad enumeró parte de esas tareas. Mencionó “el relevamiento de precios con rigor estadístico y científico por más de 15 años, los estudios de mercado y sondeos de opinión, los trabajos sobre análisis de riesgo, la difusión sobre la importancia del consumo de proteína animal para la salud y el deporte, el concurso ‘Fans de la Carne’ para colegios primarios”. Sostuvo que son “solo una muestra de las actividades que se cancelarían en caso de cambiarse la metodología de aportes”.

En relación con el mercado externo, AFIC también defendió el papel que desempeña el instituto en la apertura y consolidación de destinos para la carne argentina. En ese sentido recordó “el acompañamiento y gestión realizada por Ipcva durante 7 años” para lograr la habilitación del frigorífico Bustos y Beltrán SA por parte de China, la “defensa jurídica” durante la investigación por salvaguardias impulsada por ese país, las gestiones realizadas en Indonesia —cuyo acuerdo sanitario se concretó la semana pasada—, además de las negociaciones pendientes con Japón y Corea.

Asimismo, destacó la participación de empresas asociadas en la reciente misión comercial a Estados Unidos y la organización de las principales ferias internacionales del sector. Según señaló, “la impecable organización de las ferias más importantes como ANUGA, Sial Paris y Shanghái, Dubái, CIEE, que permiten la participación de empresas y productores pero además significan una presencia País que es la envidia de otros países productores de carne” constituye uno de los principales activos del instituto. Para la entidad, todas esas acciones son “ejemplos concretos y tangibles de lo que se pone en riesgo con las modificaciones propuestas”.

En otro tramo del comunicado, AFIC defendió el origen y el funcionamiento del organismo. Sostuvo que se trata de “un Instituto creado por Ley tras el impulso y la iniciativa privada (no política), cuyos aportes son íntegramente realizados por el sector privado y bajo auditoría permanente, creado a imagen y semejanza de otros organismos similares y competidores, cuyos éxitos y logros son tangibles”. Por ese motivo, afirmó que “no debiera ser motivo de reformas que impedirían el cumplimiento de sus fines”.

La entidad destacó el trabajo del Ipcva en la apertura de mercados IPCVA

En el tramo final del comunicado, la entidad le hizo un llamado al Gobierno de Javier Milei para que revea la iniciativa. “Es nuestra intención, mediante el presente comunicado, apelar al sentido común del Gobierno que tanto están haciendo para que el sector de ganados y carnes vuelva a ser un sector pujante y competitivo”, sostuvo. Además, pidió evitar “que se cometa un tremendo error con la herramienta más apropiada para consolidar el desarrollo de la actividad”.

Con este pronunciamiento, AFIC se suma al grupo de entidades que defienden la continuidad del financiamiento obligatorio del Ipcva, integrado por la Mesa de Enlace y por cámaras como el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Cadif), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).