Un diputado cercano a Lavagna habló de la polémica por las retenciones y se refirió al futuro del exministro

Un diputado cercano al exministro de Economía, Roberto Lavagna, expresó su rechazo a cualquier incremento de las retenciones, señaló que con ese planteo el Gobierno quiere “distraer” y consideró que hay que “exigirle” en tanto al oficialismo un cambio en la política económica.

Así se pronunció en diálogo con LED FM Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado nacional de Consenso Federal y presidente del Interbloque Federal en la Cámara baja.

“La verdad es que soy respetuoso de lo que digan en el Gobierno; no me engancho más en discutir esa tontería”, señaló el legislador.

Consideró que con el pase de Comercio Interior a la órbita de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía “el Gobierno acaba de asumir” tras dos años y medio en funciones la atención sobre el tema de la inflación.

“A mi no me enganchan más con esto, el Congreso no va a aprobar ningún aumento de retenciones”, indicó. Expresó que en cambio el Gobierno tiene que impulsar una “inversión productiva”.

“En lugar de subir [retenciones], hay una propuesta de Córdoba Federal gradual en 5 a 6 años [de reducción] e ir pasando gradualmente a Ganancias”, apuntó.

Según indicó, no hay que centrar la discusión de la política económica sobre las retenciones al trigo. “Hay que salir de esa discusión, confrontación y exigirle al Gobierno un cambio de política económica”, dijo.

“Hay que trabajar en proyectos concretos”, agregó. Recordó una iniciativa de Roberto Lavagna para que todas las pymes que reinviertan utilidades en equipamiento tengan 0% de Ganancias por tres años.

El futuro del exministro

Luego apuntó sobre el FMI: “El FMI quiere más retenciones, más impuestos y más ajuste fiscal. No lo van a ver al fondo impulsar políticas de recuperación del campo argentino”.

Hace unas semanas, trascendió que desde el oficialismo habían tentado al exministro de Economía para que tome la conducción económica. Sobre esto, el diputado nacional indicó: “Lavagna es un hombre que va a dialogar siempre, como lo ha hecho siempre, con el sector productivo, empresarios, hombres y mujeres de responsabilidad de Gobierno, pero Lavagna no va a sumar ninguna responsabilidad pública. Está atento, tiene ideas, pero no hay posibilidad de que asuma ninguna responsabilidad [en el Gobierno]”.

Recordó que en 2019 el exministro fue candidato a presidente “con una propuesta distinta y tiene que gobernar quien la ciudadanía puso”, en referencia al actual oficialismo. Añadió que el espacio político que representó el exministro fue “adversario de Macri y el kirchnerismo” y ahora se tiene que “cumplir el mandato de la sociedad”.