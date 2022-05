Alberto Fernández volvió a insistir con más retenciones y el campo y la oposición lo cruzaron con dureza

En el campo volvieron a cruzar con dureza al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hoy insistió nuevamente con la posibilidad de subir las retenciones ante el aumento de los precios de los alimentos. También lo criticaron desde la oposición en el Congreso.

En diálogo con AM990, el presidente defendió las retenciones como un instrumento para “desacoplar” los precios internos de los externos y pidió un debate a la oposición.

“Si no quieren retenciones, ¿dónde se quieren parar? ¿Qué proponen?”, señaló el mandatario. Luego agregó: “Yo creo que queremos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”. El jefe de Estado dijo que por decreto “está expresamente prohibido para cuestiones impositivas, penales o electorales”. Vale recordar que, pese a que perdió las facultades delegadas del Congreso en esta materia en diciembre pasado cuando no se votó el presupuesto 2022, Fernández subió en marzo último los derechos de exportación a la harina y el aceite de soja de 31 a 33%.

Ante una consulta tras los dichos del jefe de Estado, Ricardo Buryaile, diputado radical y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, señaló a LA NACION que la oposición está dispuesta a debatir sobre el tema retenciones. “Por supuesto”, indicó. Pero aclaró: “Lo que no estamos dispuestos es a acompañar subas. Discutir retenciones incluye bajas también”.

Según Buryaile, si el jefe de Estado quiere tomar una decisión que tenga impacto esta debe estar vinculada sobre los impuestos que recaen en los productos finales al consumidor.

“Lo que puede hacer, por ejemplo en el caso del pan que tiene un 40% de impuestos, es quitarle impuestos”, afirmó. Explicó que subir las retenciones “no desacopla”.

Para Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, hay que bajar los impuestos de los alimentos Archivo

“O quiere mejorar la caja o quiere mejorar el poder adquisitivo, porque de otra manera se hace el distraído; no cambia el poder adquisitivo de la gente y se queda con más recaudación”, apuntó Buryaile, que añadió: “La solución es mucho más sencilla de lo que pretende; la solución es que baje los impuestos que tienen los productos de primera necesidad a los sectores más vulnerables que cobran con la Tarjeta Alimentar”.

Por su parte, Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado nacional y presidente del Interbloque Federal, también fustigó que se busque impulsar más retenciones.

“Dos años y medio después de haber asumido, el ministro de Economía [Martín Guzmán] se empieza a ocupar de la inflación, con los registros de precios más altos de los últimos 30 años ¿Qué es lo primero que hacen? Pretender aumento de retenciones y echarle las culpas a la oposición. No tienen cura”, dijo.

El diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez Archivo

“Indudablemente no termina de entender que el precio de los alimentos, el incremento, no es culpa de los productores, sino de la falta del combate a la inflación que lleva adelante el propio Gobierno”, expresó, por su parte, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Sobre el Gobierno agregó: “No entiende que la emisión descontrolada, el gasto público desenfrenado, atenta contra la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda”.

Para el dirigente, “pretender aumentar los derechos de exportación para domesticar los precios de los alimentos realmente marca un desconocimiento muy grande o una ideologización muy profunda en materia económica”.

Reacciones

Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, dijo que el sector en “reiteradas veces” le explicó al jefe de Estado la propuesta del agro, que es actuar “bajando la inflación” y que se desgrave el IVA a los alimentos de primera necesidad, lo que es más rápido

“En un principio se lo propusimos a través de la Tarjeta Alimentar: dijo no porque a la clase media no llegaba el beneficio. Después le dijimos con pagos por tarjeta, pero no quiere costo fiscal cuando ingresaron al país US$2000 millones extra por exportaciones. Ahí tiene los recursos”, precisó el dirigente.

Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro

Walter Malfatto, productor autoconvocado y uno de los organizadores del tractorazo realizado el 23 de abril pasado en Buenos Aires, recordó que junto a un grupo de productores prepararon un proyecto de retenciones cero.

“Estamos convencidos de que la Argentina tiene que tener cero [retenciones] como otros países. Nos están mojando la oreja, cambian de perro pero el collar es el mismo. El impacto va a ser durísimo si llegan a subir las retenciones. Si quieren bajar la canasta de alimentos, que saquen el IVA”, reflexionó.

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dijo que es “preocupante”, “alarmante”, que Fernández siga insistiendo en las retenciones para desacoplar precios internos.

“Excede la capacidad de asombro de los argentinos. Ya quedó muy claro en la historia económica que no han servido”, señaló. Los precios de las materias primas, por ejemplo, ya están desacoplados por efecto de las retenciones y la brecha cambiaria. En trigo el productor cobra menos de la mitad del valor internacional y en soja un 39%.

“Técnicamente está comprobado que la participación final de un producto en góndola es un muy bajo porcentaje dentro de la cadena. Si uno al ajuste lo hace sobre el producto que menos componente tiene en la cadena, nunca va a resultar en un precio menor en góndola”, indicó. “Quiere engañar a la sociedad”, añadió.