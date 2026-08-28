“Un combo muy bueno”: el financiamiento gana protagonismo para empujar el negocio ganadero

El buen momento que atraviesa la ganadería argentina no solo se refleja en los precios récord de la hacienda y en el renovado interés por recomponer rodeos. También comienza a observarse en un mayor protagonismo del sistema financiero, que amplía su oferta de crédito para acompañar inversiones en infraestructura, compra de hacienda y retención de vientres. Esa tendencia queda reflejada en el remate de la consignataria Gananor Pujol, donde, con el respaldo financiero de Galicia, se subastan esta jornada más de 17.500 cabezas, una cifra que creció en más de 5500 animales en apenas 48 horas por la fuerte demanda de productores.

La subasta, organizada junto con Expoagro, se realiza en la Torre Galicia, en la ciudad de Buenos Aires, bajo el martillo de Tomás Torcoletti y Darío Bertorello. La oferta tiene principalmente terneros y novillitos para recría, lotes de machos y hembras y vientres, categorías que hoy concentran buena parte del interés de quienes buscan expandir sus rodeos.

Según los organizadores, el objetivo fue reunir en un mismo ámbito a productores, consignatarios y al sistema financiero para ofrecer herramientas que faciliten las inversiones en una actividad que atraviesa un escenario favorable.

Farquharson dijo que el contexto actual explica el entusiasmo que hoy muestra el negocio ganadero

Para Maximiliano Farquharson, presidente de Gananor Pujol, el contexto actual explica el entusiasmo que hoy muestra el negocio. “El productor ganadero hoy, en general, viene con precios históricos. Esto no se ha visto en años. Y si te tengo que hablar en general, están muy bien”, afirmó a LA NACION.

El consignatario explicó que la recuperación del negocio responde a una combinación de factores. “Vino un combo muy bueno que hace rato necesitaba la ganadería: clima, precios y que la Argentina se abrió al mundo también. Estamos abriéndonos muchísimo con las exportaciones. Todo eso empuja”, señaló.

Según indicó, la mejora de las condiciones productivas también favoreció una mayor eficiencia en los establecimientos. “Hoy el productor le puede meter más kilos a pasto, vendiendo terneros más pesados y siendo más eficiente”, sostuvo. Ese escenario también comenzó a modificar las decisiones de inversión. Después de varios años marcados por la sequía y la pérdida de vientres, muchos productores buscan recomponer sus rodeos. “Trajimos vientres porque vemos la intención del productor de querer reponer”, explicó Farquharson.

El martillo estuvo a cargo de Tomás Torcoletti y Darío Bertorello

En ese contexto, consideró que el financiamiento comienza a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del negocio. “Es muy importante que los bancos empiecen a tomar protagonismo porque el productor ganadero necesita financiación con tasas acordes. Estamos de acuerdo en que las tasas tendrían que mejorar pero ya es un paso importante”, afirmó.

El consignatario destacó que hoy existen alternativas que hasta hace poco tiempo eran poco habituales para la actividad. “Hay mucho interés, sobre todo con la posibilidad de un warrant a cinco años y también con la financiación mediante terneros. Las condiciones están; falta más financiamiento, pero ya arrancamos con algo”, agregó.

En Galicia coincidieron en que la ganadería atraviesa una etapa diferente y que eso comenzó a reflejarse en una mayor demanda de crédito. “Para nosotros, la ganadería siempre fue un pilar estratégico dentro del negocio agro. Pero hoy está viviendo un momento de auge y claramente hay mayor demanda e interés por financiar distintos rubros relacionados con la actividad”, sostuvo Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia.

Según explicó, las principales consultas se concentran en infraestructura y crecimiento del rodeo. “Hoy hay demanda para financiar la compra de hacienda, pero también la retención de vientres, porque una gran forma de crecer es no vender esas hembras y financiar esa decisión”, señaló.

Busch remarcó que la ganadería atraviesa una etapa diferente y que eso comenzó a reflejarse en una mayor demanda de crédito

Busch remarcó que ese tipo de inversiones requiere herramientas de largo plazo. Por eso, la entidad desarrolló un sistema de warrant sobre hacienda, en conjunto con SiloReal, que permite utilizar los animales como garantía mediante un esquema de trazabilidad y verificaciones periódicas apoyadas en la identificación individual del Senasa. “Creemos que la ganadería tenía una enorme oportunidad de crecimiento. Hoy ese negocio existe y el productor empieza a capturar ese valor; por eso vemos más interés por expandirse”, indicó.

También advirtió que el fenómeno no alcanza únicamente a los establecimientos exclusivamente ganaderos. “Hay productores agrícolas que hoy empiezan a mirar la ganadería como una alternativa para diversificar el negocio y volver a incorporar rodeos en campos mixtos”, explicó.

Según Busch, esa tendencia también comenzó a reflejarse en la evolución de la cartera crediticia del banco. “Los productores mixtos y los puramente ganaderos crecieron en su demanda de financiamiento respecto de años anteriores. Claramente, vemos un crecimiento del financiamiento al sector ganadero”, aseguró.

Aunque recordó que la agricultura continúa concentrando el mayor volumen de crédito, explicó que ambas actividades funcionan cada vez más de manera integrada. “Muchas veces financiamos agricultura que termina formando parte del negocio ganadero, porque se trata del forraje para la alimentación de la hacienda o de los feedlots”, concluyó.