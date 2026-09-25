Vacunos: cierre de semana con leves bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6315 animales que hicieron un acumulado semanal de 16.151 animales, un 5,14% inferior a los 17.026 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 2,94%, al pasar de 3772,019 a 3661,096 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 4,57%, tras variar de 4263,150 a 4068,212 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 0,82% en el General y ganaron un 2,25% en el Novillo frente a los 3691,586 y a los 3978,812 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 947 cabezas, representaron el 15,02% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 471 kg; $4620 con 495 kg, y $4500 con 534 kg. Por las mejores vacas se pagó $4120 con 471 kg; $3900 con 493 kg, y $3700 por 4 lotes de 488 a 543 kilos.

El detalle de venta fue 947 novillos; 1306 novillitos; 1271 vaquillonas; 2177 vacas; 258 conservas, y 345 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 341 kg; $5000 con 360 kg, y $4800 con 408 kg, y en vaquillonas, $5000 con 255, 323 y con 328 kg; $4600 con 352 kg, y $4150 con 403 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3661,096, mientras que el peso promedio general resultó de 454 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4068,212 con un promedio semanal de $4179,918. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4068,215 y el promedio semanal de $4179,926. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4166,214. Detalle de venta: 947 novillos; 1306 novillitos; 1271 vaquillonas; 2177 vacas; 258 conservas, y 345 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (177) Agropecuaria Argentina vq. 15, 395 kg a $2600; Gómez Álzaga nt. 15, 335 a 4800; Escobar n. 26, 448 a 4500; nt. 15, 426 a 4500. Asoc. de Coop. Argentinas: (43) Coop. Agr. Ganad. Puán nt. 15, 432 a 4500; 28, 387 a 4700. Blanco Daniel y Cía. SA: (301) Civardi v. 35, 537 a 3700; Ambrosino e Hijos nt. 35, 411 a 4750; vq. 15, 375 a 4400; 15, 328 a 5000; Galdo nt. 17, 514 a 4000; Grupo D y V n. 55, 442 a 4500; Langueyu nt. 17, 341 a 5200; Arbelbide n. 23, 536 a 3500; vq. 22, 471 a 4000.

Brandemann Consignataria SRL: (51) El Mate Ameghino nt. 19, 332 a 4850; vq. 15, 300 a 4850. Casa Usandizaga SA: (151) Rangitata Explotaciones vq. 23, 411 a 2600. Colombo y Magliano SA: (261) Campiela nt. 20, 455 a 4200; Fernández v. 16, 509 a 3400; La Arequipeña nt. 16, 406 a 4550; 18, 367 a 4700; Reynal vq. 15, 412 a 2900. Consignataria Melicurá SA: (170) Almarmat v. 30, 570 a 3700; María Teresa Sur vq. 32, 366 a 2800. Crespo y Rodríguez SA: (164) Aldasoro v. 28, 496 a 2600; Salgado vq. 20, 439 a 2500; 25, 380 a 3400.

Ferias Agroazul SA: (69) Agrop. Roma v. 17, 481 a 2900; vq. 19, 400 a 3200. Gahan y Cía. SA: (185) Cría Martín nt. 28, 356 a 4000; vq. 16, 330 a 4000; Louge v. 20, 578 a 3000; Escobar n. 17, 465 a 4400; 16, 441 a 4500. Gananor Pujol SA: (269) Garat Agro v. 16, 528 a 3500; 18, 500 a 3600; Las Víboras n. 17, 444 a 3600; vq. 18, 424 a 2500; Urquiza Anchorena vq. 16, 332 a 4700.

Goenaga Biaus SRL: (178) El Malón tr. 19, 826 a 3450; González n. 25, 499 a 4100; Los Olmos de Azul vq. 15, 359 a 3500; Noar n. 25, 469 a 3650. Harrington y Lafuente SA: (156) Moro Hue vq. 32, 313 a 4000; San Julián Agro v. 36, 531 a 3000; 25, 512 a 3100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (61) Agropecuaria La Corona v. 32, 552 a 3600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (193) Iribarne v. 26, 486 a 3400; 20, 558 a 3670. Jáuregui Lorda SRL: (25) Ciurlandi vq. 17, 429 a 3500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (150) Carranza Casares nt. 35, 406 a 4400; San Pedro Villegas nt. 15, 338 a 3700; vq. 19, 426 a 2700. Llorente-Durañona SA: (101) Agrop. Del Santo de González vq. 23, 323 a 4700; Agrop. Pacifica vq. 16, 429 a 2600; v. 15, 474 a 3000; La Lomada n. 24, 480 a 4000. Madelan SA: (203) Estable. Agrop. Don Carlos nt. 16, 403 a 4700; Merlo vq. 15, 402 a 2700; San Pedro Agropecuaria nt. 20, 381 a 4700; 20, 371 a 4800. Martín G. Lalor SA: (462) Agrop. La Estelita n. 30, 463 a 4100; El Combate vq. 19, 466 a 3800; Gallo vq. 15, 383 a 4500; Ramos e Hijos n. 24, 534 a 4500; 48, 495 a 4620; Koei vq. 16, 306 a 2800; v. 22, 553 a 3600; 27, 515 a 3700; Otamendi n. 40, 440 a 4650; Rolón v. 40, 466 a 3250. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (294) Agropecuaria Las Acacias vq. 16, 443 a 3500; Mateos n. 16, 548 a 3600; 36, 491 a 3700; La Magdalena nt. 16, 386 a 4700; vq. 16, 326 a 4600; Lago nt. 16, 376 a 4700; 17, 369 a 4800; 17, 359 a 4900.

Monasterio Tattersall SA: (1064) Agrop. La Criolla nt. 18, 386 a 4700; Algarra Hnos. nt. 24, 386 a 4800; Bespa nt. 27, 438 a 4500; 62, 385 a 4700; El Legado nt. 16, 354 a 4830; El Llorón nt. 73, 330 a 4000; Esidle vq. 25, 255 a 5000; Est. La Quinua nt. 15, 351 a 4750; v. 15, 516 a 3400; García n. 27, 496 a 4000; Goerens n. 16, 467 a 4200; Lastiri vq. 22, 353 a 4000; Los Míos n. 35, 561 a 3500; María del Carmen n. 32, 546 a 3500; Nard vq. 16, 340 a 4600; 36, 327 a 4700; Tattersall Argentino vq. 16, 418 a 4200; 40, 340 a 4600; Teresa Josefina v. 20, 504 a 2800; 17, 460 a 2900; 15, 413 a 3000; Eckert vq. 18, 327 a 4500. Pedro Genta y Cía. SA: (158) Lambertini vq. 17, 399 a 2600; 19, 420 a 2700; Lomendia v. 53, 555 a 3000; Nard vq. 24, 293 a 4700; 30, 280 a 4800.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (600) Agrop. Las Helenas vq. 16, 446 a 3800; 15, 403 a 4150; Benedetti-Cerbino nt. 42, 428 a 4600; Chiesino n. 16, 485 a 4400; nt. 28, 427 a 4600; Monvale vq. 15, 321 a 4800; Regueira n. 23, 558 a 4300; 57, 523 a 4400; Sagarzazu v. 27, 704 a 3700; Tapalgro n. 41, 460 a 4000; Tragalibros v. 35, 518 a 2700; 39, 572 a 2800; 24, 584 a 2900; Urquiza Anchorena vq. 15, 331 a 4770. Santamarina e Hijos SA: (72) Don Fermín v. 37, 466 a 3520.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (51); Colombo y Colombo SA (69); Gogorza y Cía. SRL (29); Hourcade Albelo y Cía. SA (33); Iriarte Villanueva Enrique SA (4); Lartirigoyen & Oromí SA (69); Nieva H. y Asociados SRL (12); Umc SA (12); Wallace Hermanos SA (3).